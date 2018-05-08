Памяти Рауфа Талышинского: его "Зеркало" и "Эхо"

Сегодня одному из основоположников современной азербайджанской журналистики, главному реактору русскоязычных газет «Зеркало» и «Эхо» исполнилось бы 70 лет. Он не дожил до этого дня 8 лет – подвело сердце.

Исторический род Талышинских - потомки правителей Талышского ханства, существовавшего на территории современного Азербайджана с середины XVIII. Стиль общения Рауфа был поистине благородным – он никогда никого не увольнял, не повышал тон, давал полную свободу для реализации творческих идей:

Журналист не должен быть привязан к рабочему стулу. Он должен быть в постоянном поиске. Мне не важно, где вы ходите, но вечером нужен результат

Рауф Талышинский родился 16 ноября 1956 года в Баку, в 1978 окончил журфак МГУ, через пять лет там же защитил кандидатскую «Документализм в публицистике». А потом именно так - опираясь на факты, документы, свидетельства очевидцев и хронику событий - писал сам и учил других.

Эти принципы вынудили его уйти из «Известий», чьим корреспондентом в Азербайджане Рауф работал во время сумгаитских событий и разжигания войны в Карабахе. Талышинский вынужден был уйти из газеты из-за несовпадения позиций с руководством издания – в Москве тогда думали, что лучше знают, как освещать карабахский конфликт.

Собрав единомышленников, Талышинский в 1990 году создал свою газету - «Зеркало», изначально представлявшую собой дайджест зарубежной прессы на русском и азербайджанском языках.

Даже если новость не нравится редакции, ее нужно донести до читателя. Ему не нужно что-то объяснять, дайте ему информацию, он сам разберется, что к чему

- Талышинский

В 2001 году он создал газету «Эхо». Если в «Зеркале» на Рауфа сваливалось много организационной работы, то в «Эхе» он раскрылся как «золотой перо». Последний номер газеты вышел уже после смерти Талышинского, ставшего к тому времени символом азербайджанской интеллигенции, высокой культуры и достоинства.

Но главное, что Рауф оставил после себя – огромное число думающих журналистов, называющих себя его учениками. Говорят, если в Азербайджане есть хорошие русскоязычные журналисты, то они так или иначе связаны с Талышинским. У Рауфа было чутье на талантливую молодежь, и он с воодушевлением раскрывал способности тех, имена которых сегодня на слуху, ненавязчиво направляя, подсказывая, предостерегая. Эрудиция, интеллигентность и искрометный юмор Талышинского, владевшего как словом, так и лицом, остались в памяти многих.