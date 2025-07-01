Почему могила отца Эртугрула находится в Сирии?

Турецкие СМИ сообщили, что ВС Сирии освободили от курдов сирийскую деревню Каракозак, где находилась Гробница Турка. Для Турции это знаменательное событие, поскольку с 2015 года доступа к месту, где стоял мавзолей отца Эртугрула и деда основателя Османской империи, Сулеймана Шаха, у турок не было. Расскажем о судьбе гробницы Сулеймана Шаха.

Кем был Сулейман Шах?

О жизни Сулеймана Шаха, отца Эртугрула и деда основателя Османской империи, Османа I, фактически не известно ничего, кроме того, что он был предводителем огузского племени кайи, который увел свой народ от монголов из Центральной Азии на Запад в начале XIII века. По легенде, примерно в 1236 году Сулейман Шах утонул в реке Евфрат возле сирийского Замка Джабер в сегодняшней мухафазе Ракка. На месте гибели Сулеймана была возведена гробница, которая, как утверждают турецкие историки, стала местом паломничества в XV веке, а с XVII века местные жители считали мавзолей святым местом.

Почему гробница Сулеймана Шаха в Сирии?

До первой четверти XX века Сирия была частью Османской империи, соответственно, могила Сулеймана Шаха находилась на её территории. Однако в 1923 году в рамках Лозаннского мирного договора Османская Империя была упразднена и разделена на несколько государств, одним из которых стала Сирия. Так гробница предполагаемого деда Османа I (некоторые истории утверждают, что Сулейман Шах не приходится родственником османским султанам) оказалась в Сирии, контролируемой Францией в то время. Несмотря на распад Империи, Мустафе Кемалю Ататюрку, основателю Турецкой Республики, удалось сохранить крошечный кусочек бывших территорий: гробница Сулеймана Шаха у Замка Джабер была признана турецким эксклавом в Сирии.

Вторая гробница Сулеймана Шаха

В течение 50 лет гробница Сулеймана Шаха оставалась собственностью Турции на территории Сирии. В начале 1974 года судьбу мавзолея, которую называли Гробницей Турка, пришлось в срочном порядке решать: из-за строительства плотины Эт-Табка на реке Евфрат, археологическому памятнику угрожало затопление. Чтобы предотвратить разрушение мавзолея, его решено было перенести на север, при этом оставив на территории Сирии. Новый мемориальный комплекс был расположен в деревне Каракозак в 123 километрах от сирийского города Алеппо и в 92 километрах от турецкого Шанлыурфа.

Операция ”Шах Евфрата”

До 2014 года Гробница Сулеймана Шаха находилась в сирийской деревне Каракозак, где ее охранял почетный турецкий караул. Однако в марте 2014 года ситуация изменилась: Каракозак перешел под контроль террористической организации ИГИЛ (запрещенной в Российской Федерации). Террористы предупредили турецкие власти, что если в течение трёх дней мавзолей не будет перенесён, он будет разрушен. В ответ Турция усилила военное присутствие на границе с Сирией, а правительство начало готовить меры по спасению турецкого наследия в соседней стране. 21 февраля 2015 года турецкие вооружённые силы осуществили спецоперацию под названием ”Шах Евфрата”, в результате которой из турецкого эксклава были эвакуированы 38 членов почетного караула гробницы, а также её содержимое: останки Сулеймана Шаха и другие ценные предметы. Сама гробница была взорвана. В результате операции, согласованной со спецслужбами США, погиб один турецкий военнослужащий.

Где теперь гробница Шаха Сулеймана?

Через месяц после операции ”Шах Евфрата” саркофаг с останками деда Османа I был перенесён в сирийскую деревню Эшмэ в 200 метрах от турецкой границы. В 2024 году, после того как режим Башара Асада пал, Турция начала рассматривать вопрос о возвращении гробницы на её прежнее место в деревню Каракозак, которая находилась под управлением курдских сил. Спустя чуть более года, в январе 2026 года Каракозак перешла под контроль сирийской армии, однако теперь доступа к ней нет, поскольку территория вокруг нее была заминирована отступавшими курдскими силами.