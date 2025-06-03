Почему Азербайджану не выгодна война Ирана и Израиля?

С момента обострения конфликта между Израилем и Ираном прошло совсем немного времени, но информационное пространство уже заполонили фейковые вбросы, причем некоторые из них касаются даже не непосредственных участников противостояния, а стран, крайне незаинтересованных в развитии эскалации.

Так, вчера телеграм-каналы начали распространять неправдоподобную информацию об участии в конфликте Азербайджана на стороне Израиля. Судя по всему, создатели фейков готовились к информационной атаке заранее: успели нарисовать какие-то радиолокационные снимки, прилепить на карту Google Maps маркер, призванный доказать, что в Физулинском районе размещена какая-то израильская авиабаза, откуда взлетают истребители, наносящие разрушительные удары по Исфахану.

Кому и зачем нужны фейки?

Фейки всегда сопровождают значимые события, но век их короткий, обычно не больше трех суток. Вероятно поэтому создатели фейковых новостей не позаботились о сотворении более или менее качественного «продукта», даже не взглянув на географическую карту и технические характеристики используемых Израилем самолетов, позволяющих обходиться без инфраструктуры третьих стран и уже тем более азербайджанской.

Второй фейк оказался того же порядка: якобы Азербайджан поднял свои самолеты, чтобы защищать израильские. Ну тут, как говорится, комментарии и вовсе излишни.

Вероятнее всего, кампания по дезинформации стала частью политтехнологий армянских реваншистов, пытающихся рассорить Азербайджан с его соседями и союзниками – в данном случае речь идет об Иране и Израиле.

Об этой тактике в Баку хорошо знают, поэтому ответ азербайджанского МИДа не заставил себя ждать. Там призвали к дипломатическому решению конфликта и напомнили, что у Азербайджана дружеские отношения как с Израилем, так и с Ираном, поэтому он решительно настроен сохранить баланс, невзирая на попытки внешних сил нарушить его.

Четыре причины азербайджанского нейтралитета

Первая. Азербайджан имеет союзнические отношения с Израилем, но при этом граничит с Ираном, большую часть населения которого составляют этнические азербайджанцы. В Баку с болью восприняли вчерашнюю информацию о том, что в результате израильских ударов по провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана погибло 18 человек, в том числе в Тебризе – древней азербайджанской столице.

Вторая. Азербайджанцы с тревогой воспринимают обстрелы как иранских, так и израильских городов. Только в Тегеране по приблизительным подсчетам проживает не менее 40% азербайджанцев. Однако при этом много выходцев из Азербайджана проживает и в Тель-Авиве, и в других израильских городах.

Третья. Продолжение военных действий угрожает Азербайджану потоком беженцев с территории Ирана. Это будет губительно для экономики страны на фоне того, что Азербайджан и без того уже более 30 лет вынужден преодолевать последствия оккупации 20% своей территории. Экономика государства вынуждена нести на себе груз проблем миллиона беженцев из Армении и вынужденных переселенцев с оккупированных территорий.

Четвертая. После освобождения своих территорий Азербайджану предстоят еще большие работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры. Народ Азербайджана на собственном горьком опыте знает, что такое война, к чему она приводит, а потому выступает за решение любых конфликтов дипломатическими средствами.