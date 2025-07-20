Отдых в "грузинской Швейцарии": что посмотреть и чем заняться в Верхней Раче

"Грузинская Швейцария" предлагает туристам, которые уже посмотрели Местию и Степанцминду, более удаленные горные вершины, минеральные источники, речные пляжи и уединенные домики. Расскажем, где находится Верхняя Рача и как туда добраться, почему Рачу называют "грузинской Швейцарией", а также что посмотреть и чем заняться в Верхней Раче.

Где находится Верхняя Рача?

Верхняя Рача - историческая горная область на севере Грузии, которая в наши дни является частью административного края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Регион Рача географически делится на три части: верхнюю Рачу, Нижнюю Рачу и горный пояс. Регион расположен в долине реки Риони и ее притоков и окружен горными хребтами. С севера его ограничивает Главный Кавказский хребет, а с юга - Рачинский хребет. В Верхней Раче, расположенной высоко в горах, лето короткое и прохладное, а зимы - холодные и снежные.

© Фото: Jelger Groeneveld/Creative Commons Attribution 2.0

Как добраться в Верхнюю Рачу?

Чтобы добраться в Верхнюю Рачу, следует ехать дальше на восток вдоль реки Риони, углубляясь в горы. Из Амбролаури до села Геби ехать около 70 минут (60 км) по асфальтированной дороге. По пути в Чиору дорога следует через села Цеси, Они и Уцера. В этой части Рачи есть только одна дорога - Военно-Осетинская. Стоит забронировать заранее размещение. Также нужно помнить, что в маленьких селах нет заправок и магазинов, поэтому стоит заправить полный бак в Амбролаури или Они, а также купить с собой какие-нибудь закуски и напитки.

Почему Рачу называют "грузинской Швейцарией"?

Этот регион часто называют "грузинской Швейцарией" за его живописные альпийские ландшафты. Как и в Швейцарии, в Верхней Раче есть покрытые густой травой склоны и величественные горные хребты. Это место также ценится за уникальную атмосферу спокойствия и уединения. Поскольку Рача остается одним из самых малонаселенных и нетронутых регионов Грузии, здесь нет шума и суеты раскрученных туристических центров. В Верхней Раче не бывает изнуряющей жары, характерной для восточной Грузии. Лето здесь мягкое и очень приятное, а зима - снежная.

Чем заняться в Верхней Раче и что посмотреть?

© Фото: Levan Gokadze/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Увидеть сванскую башню в Геби

По мере путешествия по Верхней Раче пейзажи становятся все более живописными. Дорога вьется через невероятной красоты пихтовые леса, ведь более половины рождественских елок в Европе выращивают из семян пихты кавказской, собранных в Раче и в Боржоми. Чтобы попасть в Геби, нужно следовать по дороге вдоль восточного берега реки Риони. Это маленькое село расположено на высоте 1350 метров над уровнем моря. Хотя это другой регион Грузии, здесь построили современную сванскую башню, похожую на те, что есть в Местии и Ушгули. Село, включая отреставрированную церковь, можно осмотреть за всего полчаса.

Посетить самое удаленное село Рачи

Гона - это самое высокорасположенное и удаленное село Верхней Рачи. Оно находится к северо-востоку от Геби на высоте 1660 метров примерно в 25 км от российской границы, также вдоль притока Риони. Если погода хорошая, то проехать можно без проблем, но после дождя справится только машина с полным приводом. Из Геби можно дойти до Гоны пешком, но туда и обратно получится 14 км). Название "маленькая грузинская Швейцария" принадлежит в первую очередь этой деревне. Обитаемых домов в этом селе почти не осталось, но есть церковь Михаила Архангела и магазин, где продают местный мед, сыр и мацони.

Прогуляться по Чиоре

Поездка в Чиору из Гоны по той же дороге занимает около 40 минут. Чиора, расположенная у горных отрогов, по площади больше, чем соседние села. Здесь даже можно заселиться в небольшой отель Chiora Inn, расположенный в центре деревни. В номерах на первом этаже есть веранды с красивым видом на горы. На краю села начинается тропа к церкви Квирацховели протяженностью 3 км. Вокруг Чиоры есть и другие маршруты для прогулок, включая легкую тропу длиной 2 км до Ковнеби - плато с красивыми видами на горы, и тропа протяженностью 18 км до летнего пастбища.

"Дача Сталина" в Шови

На город Они стоит выделить побольше времени, так как здесь много интересного. Поездка в Они из Чиоры занимает меньше 45 минут, так что по пути можно сделать крюк до Шови, чтобы увидеть заброшенную дачу Сталина. Сначала нужно выехать на главную дорогу, переехать через мост и следовать на восток вдоль реки Чанчахи на протяжении 9 км. Дорога полностью асфальтирована вплоть до 600 метрах от Шови. До трагедии 2023 года расположенный на высоте 1520 метров над уровнем моря Шови был популярным курортом. Его основал в 1929 году местный врач для улучшения здоровья пациентов. Более двух лет назад оползень уничтожил курорт полностью, территория до сих пор не расчищена полностью, и следы катастрофы еще видны.

Сохранились лишь несколько зданий, одно из которых называют дачей Сталина, хотя он ни разу здесь не был. Этот трехэтажный особняк был построен из дерева в середине 1920-х годов. От интерьера мало что осталось, но можно увидеть фрагменты декоративной лепнины на потолке, старые двери с оригинальной фурнитурой и клочки старых обоев. Внутр довольно опасно, так как доски пола прогнили и вокруг много гвоздей и стекла. Из деревни Глола, расположенной неподалеку от Шови, начинается один из самых популярных пеших маршрутов в регионе - двухдневный трек к озеру Удзиро.

Источники Уцеры

В двадцати минутах езды от Шови по направлению к Они находится село Уцера, которое тоже раньше было популярным бальнеологическим курортом. В этой области насчитывается не менее 28 источников. Здесь строится отель Radisson, работают различные гостиницы. Природные источники Уцеры известны своим кисловатым вкусом. На главной дороге есть несколько павильонов, где можно попробовать воду или наполнить бутылку с собой. Один из вариантов - Наперцкала, на противоположном берегу реки находится источник Гверита, но до него не всегда просто добраться из-за плохих погодных условий.

Синагога в Они

От Уцеры ехать до Они всего 20 минут. Одним из первых ориентиров будет синагога. Онскую синагогу возвели рабочие из Салоников в 1895 году. В то время еврейская община Они была третьей по величине в стране (после Тбилиси и Кутаиси), а число прихожан доходило до четверти миллиона человек. Но в 1970-х годах большинство евреев уехали из Они в Израиль, а в 1992 году синагогу сильно повредило Рачинское землетрясение. Построенная в стиле эклектики синагога впечатляет своим золотистым каменным фасадом и серебристо-голубым куполом. Попасть внутрь синагоги можно только со смотрителей. После осмотра синагоги стоит выделить еще около часа на прогулку по Они.

Краеведческий музей Они

В центре Они находится краеведческий музей, деревянные стеллажи и ящики которого хранят тысячи разных предметов: деревянные снегоступы, фрагменты резных украшений, снятые с домов по всему городу, каменные и бронзовые инструменты, архивные фотографии и коллекция деревянных сундуков. В другом зале расположена выставка картин местного художника Шоты Гошадзе. На открытой террасе выставлены резные каменные блоки из церквей по всей Раче, а в коридоре висят настенные панно в технике макраме. Музей Они открыт до 17:00 со вторника по воскресенье. Посещение экспозиции стоит 3 лари (87 рублей). Новое здание для музея было построено летом 2022 года, но коллекцию еще не перевезли.