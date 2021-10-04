Вестник Кавказа

Мышиная лихорадка 2026: что за болезнь, как можно заразиться, есть ли в России?

Екатерина Винник
Мышиная лихорадка 2026: что за болезнь, как можно заразиться, есть ли в России?
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Что такое мышиная лихорадка? Как она передается и какие у нее симптомы? Как ее лечат? Сколько людей в России ежегодно ей болеют? Какова эпидемиологическая обстановка по этому заболеванию в России в 2026 году?

Что такое мышиная лихорадка? 

Мышиная лихорадка - это упрощенное название одной из разновидностей хантовирусной инфекции, гемморагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) которая передается от грызунов через их мочу, фекалии и слюну. Острота протекания болезни зависит от подвида вируса, спровоцировавшего инфекцию. Вирусы Хантаан и  Добрава-Белград обычно приводят к более сложному течению болезни, а Сеул, Сааремаа и Пуумала - к более мягкому. Самое опасное в мышиной лихорадке - нарушение функции почек из-за сбоя в работе сосудистой системы. 

Сколько сейчас в России заболевших мышиной лихорадкой? 

30 октября 2026 года Роспотребнадзор сообщил, что вспышки мышиной лихорадки в России нет, эпидемиологическая ситуация по ГЛПС стабильная, а количество заболевших в пределах средних многолетних значений. Согласно исследованию, опубликованному российскими учеными в журнале Viruses в 2023 году, средний ежегодный показатель заболеваемости с 2000 по 2022 год составил 4,9 случая на 100 тысяч человек. При этом, по данным экспертов, заболеваемость среди сельского населения выше, чем среди городского. Основные вирусы, вызывающие ГЛПС в России -  Хантаан, Амур, Сеул, Пуумала, Куркино и Сочи. 

Как передается мышиная лихорадка? 

Хантавирусы, вызывающие ГЛПС переносятся и передаются грызунами. Заразиться можно следующим образом: 

  • при вдыхании зараженных частиц;  
  • при контакте с мочой, фекалиями и слюной зараженного и последующем контакте с собственной слизистой в глазах, носу, во рту; 
  • при контакте поврежденных участков кожи с биологическими жидкостями/экскрементами грызунов; 
  • при контакте с поверхностями, загрязненными биологическими жидкостями/фекалиями переносчиков-грызунов; 
  • при употреблении загрязненной еды. 

Передача вируса от человека к человеку возможна, но встречается крайне редко. 

Признаки и симптомы мышиной лихорадки

ГЛПС - тяжелое, а в некоторых случаях, смертельное заболевание, поражающее почки.  По данным исследования 2023 года, за 2000-2022 годы в России от мышиной лихорадки умерло 668 человек. Симптомы заболевания обычно развиваются в течении недели-двух после заражения вирусом через контакт с грызуном-переносчиком. В крайне редких случаях развитие симптомов происходит в течение двух месяцев. 

Первые симптомы мышиной лихорадки - сильные головные боли, боли в спине и животе, высокая температура, озноб, тошнота и помутнение зрения - проявляются внезапно. Также у заболевшего может проявляться покраснение лица, воспаление/покраснение глаз и сыпь. 

Среди более поздних симптомов ГЛПС: 

  • низкое давление
  • шок 
  • отеки 
  • острая почечная недостаточность. 

ВАЖНО: при проявлении первичных симптомов заболевания, особенно при ранее имевшимся контакте с потенциальным переносчиком болезни, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. 

Как определяют мышиную лихорадку? 

В России диагноз ГЛСП ставят на основе оценки симптомов, результатов анализов и лабораторного подтверждения наличия вируса. При подозрении на мышиную лихорадку у пациента смотрят наличие специфических антител класса IgM и IGg методом ИФА и РНИФ. 

Как лечат мышиную лихорадку? 

В России, в рамках клинических рекомендаций по лечению ГЛСП, утвержденных в 2025 году, все пациенты с этим заболеванием подлежат обязательной госпитализации. Комплексное лечение заболевания подразумевает: 

  • соблюдение постельного режима 
  • диету с ограничением белка и калия
  • применение противовирусных препаратов в первые 3-4 дня заболевания
  • дезинтоксикацию 
  • лечение ДВС-синдрома (нарушения свертываемости крови) как осложнения ГЛСП
  • лечение симптомов - снижение температуры, применение обезболивающих препаратов. 

При тяжелом течении заболевания назначают диализ. Выздоровление занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, а полная реабилитация требует наблюдения у врача в течение года-двух после болезни, соблюдения диеты, ограничения физических нагрузок, а также регулярного контроля анализов. 

Как не заразиться мышиной лихорадкой? 

В настоящее время вакцины от ГЛСП нет, она находится на стадии разработки. Профилактика заболевания заключается в ограничении контактов с грызунами, в первую очередь, крысами и мышами,  а также безопасной уборке территории, на которой они есть. Более высокий риск заразиться мышиной лихорадкой у детей младше 5 лет, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. 

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