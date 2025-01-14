”Одиссея”: самые интересные факты о вечной истории

Пока ”Одиссея” Кристофера Нолана бьет рекорды по кассовым сборам и вызывает жаркие споры критиков кино и любителей древнегреческой литературы, расскажем о самых необычных фактах, связанных с произведением, во многом заложившим основу для всей западной литературы, и его авторе.

Гомер был женщиной?

Личность человека, который написал приключенческую поэму в 24 книгах в VIII веке до н.э., окутана тайной. Традиционно считается, что поэт Гомер, предполагаемый автор ”Одиссеи”, был слеп, но больше о нем фактически ничего не известно. Ряд историков и экспертов не исключают, что Гомер и вовсе мог быть женщиной, и этому есть логическое объяснение. В Древней Греции было много женщин-поэтесс, а в самом классическом произведении немало сильных женских персонажей, включая Цирцею, Калипсо, Пенелопу и Антиклею. Другая теория предполагает, что Гомер - это собирательный образ нескольких поэтов, которые создавали, в первую очередь, устную поэму на протяжении многих поколений.

”Одиссея” и ”Эпос о Гильгамеше”

”Эпос о Гильгамеше” - одно из старейших в мире литературных произведений, которое было написано за тысячу лет до ”Одиссеи” на Ближнем Востоке на территории современного Ирака. В эпосе главный герой, Гильгамеш, как и Одиссей, путешествует по миру, попадает в мир мертвых и получает информацию от богини. Ученые отмечают, что в двух произведениях, написанных с разницей в 10 столетий, действительно много общего, и не исключено, что ”Одиссея” была вдохновлена ”Эпосом”. Если это на самом деле так, то Гомеру была известна история о Гильгамеше и, скорее всего, в целом традиция восточной литературы.

Зелье Цирцеи существует на самом деле?

В 10-й книге ”Одиссеи” главный герой встречает богиню Цирцею, которая с помощью магического зелья превращает спутников Одиссея в свиней. Оказывается, зелье Цирцеи вовсе не художественная выдумка: по описанию, которое приводит Гомер, современные ученые предполагают, что подсыпанное в вино вещество, это растение дурман, которое обладает сильными галлюциногенными свойствами и вызывает амнезию. В свою очередь растение, которое Гермес дает Одиссею, чтобы спасти товарищей, скорее всего, подснежник. Считается, что подснежник может предотвратить неврологическое поражение, а его активный компонент, галантамин, сегодня применяется для лечения болезни Альцгеймера.

У ”Одиссеи” есть сиквел?

Историю Одиссея, который возвращается домой после Троянской войны, на самом деле, не заканчивается ”Одиссеей”. Ее продолжение - эпос ”Телегония”. Однако прочитать его не получится: это произведение было утрачено. Историки считают, что ”Телегония” - последнее произведение так называемого троянского цикла древнегреческих поэм, связанных с Троянской войной, в том числе ”Илиады” и ”Одиссеи”. Кто написал ”Телегонию”, точно не известно, как и другие произведения троянского цикла, о которых мы знаем только благодаря кратким пересказам более поздней эпохи, поскольку все они, кроме ”Илиады” и ”Одиссеи”, были со временем забыты, так и не обретя популярность.

Сколько фильмов снято по ”Одиссее”?

Исторически воплощать ”Одиссею” на экране - сложный процесс: частично из-за нелинейного повествования и огромного количества описанных в поэме событий, а частично из-за того, насколько сложные персонажи древнегреческого произведения. Тем не менее за историю о греческом герое, который в течение 10 лет пытался вернуться на родину в Итаку, режиссеры брались не менее 30 раз.

Самый первый фильм об Одиссее - это французская короткометражка 1905 года под названием ”Остров Калипсо”. Длительность фильма всего четыре минуты, что немало для начала XX века, в нем также есть спецэффекты. Снял фильм Жорж Мельес, один из основоположников мирового кинематографа, на счету у которого не менее 500 фильмов. Классика кинематографической ”Одиссеи” - фильм ”Странствия Одиссея” 1954 года с Кирком Дугласом в главной роли.