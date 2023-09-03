Мекка станет другой: как изменится священный город мусульман

Наследный принц Саудовской Аравии сообщил о том, что Мекку ждут большие перемены: новый мега-проект арабского королевства на этот раз преобразит облик священного для всех мусульман города. О том, какой будет Мекка в видении Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, рассказываем в нашем материале.

Что такое Мекка?

Мекка - это город, который находится в Саудовской Аравии и считается самым святым местом для всех мусульман мира. Согласно правилам ислама, каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни отправиться в хадж, то есть паломничество, в Мекку. В священном городе находится важнейшая святыня ислама - Кааба, которая мусульманами почитается как Дом Бога. Кааба стоит во внутреннем дворе самой большой мечети в мире - мечети Аль-Харам. Площадь Мекки - 1200 квадратных километров, находится она в 70 километрах от Красного моря посреди холмов и горных хребтов. Мекка - современный город с отелями, бизнес-центрами, спортивными комплексами и высотными зданиями. Это третий самый населенный город Саудовской Аравии после Эр-Рияда и Джидды: в нем проживает 2,4 миллиона человек. Один из важнейших источников дохода города - паломничество, совершаемое в Мекку мусульманами всего мира.

© Фото: Министерство информации Саудовской Аравии

Что придумал для Мекки наследный принц?

В середине октября 2025 года наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил о новом проекте, который называется King Salman Gate и будет осуществлен в священном городе Мекка. Рядом с мечетью Аль-Харам появится многофункциональный комплекс, площадь которого составит 12 квадратных километров. О проекте пока мало что известно, однако на видео, которое было опубликовано Суверенным фондом королевства, множество высотных зданий и пространств, сочетающих в себе традиционный мавританский стиль и ультра-современный архитектурный модернизм.

Что такое King Salman Gate?

King Salman Gate (в переводе ”Ворота короля Салмана”) - проект по модернизации городской инфраструктуры с целью улучшить доступность мечети Аль-Харам, в том числе за счет создания общественных транспортных систем, а также строительства гостиниц, коммерческих и культурных объектов в непосредственной близости от главной мечети мусульман.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Культурное наследие и мега-проект

Мега-проект в Мекке будет осуществляться в рамках ”Видения 2030” - масштабной экономической программы Саудовской Аравии, главная цель которой снизить зависимость королевства от нефтяных доходов. Однако помимо коммерческой составляющей в ходе осуществления King Salman Gate планируется восстановить около 19 тысяч квадратных метров пространства, которое считается культурным наследием страны. Когда проект будет осуществлён, рядом с мечетью смогут молиться на 900 тысяч человек больше, чем сегодня.

Кто будет финансировать проект?

Строительством King Salman Gate займется RUA AlHaram AlMakki, компания, принадлежащая Суверенному фонду Саудовской Аравии - одному из крупнейших в мире. Возглавляет компанию Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Сколько будет стоить строительство новых объектов и создание инфраструктуры вокруг мечети Аль-Харам, на данный момент неизвестно, однако планируется, что к 2036 King Salman Gate обеспечит 300 тысяч рабочих мест.

Как мусульмане отнеслись к новому проекту?

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись к инициативе наследного принца по изменению облика Мекки. Одни считают, что коммерческая застройка рядом со священным для всех мусульман местом недопустима, потому что люди отправляются в Мекку, чтобы помолиться и воссоединиться со Всевышним, а не глазеть на новые небоскрёбы. Другие уверены, что Саудовская Аравия идет в ногу со временем, модернизируя инфраструктуру и обеспечивая комфорт и удобство для миллионов паломников, которые ежегодно приезжают в Мекку.