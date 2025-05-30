От модных тюрбанов и уличных кухонь до тонкостей этикета, деталей быта и привычек, которые до сих пор живы в современной Турции - расскажем о том, как жили люди в Османской империи.

В воздухе аромат жареного на углях мяса, в медной чашке остывает густой крепкий кофе, издалека доносятся завывания азана и тихий перезвон серебряных подвесок на женской обуви... Так могла начинаться обычная османская утренняя зарисовка — где-нибудь в Стамбуле, Дамаске или Сараево.

© Фото: painter from Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary

Османская империя, протянувшаяся от Персидского залива до Гибралтара, от Дуная до Нила существовала более шести веков. Она пережила Византию, соперничала с европейскими монархиями, породила эпоху великолепных дворцов и тончайших обычаев. А за стенами дворцов, скрытая от историков и летописцев, текла настоящая, пестрая жизнь простых османов.

Как выглядели жители Османской империи?

Поскольку империя на пике своего развития охватывала территории трех континентов — Европы, Азии и Африки, то и ее жители не были похож друг на друга. Это были и светловолосые славяне, живущие на территории Балканского полуострова, и загорелые эллины, обитатели завоеванных османами земель Греции, и смуглые жители Египта, и невысокие, с раскосыми глазами турки-османы. Империя была этническим калейдоскопом, в котором соседствовали десятки культур и религий, и внешность ее жителей могла существенно различаться от региона к региону.

Как одевались в Османской империи?

Мужчины предпочитали свободную одежду — длинные кафтаны, шаровары и тюрбаны. Верхней одеждой у османов было фередже, которое надевали поверх остального платья - длинная широкая одежда с длинными широкими иногда разрезными рукавами. Наряды также были социальным маркером. Богатые османы щеголяли в дорогих одеждах из шелка и бархата, украшенных золотым шитьем и драгоценными камнями. Цвет и отделка фереджа зависели от звания и должности обладателя. Главным же признаком статуса был тюрбан — по его размеру, ткани и украшениям можно было определить должность мужчины и даже его отношение к религии.

Женская мода была еще более утонченной: на улицах женщины появлялись только в длинных фередже с воротником, лицо прикрывалось вуалью. Однако дома все было иначе — шелковые халаты, ювелирные украшения, мягкие туфли на деревянных платформах и тончайшие ткани создавали атмосферу уюта и роскоши.

Что касается обуви, то мужчины носили башмаки с загнутыми носками и широкие полусапоги. Османские женщины дома носили мягкие туфли из желтого сафьяна или деревянные подошвы с завязками. На улице женщины обували красные сафьяновые башмаки или полусапожки на высоких каблуках с металлической отделкой.

У бедняков одежда была куда скромнее. Их гардероб чаще состоял из простых рубах и штанов, нередко латаных-перелатанных. Верхняя одежда из дешевой ткани могла передаваться из поколения в поколение. Обувь была из простой кожи, на ноги надевали деревянные подошвы или просто ходили босиком.

Что ели и пили жители Османской империи?

Первоначально османы ели как кочевые народы простые блюда из мяса, преимущественно конины, молока и молочных изделий. Позже в рацион добавились баранина и рыба. Зажиточные граждане любили курицу, дичь, оленину. Большую популярность приобрел шашлык.

Во всей империи было распространено употребление овощей, фруктов и орехов. Лаваш выпекали из пшеничной или ячменной муки. В качестве первого блюда подавали шурпу — суп из баранины, овощей и изделий из теста. От богатства конкретного османа зависело то, насколько много в его шурпе будет баранины и наоборот. Бедняки ели шурпу с одними овощами.

