Что такое мышиная лихорадка? Как она передается и какие у нее симптомы? Как ее лечат? Сколько людей в России ежегодно ей болеют? Какова эпидемиологическая обстановка по этому заболеванию в России в 2026 году?

Что такое мышиная лихорадка?

Мышиная лихорадка - это упрощенное название одной из разновидностей хантовирусной инфекции, гемморагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) которая передается от грызунов через их мочу, фекалии и слюну. Острота протекания болезни зависит от подвида вируса, спровоцировавшего инфекцию. Вирусы Хантаан и Добрава-Белград обычно приводят к более сложному течению болезни, а Сеул, Сааремаа и Пуумала - к более мягкому. Самое опасное в мышиной лихорадке - нарушение функции почек из-за сбоя в работе сосудистой системы.

Сколько сейчас в России заболевших мышиной лихорадкой?

30 октября 2026 года Роспотребнадзор сообщил, что вспышки мышиной лихорадки в России нет, эпидемиологическая ситуация по ГЛПС стабильная, а количество заболевших в пределах средних многолетних значений. Согласно исследованию, опубликованному российскими учеными в журнале Viruses в 2023 году, средний ежегодный показатель заболеваемости с 2000 по 2022 год составил 4,9 случая на 100 тысяч человек. При этом, по данным экспертов, заболеваемость среди сельского населения выше, чем среди городского. Основные вирусы, вызывающие ГЛПС в России - Хантаан, Амур, Сеул, Пуумала, Куркино и Сочи.

Как передается мышиная лихорадка?

Хантавирусы, вызывающие ГЛПС переносятся и передаются грызунами. Заразиться можно следующим образом:

при вдыхании зараженных частиц;

при контакте с мочой, фекалиями и слюной зараженного и последующем контакте с собственной слизистой в глазах, носу, во рту;

при контакте поврежденных участков кожи с биологическими жидкостями/экскрементами грызунов;

при контакте с поверхностями, загрязненными биологическими жидкостями/фекалиями переносчиков-грызунов;

при употреблении загрязненной еды.

Передача вируса от человека к человеку возможна, но встречается крайне редко.

Признаки и симптомы мышиной лихорадки

ГЛПС - тяжелое, а в некоторых случаях, смертельное заболевание, поражающее почки. По данным исследования 2023 года, за 2000-2022 годы в России от мышиной лихорадки умерло 668 человек. Симптомы заболевания обычно развиваются в течении недели-двух после заражения вирусом через контакт с грызуном-переносчиком. В крайне редких случаях развитие симптомов происходит в течение двух месяцев.

Первые симптомы мышиной лихорадки - сильные головные боли, боли в спине и животе, высокая температура, озноб, тошнота и помутнение зрения - проявляются внезапно. Также у заболевшего может проявляться покраснение лица, воспаление/покраснение глаз и сыпь.

Среди более поздних симптомов ГЛПС:

низкое давление

шок

отеки

острая почечная недостаточность.

ВАЖНО: при проявлении первичных симптомов заболевания, особенно при ранее имевшимся контакте с потенциальным переносчиком болезни, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как определяют мышиную лихорадку?

В России диагноз ГЛСП ставят на основе оценки симптомов, результатов анализов и лабораторного подтверждения наличия вируса. При подозрении на мышиную лихорадку у пациента смотрят наличие специфических антител класса IgM и IGg методом ИФА и РНИФ.

Как лечат мышиную лихорадку?

В России, в рамках клинических рекомендаций по лечению ГЛСП, утвержденных в 2025 году, все пациенты с этим заболеванием подлежат обязательной госпитализации. Комплексное лечение заболевания подразумевает:

соблюдение постельного режима

диету с ограничением белка и калия

применение противовирусных препаратов в первые 3-4 дня заболевания

дезинтоксикацию

лечение ДВС-синдрома (нарушения свертываемости крови) как осложнения ГЛСП

лечение симптомов - снижение температуры, применение обезболивающих препаратов.

При тяжелом течении заболевания назначают диализ. Выздоровление занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, а полная реабилитация требует наблюдения у врача в течение года-двух после болезни, соблюдения диеты, ограничения физических нагрузок, а также регулярного контроля анализов.

Как не заразиться мышиной лихорадкой?

В настоящее время вакцины от ГЛСП нет, она находится на стадии разработки. Профилактика заболевания заключается в ограничении контактов с грызунами, в первую очередь, крысами и мышами, а также безопасной уборке территории, на которой они есть. Более высокий риск заразиться мышиной лихорадкой у детей младше 5 лет, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.