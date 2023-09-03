Мекка станет другой: как изменится священный город мусульман

Что такое Мекка?
Мекка - это город, который находится в Саудовской Аравии и считается самым святым местом для всех мусульман мира. Согласно правилам ислама, каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни отправиться в хадж, то есть паломничество, в Мекку. В священном городе находится важнейшая святыня ислама - Кааба, которая мусульманами почитается как Дом Бога. Кааба стоит во внутреннем дворе самой большой мечети в мире - мечети Аль-Харам. Площадь Мекки - 1200 квадратных километров, находится она в 70 километрах от Красного моря посреди холмов и горных хребтов. Мекка - современный город с отелями, бизнес-центрами, спортивными комплексами и высотными зданиями. Это третий самый населенный город Саудовской Аравии после Эр-Рияда и Джидды: в нем проживает 2,4 миллиона человек. Один из важнейших источников дохода города - паломничество, совершаемое в Мекку мусульманами всего мира.
Что придумал для Мекки наследный принц?
В середине октября 2025 года наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил о новом проекте, который называется King Salman Gate и будет осуществлен в священном городе Мекка. Рядом с мечетью Аль-Харам появится многофункциональный комплекс, площадь которого составит 12 квадратных километров. О проекте пока мало что известно, однако на видео, которое было опубликовано Суверенным фондом королевства, множество высотных зданий и пространств, сочетающих в себе традиционный мавританский стиль и ультра-современный архитектурный модернизм.
Что такое King Salman Gate?
King Salman Gate (в переводе ”Ворота короля Салмана”) - проект по модернизации городской инфраструктуры с целью улучшить доступность мечети Аль-Харам, в том числе за счет создания общественных транспортных систем, а также строительства гостиниц, коммерческих и культурных объектов в непосредственной близости от главной мечети мусульман.
Культурное наследие и мега-проект
Мега-проект в Мекке будет осуществляться в рамках ”Видения 2030” - масштабной экономической программы Саудовской Аравии, главная цель которой снизить зависимость королевства от нефтяных доходов. Однако помимо коммерческой составляющей в ходе осуществления King Salman Gate планируется восстановить около 19 тысяч квадратных метров пространства, которое считается культурным наследием страны. Когда проект будет осуществлён, рядом с мечетью смогут молиться на 900 тысяч человек больше, чем сегодня.
Кто будет финансировать проект?
Строительством King Salman Gate займется RUA AlHaram AlMakki, компания, принадлежащая Суверенному фонду Саудовской Аравии - одному из крупнейших в мире. Возглавляет компанию Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Сколько будет стоить строительство новых объектов и создание инфраструктуры вокруг мечети Аль-Харам, на данный момент неизвестно, однако планируется, что к 2036 King Salman Gate обеспечит 300 тысяч рабочих мест.
Как мусульмане отнеслись к новому проекту?
Пользователи соцсетей по-разному отнеслись к инициативе наследного принца по изменению облика Мекки. Одни считают, что коммерческая застройка рядом со священным для всех мусульман местом недопустима, потому что люди отправляются в Мекку, чтобы помолиться и воссоединиться со Всевышним, а не глазеть на новые небоскрёбы. Другие уверены, что Саудовская Аравия идет в ногу со временем, модернизируя инфраструктуру и обеспечивая комфорт и удобство для миллионов паломников, которые ежегодно приезжают в Мекку.