После шурпы зачастую подавался традиционный для тюрок плов, для приготовления которого практически у каждой османской семьи был свой уникальный семейный рецепт, хотя различия в этом могли быть минимальными. Также османы часто употребляли лапшу и манную крупу — булгур. В качестве десертов подавали йогурты, халву, пахлаву, лукум. Также турки любили фрукты, сваренные в сладкой или ароматизированной воде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из напитков самым главным был кофе. Готовили его в джезве на песке. Те, кто победнее, пили кофе вместе с гущей. В чай и шербет добавляли измельченные фрукты, пахучие травы и цветы. Любимым напитком многих был салеп из измельченных корней диких анатолийских орхидей, молока, розовой воды и сахара.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой алкоголь пили в Османской империи?

Поскольку ислам запрещает распитие спиртных напитков, его пили жители Османской империи, которые исповедовали христианство. Большинство мусульман, особенно в сельской местности, были трезвенниками. Только в XIX веке, в эпоху модернизации и активных контактов с миром, мода на алкоголь распространилась на высшие классы османского общества, а затем и на остальных. Было разрешено пить вино, правда, с оговоркой, что оно не должно вредить здоровью. По всей империи начали открываться пивные бары. Однако больше всего османы полюбили ракы – настоянный на анисе крепкий виноградный напиток.

Как в Османской империи проходили приемы пищи?

Для османов прием пищи был настоящим ритуалом. Согласно религии, они употребляли пищу дважды в день. Подносы с едой ставились перед едоками, которые садились по-турецки, скрещивая ноги, которые покрывали чем-то вроде салфетки. Вплоть до второй половины XII века османы не пользовались никакими столовыми приборами и брали пищу голыми руками.

Каких традиций и обычаев придерживались османы?

Неотъемлемой частью культуры османов была благотворительность, причем помощь людям следовало оказывать так, чтобы не обидеть их. В общественных местах ставили специальные чаши, в которые можно было положить деньги или продукты. Нуждающиеся в деньгах могли взять столько, сколько нужно. Те, кто делал пожертвования, не могли говорить о своей благотворительности, это считалось нескромным. Также существовали общественные кухни, которые называли имарет. Там готовили еду и кормили тех, у кого не было денег. В основном платили за это богатые люди, для которых такая деятельность была делом личного престижа.

Уважение к старшим, женщинам и забота о детях были повсеместными. Правила предписывали, чтобы старшие всегда шли впереди младших, мужчины, спускаясь по лестницам, всегда шли на 1-2 ступеньки ниже женщины, чтобы не допустить ее падения, а со стариками разговаривали с почтением.

Чтобы определить набожный ли человек, османы обращали внимание на его одежду. Если в районе колен она была стертой, значит человек часто молится.

На дверях домов обычно висели два дверных молотка разных размеров. Если в дверь стучалась женщина, она пользовалась молотком поменьше, если мужчина, то он стучал молотком побольше. Благодаря такому нехитрому способу, хозяева знали, кто к ним пришел в дом. Хозяйки, если дома они были одни, могли не открывать двери, если за ней находился мужчина.

В дни Ураза Байрама или Курбан Байрама знатные люди Стамбула разбивали нескольких тысяч палаток. Каждую ночь палатки освещались тысячами свечей, масляными лампами и светильниками, слух отдыхающих услаждали певцы и музыканты, давали представления артисты. На время праздника возводились тысячи лавок, в которых, кроме еды и напитков, продавалась всякая всячина. Пригороды буквально тонули в лучах многочисленных источников света до самого утра. Мужчины и женщины отдыхали отдельно: женские зоны были занавешены и строго охранялись. Там женщины могли купаться, курить наргиле, веселиться вдали от посторонних глаз.

Сегодня Турция — современная страна, но при этом уважением относящаяся к своему прошлому. На улицах Стамбула до сих пор можно увидеть фередже, услышать те же мелодии народных песен и купить лукум, приготовленный по рецептам вековой давности. Турецкий кофе все так же варят в медных джезвах, турки по-прежнему снимают обувь у порога, а уважение к старшим прописано не в законе, а в сердце. Империя ушла, но ее дух остался в деталях, людях, памяти.