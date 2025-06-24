Переговоры США и Ирана: как продвигается новая ядерная сделка?

На фоне обострившегося конфликта между Израилем и Ираном с участием США особенно остро стоит вопрос заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Расскажем о переговорах Вашингтона и Тегерана и при чем тут обогащение урана.

Массированная атака Израиля по территории Ирана прервала переговоры Вашингтона и Тегерана по заключению новой ядерной сделки. Как продвигался процесс до начала военной операции Тель-Авива и что будет дальше, расскажем в этом материале.

Ядерная сделка с Ираном – суть СВПД

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году между Ираном и "шестеркой" стран — США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем. Документ ограничивал ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций. Главная цель соглашения – не допустить разработки ядерного оружия Тегераном.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Текущий глава Белого дома Дональд Трамп вышел из соглашения, заключенного при президенте Бараке Обаме, во время своего первого срока (2017-2021 годы). Тогда же возобновилось санкционное давление на Иран. С началом второго срока Трамп объявил, что заключит новую ядерную сделку, которая, по его мнению, будет более эффективной.

Новая ядерная сделка с Ираном

Официально никто из участников соглашения, кроме США, не вышел из СВПД. С 2019 года Иран объявил о приостановке выполнения двух пунктов соглашения и в стране стали расти запасы обогащенного урана, которые в итоге превысили разрешенный по СВПД уровень. После авиаудара США по багдадскому аэропорту в 2020 году Иран объявил об окончательном отказе от условий сделки.

С приходом Джо Байдена в Белый дом США заявили о желании вернуть ядерное соглашение, однако за время его президентства добиться реального прогресса не удалось. Тогда Вашингтон сформировал четкую позицию, которой придерживается и сейчас. Она неоднократно была озвучена Дональдом Трампом: Иран должен полностью прекратить обогащение урана, даже в мирных целях. Тегеран, в свою очередь, считает такие условия неприемлемыми.

Переговоры США и Ирана 2025

В октябре 2025 года истекает срок действия СВПД, поэтому решение иранского ядерного вопроса обрело новую актуальность. С началом второго президентского срока Дональд Трамп активно занялся этой проблемой и инициировал переговоры Вашингтона и Тегерана.

© Фото: Белый дом

Весной они договорились провести непрямые переговоры при посредничестве Омана. Первая встреча состоялась 12 апреля 2025 года в Маскате. Американскую делегацию на них возглавил спецпосланник президента Стив Уиткофф, иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

В общей сложности стороны провели пять раундов переговоров при посредничестве Омана, последний из них прошел 23 мая в Риме. И США, и Иран заявляли, что они шли в позитивном ключе, а Дональд Трамп и вовсе отмечал ощутимый прогресс. Несмотря на это, какого-либо соглашения так и не было достигнуто.

По словам Аббаса Аракчи, важными условиями заключения сделки должны были стать снятие санкций с Ирана и признание права страны на мирный атом. США же настаивали на недопустимости обогащения урана и создания ядерного оружия у Ирана.

Шестой раунд переговоров между США и Ираном должен был состояться 15 июня, но был отменен после атаки Израиля на военные и ядерные объекты Ирана 13 июня.

Тегеран окончательно снял вопрос о переговорах с повестки дня после удара США по Ирану в ночь на 22 июня, нацеленных на полное уничтожение ядерного потенциала страны, и ликвидации Израилем большинства переговорщиков.

В ответ на действия США Иран нанес удары по военным американским базам, расположенным в Катаре. Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, а в МИД страны заявили, что Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам. Иран заранее предупредил Катар о готовящейся атаке, так как не желает эскалации ситуации в регионе.

На 24-25 июня обстрелы прекращены всеми сторонами. Сам президент США продолжает угрожать Тегерану новыми ударами, если Иран откажется от его варианта сделки.

Ядерная программа Ирана

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в Иране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры под гарантиями агентства и еще девять – незадекларированных. Все они находятся в управлении головной структуры – Организации по атомной энергии Ирана.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Ключевые ядерные объекты Ирана включают:

Натанз – крупнейший центр по обогащению урана. Частично находится под землей;

Фордо – подземный завод, глубоко защищенный от возможных ударов, используется для обогащения урана до высоких уровней (вплоть до 60%);

Исфахан – центр, в котором находятся установки по конверсии урана;

Арак – тяжеловодный исследовательский реактор, модифицированный для ограничения выработки плутония;

Бушерская АЭС – первая иранская атомная электростанция, построенная при участии России.

Иран утверждает, что ядерная программа носит исключительно мирный характер: ее цели – производство электроэнергии, изотопов для медицины и научные исследования. В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Иран имеет право на развитие мирного атома при условии соблюдения международного контроля.

МАГАТЭ регулярно проверяет иранские объекты, согласно СВПД, однако с 2021 года Иран ограничил доступ инспекторов на части объектов, что вызвало обеспокоенность Вашингтона.

© Фото: сайт МАГАТЭ

После недавних ударов США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане появились сведения о возможном повреждении части ядерной инфраструктуры. Высшее руководство США и вовсе утверждает, что ядерный потенциал Ирана уничтожен, а атаки отбросили его развитие на несколько лет назад. Тегеран заявляет, что программа не остановлена и продолжит развиваться.

МАГАТЭ пока не имеет возможности проверить ситуацию, и может быть не будет допущена на объекты, так как Иран хочет отказаться от сотрудничества с организацией, считая ее позицию политизированной.

Иран и ядерное оружие

Иран официально отрицает стремление к созданию ядерного оружия. Руководство страны ссылается на действующую фетву верховного лидера Али Хаменеи о запрете на создание ядерного вооружения. При этом в начале апреля 2025 года советник Хаменеи сделал заявление о том, что действия США могут вынудить ИРИ взяться за разработку атомной бомбы для самообороны.

© Фото: Federal Government of the United States

По данным МАГАТЭ Иран не располагает ядерным оружием, но инспекторы фиксируют высокий уровень обогащения урана – свыше 60%, что теоретически приближает страну к возможному созданию оружия.

США, в свою очередь, уверены: при текущем уровне обогащения урана Иран может в кратчайшие сроки произвести несколько ядерных боеголовок.

Обогащение урана в Иране

Главным камнем преткновения в конфликте США и Ирана стало ускорение обогащения урана со стороны Тегерана. Он уже накопил значительные запасы топлива, обогащенного до 60%, а это всего в нескольких технологических шагах от оружейного уровня (более 90%).

Иран отказался отступить от текущих темпов обогащения топлива в переговорах с США, поэтому Дональд Трамп решил отойти от дипломатии и нанести удары по ядерным предприятиям Ирана. Перед этим Тегеран перевез часть обогащенного урана с объекта в Фордо, как заявили уже после американских атак. О его текущем местоположении неизвестно как Дональду Трампу, так и генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

© Фото: NASA FIRMS 2025-06-19 Fordow

Из-за твердой позиции Тегерана по обогащению урана не совсем ясно, какой может быть новая ядерная сделка. Страны мира, включая Россию поддерживают право Ирана на мирный атом. Сегодня Дональд Трамп подтвердил, что готов использовать военную силу и нанести удар по Ирану еще раз, если тот продолжит развивать ядерную инфраструктуру. Руководство Исламской Республики, в свою очередь, намерено защищать свои национальные интересы любыми способами, в том числе и военными