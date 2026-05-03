Небылицы армянских сказочников Царукяна и Амстердама

Националистическая оппозиция в Армении с разных сторон атакует умы избирателей перед парламентскими выборами: одни оппозиционеры обещают бесплатные деньги, другие предлагают причислить к мученикам военных преступников – и те, и другие сочиняют сказки, чтобы скрыть свои истинные намерения участия в выборах.

В Армении приближаются парламентские выборы, и противникам Никола Пашиняна из среды националистов приходится все чаще обращаться к армянскому избирателю с объяснениями, почему он должен проголосовать 7 июня именно за них, а не за правящую партию "Гражданский договор", при которой Армения решила все свои стратегические проблемы, которые предыдущие власти – те самые националисты – не только не могли, но и не желали решать. Им очень непросто это делать, поскольку никакой предвыборной программы они так и не выработали за пределами лозунга "Уберем Пашиняна – и жизнь наладится".

У самих оппозиционеров, если они вернутся во власть, жизнь наладится безусловно – собственно к этому и сводится цель их участия в парламентских выборах: неважно, что будет с Арменией, лишь бы карманы националистов снова стали полны государственными деньгами, как это было в годы правления президентов из "партии войны", поджигателей карабахского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Но сказать гражданам "проголосуйте за нас, чтобы мы вновь стали богаты и делали, что хотим" они, разумеется, не могут, и потому им приходится рассказывать сказки о том, как же при них Армении станет хорошо – сказки, которые они не собираются, да и не смогут выполнить.

Гагик обещает ноль

К примеру, пять лет отсутствовавший на политической арене республики Гагик Царукян, руководитель когда-то крупнейшей армянской партии "Процветающая Армения" и полумиллиардер, объезжая села Арагацотнской области, пообещал фермерам решить все их проблемы в обмен на голоса. Помимо общих слов он заверил селян, что после своей победы на парламентских выборах предоставит им беспроцентные сельхозкредиты с возвратом заемных средств только после продажи урожая.

Гагик Царукян либо считает армянских селян очень наивными людьми, способными поверить в обещание невозможных кредитов под 0% из уст одного из крупнейших бизнесменов республики, либо попросту не знает, что еще можно сказать гражданам, чтобы они отдали ему голоса. По какой-то причине его партия, 14 лет сидевшая в парламенте, ни разу за это время не инициировала подобные законопроекты, хотя в годы Карабахской войны экономическая ситуация в Армении была куда более тяжелой, чем сейчас. Да и сам Царукян как предприниматель в такой бизнес-благотворительности до сих пор замечен не был.

Амстердам превращает преступников в мучеников

Адвокат лидера созданной специально под выборы партии "Сильная Армения" Роберт Амстердам, оставляя обещания бесплатных денег Царукяну, зашел с другой стороны – с той единственной стороны в политике, которая армянским националистам отлично знакома: разжигание тюркофобии, после победы Азербайджана в Карабахской войне преобразившееся в призыв к реваншу и повторной оккупации азербайджанских территорий. Как повторяли националисты все 5,5 лет после капитуляции Армении, он вновь сказал, что миротворческая политика Никола Пашиняна не в интересах армянского народа, но добавил от себя, что считает преступников, осужденных в Баку за военные преступления и преступления против человечности "христианскими мучениками".

Таким образом Амстердам пытается убедить проголосовать за "Сильную Армению" остатки реваншистов в армянском обществе. Не только в Азербайджане, но и в Армении всем очевидно, что главари карабахских сепаратистов, взятые под арест после ликвидации последнего очага сепаратизма в Ханкенди в сентябре 2023 года, никакими мучениками не были – напротив, они были мучителями, истреблявшими мирное население Карабаха и Восточного Зангезура в начале Карабахской войны. Для сомневающихся есть открытые данные судебных процессов, где преступления каждого разобраны в подробностях.

Той же ложью о "мученичестве" Амстердам попытался охватить и верующих армян, даже не понимая, что произносит богохульство. Мучениками в христианстве становятся те, кто принял страдания и смерть за веру во Христа. Во-первых, Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Давид Манукян, Давид Бабаян и прочие главари сепаратистов живы и хорошо себя чувствуют в бакинской тюрьме. Во-вторых, вопросы веры никогда не имели ни малейшего отношения к карабахскому конфликту, в основу которого была положена националистическая ненависть армянских радикалов к азербайджанскому народу. Опять же, говорить такое можно или в расчете на очень наивных людей, или от бессилия предложить гражданам реальную политическую программу.

"Партия войны" рвется к власти

Примечательно, что и "Процветающая Армения", и "Сильная Армения" обязательно включают в свою риторику реваншизм, что ярко свидетельствует об их сотрудничестве с кочаряновскими националистами блока "Армения", современным ядром "партии войны" в республике. Тот же Гагик Царукян, обещая фермерам деньги за 0%, в конце встречи с избирателями все же заявил, что над Арменией по-прежнему нависают угрозы, а миротворческая политика Никола Пашиняна не ведет к устойчивому миру. Армения находится в шаге от мирного договора и дипломатических отношений с Азербайджаном и Турцией, но националисты хотят удержать республику от этого шага. Сочиняя сказки о лучшем мире при их правлении, они исключают из армянского будущего реальный мир на Южном Кавказе.

"Сильная Армения" в этом плане выступает как прямой дублер кочаряновцев из блока "Армения", копируя всю тюркофобскую и антиазербайджанскую риторику. Как может Армения жить мирно и стабильно развиваться в регионе, если не подпишет мирный договор с Азербайджаном, никто из оппозиционеров не говорит, потому что на такое они и не рассчитывают. Сейчас их дело – наговорить гражданам побольше небылиц, чтобы на голосах доверчивого электората вернуться к власти и вернуть Армению обратно в кровавое конфликтное прошлое.