Мирмамед Джавадзаде – человек с добрым сердцем и острым скальпелем

Десять лет назад, 15 сентября 2015 года, в Баку открылся филиал Первого меда. Сейчас он имеет обширную клиническую базу – полтора десятка медцентров, диспансеров, НИИ и клиник. В список входит и Республиканская клиническая урологическая больница им. Мирмамеда Джавадзаде. Расскажем, кто этот такой и чем ему обязана мировая урология.

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова создавался для совершенствования медицинского образования, расширения сотрудничества с престижными мировыми центрами, а также обучения азербайджанских граждан в российских вузах. Здесь формируют медицинское образование, основанное на культурном, научном единстве и дружественных отношениях Азербайджана и России.

Почему больницу назвали именем Джавадзаде?

В 1966 году в центре Баку, недалеко от старинного квартала Ичери-Шехер, по инициативе и при участии уролога Мирмамеда Джавадзаде, появилась Республиканская клиническая урологическая больница, ставшая центром научной и практической урологии и первым во всем Советском Союзе крупным специализированным лечебным учреждением такого типа. Эта больница и сегодня занимает важное место в системе азербайджанского здравоохранения - там проводят сложные операции, в том числе по трансплантации почек.

Реконструкция старого здания больницы, ее переоборудование, повышение квалификации специалистов в лучших клиниках мира – заслуга Мирмамеда Джавадзаде, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, ректора Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

С именем Джавадзаде связаны развитие и успехи урологической науки в Азербайджане. Именно он со своими единомышленниками в свое время заложил фундамент азербайджанской урологии. Причем Джавадзаде был не только врачом, но и педагогом, внесшим огромный вклад в подготовку советских кадров в области урологии.

Биография Мирмамеда Джавадзаде

Мирмамед Джавадзаде родился 18 мая 1927 года в Лянкяране.

В 16 лет он поступает Азербайджанский государственный мединститут, окончив который сразу начинает работать хирургом, и уже через год становится заместителем главврача Астаринской объединенной районной поликлиники и больницы.

Потом Джавадзаде еще год оперирует в Лянкяранской городской больнице и уезжает учиться в Москву, где под руководством известного уролога Антона Пытеля защищает кандидатскую диссертацию «Камни мочеточников» и становится аспирантом кафедры урологии Второго меда. После защиты докторской диссертации «Поликистоз почек» Джавадзаде остается работать во Втором меде.

Уже состоявшийся 37-летний хирург-уролог возвращается в Баку на должность завкафедрой Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, а через несколько лет, по распоряжению Гейдара Алиева, становится ректором института. Этот пост он будет занимать десятки лет - до самой смерти.

Джавадзаде написал сотни монографий, учебных пособий и сотни научных статей, посвященных урологии, подготовил множество кандидатов и докторов наук, высококвалифицированных врачей. Был действительным членом Европейского общества урологов, членом-корреспондентом и почетным членом урологических обществ и академий зарубежных стран.

Говорят, он помнил каждого своего пациента, потому как был в ответе за всех своих больных. Джавадзаде, несмотря высокий статус и возраст, в любую минуту был готов встать за операционный стол и при этом никогда не боялся начальства, поскольку главным для него всегда была помощь больному.

Чем Мирмамеду Джавадзаде обязана урология?

Во время своей наивысшей активности Джавадзаде ежегодно делал что-то выдающееся:

В 1965 году он первым в Азербайджане выполнил аортографию при гематурии неясной этиологии.

В 1968 создал географическую карту распространенности в Азербайджане мочекаменной болезни, а также лабораторию по изучению этой болезни.

В 1969 году создал лабораторию искусственной почки и радиоизотопную лабораторию.

В 1971 году первым на Южном Кавказе пересадил почку при терминальной почечной недостаточности.

В 1972 году на Первом всесоюзном съезде урологов, проходившем Баку, предложил классификацию нефрогенной гипертензии и создал первое в Советском Союзе специализированное отделение анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии при Республиканской клинической урологической больнице.

В 1973 году создал детское уронефрологическое отделение.

В 1979 году разработал и применил метод эндоваскулярной электрокоагуляции семенной вены при варикоцеле.

Первым Азербайджане разработал комплексное лечение нейрогенных дисфункций мочевого пузыря у детей.

В 1980 году первым в Советском Союзе создал уродинамическую лабораторию и специализированную медико-генетическую консультацию.

1991 году создал отделение экстракорпоральной литотрипсии.

Кроме того, Джавадзаде был членом лечебной комиссии союзного значения и занимался лечением первых лиц государства. Его заслуги ценили Гейдар Алиев и Ильхам Алиев, который распорядился увековечить память врача - на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

И в наши дни хирурги-урологи Германии, США, Турции применяют методы лечения урологических заболеваний, разработанные Джавадзаде десятки лет назад.

Дело Джавадзаде живет

Академик умер в августе 2008 года и был похоронен на Аллее почетного захоронения. Его дело продолжает сын –завкафедрой урологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, профессор Самир Джавадзаде.

Ведущий онкоуролог России, замдиректора по инновационной деятельности онкоцентра им. Блохина, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Всеволод Матвеев, лично знавший Мирмамеда Джавадзаде, говорит, что многосторонняя деятельность академика объединяла в себе научно-организационную область и теоретическую медицину. Отец Матвеева, руководитель Урологической клиники им. Блохина и один из основателей российской онкоурологии, профессор Борис Матвеев тоже лично знал Джавадзаде и всегда говорил о нем как об уникальном специалисте, первым в СССР разработавшим и внедрившим систему лечения проблему поликистоза почек.