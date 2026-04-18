Почему мир между Азербайджаном и Арменией - далеко не только прекращение огня?

Александр Клемент

8 августа 2025 года Армения и Азербайджан подписали историческую мирную декларацию, направленную на окончательное урегулирование конфликта. Но чтобы на Южном Кавказе воцарился мир, нужно восстановить нормальную жизнь: дороги, торговлю, связи, доверие. Потому что настоящий мир - это не тишина, а движение.

Мир между Азербайджаном и Арменией - ключ к превращению Южного Кавказа из зоны конфликта в процветающий регион. Мирное соглашение должно не просто положить конец боевым действиям, но и создать новую экономическую и политическую реальность, выгодную обеим сторонам и региону в целом.

Экономика как язык мира

Открытие транспортных коридоров между Арменией и Азербайджаном не технический вопрос, а политический и цивилизационный. Железные дороги, грузовые маршруты, логистические узлы - артерии региона. Их восстановление означает возвращение Южного Кавказа к его естественной роли перекрестка между Европой и Азией. Ключевым проектом призван стать транспортный коридор TRIPP, который может быть достроен уже в следующем году.

И речь не только об экономической выгоде, хотя грузы пойдут быстрее, стабильнее, станут дешевле. Азербайджан уже снял ограничения на грузовой транзит в Армению, начал поставки бензина и разрешил транзит пшеницы, что было оценено не только в Армении, но и в других странах, искренне заинтересованных в установлении окончательного мира в регионе.

Помимо экономической выгоды регулярное движение людей и товаров снижает градус вражды. Когда сосед перестает быть абстрактным врагом и становится партнером по сделке, логистика постепенно перерастает в доверие.

А установление доверия между людьми - ключевой аспект двусторонних отношений, ведь не секрет, что десятилетия вражды породили серьезные изменения в сознании большинства граждан обоих государств.

Выросло целое поколение людей с твердо укоренившимся мнением о соседях как о непримиримом враге. Но ведь так было не всегда. До конфликта армяне и азербайджанцы не жили в изоляции друг от друга. В советское время между народами Азербайджана, Армении и Грузии были развиты рабочие и бытовые контакты: рынки, соседство в городах, учеба в одних вузах, работа на одних предприятиях, смешанные браки. В Баку жило значительное армянское население и десятилетиями формировалась многонациональная среда, где национальная идентичность не мешала совместной жизни, а в Армении проживало немало азербайджанцев.

Пресловутой «дружбы между народами» не было и во времена СССР, что, однако, не исключало дружбы между отдельными представителями разных национальностей.

Тем не менее система добрососедства и взаимопомощи работала без особых проблем, чему способствовали:

общая политическая система;

границы были формальными;

национальные различия не превращались в политический инструмент.

Но как только контроль центра стал ослабевать, на первый план вышли страхи и исторические травмы, искусно подогреваемые силами, заинтересованными в разжигании межнациональной розни и конфликтных ситуаций, что вызвало кризис в отношениях. Прежняя близость стала восприниматься как угроза, а после распада СССР в 1991 году конфликт вспыхнул с новой силой, превратившись в полномасштабную войну.

Однако время показало, что регион не может развиваться в режиме постоянной нестабильности. Это касается не только Азербайджана и Армении, но и всей Евразии. А приход к власти в Армении либерального руководства во главе с премьер-министром Пашиняном дал возможность двустороннего диалога. Теперь обе стороны осознают, что мир даст:

стабильные транспортные маршруты (включая альтернативы традиционным путям);

рост инвестиций в инфраструктуру;

примирение народов и возвращение человеческих связей

снижение военных расходов.

Стабильность позволит обеим странам не просто сэкономить. Ожидается, что уже в 2026 году они снизят свои оборонные бюджеты, что позволит направить сэкономленные средства на развитие науки, образования, культуры и спорта.

Как укрепить доверие?

Для прочного мира необходимы общественный диалог и программы по укреплению доверия между людьми, ведь каждая семья хранит свою трагедию; пережито слишком много боли, чтобы сходу поверить в искренность другой стороны. Трагические события и взаимные обиды создали глубокую пропасть недоверия между обществами, которую невозможно преодолеть одним лишь подписанием мирного договора. Необходимо признание трагедий обеих сторон и полное искоренение тренда на разжигание ненависти между народами, чем часто грешат и СМИ, и горячие головы из числа политиков разного уровня.

Не будем забывать и о политической составляющей взаимоотношений двух стран, где ключевыми моментами по-прежнему остаются:

требование Азербайджана к Армении исключить из конституции формулировки, которые в Баку трактуют как территориальные претензии.

политические риски: любая уступка соседнему государству может быть воспринята внутри страны как слабость

внешние игроки: не всем выгодна быстрая стабилизация региона.

Что поможет установлению мира?

Мирный процесс требует решения нескольких ключевых задач:

Политическая воля. Прямой диалог и встречи лидеров двух стран создают необходимый импульс для движения вперед.

Международная поддержка. Содействие мирному процессу со стороны США, ЕС, НАТО и России придаст переговорам дополнительный вес. Третьи страны должны быть не арбитрами, а гарантами инфраструктурных и экономических проектов.

Экономический прагматизм и взаимозависимость. Развитие торговли, реализация транспортных проектов и рост инвестиций создают прочную материальную основу для долгосрочного мира. Чем больше общих интересов, тем меньше стимулов к конфликту.

Диалог на уровне обществ. Контакты между представителями гражданского общества, экспертами и журналистами помогают разрушать стереотипы и залечивать травмы прошлого.

Почему мир критически важен?

Установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией лежит в области современных геополитических реалий. У двух государств есть уникальная возможность на фоне многочисленных конфликтов в разных горячих точках стать примером для подражания. Если два народа с тяжелым прошлым смогут выстроить устойчивый мир, это станет сигналом для других конфликтных зон. История показывает, что народы, могут снова научиться жить вместе, не обязательно как прежде, но без войны. Это прагматичная необходимость.