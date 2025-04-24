Обязательно к просмотру. «Однажды в Америке»: три версии смысла концовки

Александр Клемент

«Вестник Кавказа» открывает рубрику «Обязательно к просмотру», где будет вспоминать фильмы, которые должен посмотреть каждый. Сегодня в рубрике - шедевр мирового кино «Однажды в Америке» Серджо Леоне.

В отзывах кинокритиков о фильме нет единого мнения о его концовке. Более того, похоже, сам Серджо Леоне затрудняется дать четкий ответ на поставленный вопрос о смысле, который он вложил в финальную часть:

Опиум создает видение будущего… Пока Лапша мечтает о том, какой могла бы быть его жизнь, и пока он представляет свое будущее, это дает мне как европейскому режиссеру возможность мечтать внутри американского мифа. И вот оно, идеальное сочетание. Мы гуляем вместе. Лапша со своей мечтой. И я со своей. Это два стихотворения, слившиеся воедино… Лапша никогда не покидает 1930. Ему все снится

Существует более простая версия картины, в которой говорится, что это фильм о человеке, которого перемололо время. Это объяснение кажется упрощенным, потому это можно сказать о подавляющем большинстве людей, особенно живших в трудные времена. Кого оно не перемололо?

Есть также версия, которая приводит аналогию с автопортретом Рембрандта, написанном незадолго до смерти, в 1668 году, где художник, несмотря на жизненные невзгоды, болезни, потерю близких, практически нищенскую жизнь, все равно улыбается. Жизнь не сломила его, и несмотря на все трудности, он смеется над ней. Также и герой фильма «Однажды в Америке» в финальной сцене потешается над судьбой, которую ему удалось перехитрить, выжив в отчаянной схватке с ней.

Так или иначе, фильмы, относящиеся к категории шедевров мирового кинематографа («Однажды в Америке» это именно тот случай), всегда оставляют возможность зрителю самому решать, каков был финал.