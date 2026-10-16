Наводнение на Пхукете 2026: какие районы затопило, что сейчас происходит на острове, можно ли туда ехать?

В конце октября популярный тайский курорт Пхукет оказался во власти стихии: сотни домов, коммерческие предприятия и дороги пострадали в результате наводнений и оползней, спровоцированных ливнями. Что сейчас происходит на Пхукете? Какие районы острова затопило? Работает ли аэропорт? Какой будет погода в ближайшее время?

Что случилось на Пхукете?

С 23 по 29 октября на Пхукете продолжались сильные ливни, спровоцированные сочетанием сезонных погодных факторов - формированием областей повышенного и пониженного давления, а также восточными ветрами. Проливной дождь, продолжавшийся в ночь с 25 на 26 октября привел к первым серьезным последствиям - подтоплениям и оползням. Вторая волна подтопленной случилась 28-29 октября. Власти опубликовали предупреждения для жителей разных районов острова об опасности дальнейших ливней и связанных с ними подтоплений и селей. В настоящее время на острове ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия.

Какие районы пострадали от наводнения на Пхукете?

От октябрьских ливней пострадали все три административных района Пхукета: Муанг Пхукет, Кату и Таланг. Везде отмечаются подтопления и оползни, особенно на участках, расположенных в низинах. Управление по предотвращению и борьбе с последствиями стихийных бедствий Таиланда сообщает, что больше всего пострадали Муанг Пхукет и Кату, где ущерб от наводнения зафиксирован в 10 подрайонах и 18 деревнях. По данным местных СМИ за 29 октября, подтопления произошли:

в Чалонге;

Равае

Камале

на Ката

Кароне

в Пхукет-тауне

Патонге

на Калиме.

Пострадавшие и разрушения

По состоянию на 30 октября местные власти и СМИ не сообщают о погибших или пострадавших в результате наводнений и оползней на туристическом острове. Между тем, стихийное бедствие затронуло более 400 домохозяйств, в том числе 130 в Кату, 44 в Муанг Пхукете, 7 в Таланге, 60 в Патонге и Камале. Кроме частных домовладений также пострадала коммерческая недвижимость, дороги в ряде подрайонов были подтоплены и временно перекрыты. 29 октября эвакуация была объявлена для жителей Карона, дома которых расположены у подножия холма рядом с храмом Большой Будда Пхукета, где в 2024 году в результате схождения селевого потока погибли 13 человек.

Какая сейчас обстановка на Пхукете?

В настоящее время ситуация на острове стабилизируется: власти разбираются с последствиями наводнений и схождения грязевых потоков, уровень воды в затопленных районах падает. Между тем, опасность дальнейших подтоплений в связи с ливнями сохраняется: 29 октября власти Таиланда определили Пхукет как область для круглосуточного мониторинга. Особую осторожность призывают соблюдать жителей Пхукет-тауна в связи с возможным ростом уровня воды в канале Банг-Яй.

Можно ли сейчас лететь на Пхукет туристам?

Официальных запретов на посещение Пхукета для туристов в настоящее время нет. Международный аэропорт острова работает в привычном режиме, движение практически на всех ранее затопленных дорогах возобновлено.

Однако 26 октября власти Пхукета опубликовали список советов для тех, кто находится на острове, в том числе и для туристов. Для безопасного отдыха рекомендуется:

избегать маршрутов со стоячей водой, а также районов, где возможны сели;

парковать транспортные средства в безопасных местах;

не плавать в море и не находиться в прибрежных зонах при сильном ветре и высоких волнах;

внимательно следить за сообщениями местных властей;

быть готовыми к экстренной ситуации - запастись достаточным количеством еды, питьевой воды, лекарствами и предметами первой необходимости;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации туристы могут звонить на горячую линию - 1784 или в административный центр провинции - 1567.

Какой будет погода на Пхукете в ближайшее время?

По сообщениям метеослужбы Таиланда, ливни и сильный ветер ожидаются на Пхукете 2-6 ноября. Высота волн в Андаманском море во время гроз может достигать двух метров, сохраняется вероятность схождения селей. Метеослужба рекомендует во время шторма не оставаться на открытой местности, избегать больших деревьев и билбордов, не выходить в море.

Что касается более долгосрочного прогноза на ноябрь 2026 года, его пока от официальной метеослужбы страны нет. В целом ноябрь для Пхукета считается переходным месяцем: дожди продолжаются, однако их интенсивность снижается.