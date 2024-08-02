Ломисоба 2025: что за праздник, истоки и традиции, когда отмечают в Грузии?

Ломисобу называют кодом памяти грузинского народа, мостом между эпохами, между язычеством и христианством. Расскажем, что такое Ломисоба, когда он появился, какие легенды и традиции с ним связаны, когда и где праздник отмечают в Грузии в 2025 году.

Что за праздник Ломисоба?

Происхождение праздника Ломисоба имеет глубокие исторические корни. Его называют одним из компонентов кода грузинской идентичности, где переплелись историческая память о пленении и чудесном спасении, вера в силу покаяния, а также диалог культур между грузинами и южноосетинами.

Суть и истоки Ломисобы: где христианство встречается с язычеством

Ломисоба - один из древних и загадочных праздников Грузии, возникший возможно еще до нашей эры в горном регионе Мтиулети. Несмотря на официальный статус христианского торжества в честь Георгия Победоносца, его корни уходят в культ быка, позже отождествленного с Георгием Победоносцем. Этот синтез языческих и христианских традиций проявляется в ритуалах, включая жертвоприношения животных.

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Главная легенда праздника повествует о быке по имени Лома (“лев” в переводе с грузинского), который спас 7 тысяч мтиульцев (горцев) из персидского плена. К его рогам была привязана икона Святого Георгия. Дойдя до горы Млета, бык умер, а икона чудесным образом осталась стоять вертикально. На этом месте в IX-X веках построили храм Св. Георгия, ставший центром праздника.

Когда возник праздник Ломисоба?

Ломисоба возник как языческий праздник в Мтиулети еще до IV века н.э., но трансформировался в раннехристианскую эпоху (IV-X вв.) и сохранил уникальный синтез традиций.

Дохристианские истоки (до IV века н.э.)

Языческий культ быка : праздник возник в горном регионе Мтиулети еще до прихода христианства как часть культа быка Лома. Слово "Ломисоба" происходит от имени этого божества, а ритуалы (жертвоприношения, ночные шествия) изначально были посвящены ему.

: праздник возник в горном регионе Мтиулети еще до прихода христианства как часть культа быка Лома. Слово "Ломисоба" происходит от имени этого божества, а ритуалы (жертвоприношения, ночные шествия) изначально были посвящены ему. Связь с аграрными культами: обряды плодородия, включавшие жертвоприношения животных, отражали дохристианские верования горцев, связанные с циклом природы и защитой скота.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Христианизация и синтез традиций (IV-X века)

Переосмысление культа : после принятия Грузией христианства (IV век) образ быка был отождествлен со святым Георгием Победоносцем - воином-всадником, покровителем Грузии. На месте языческого капища в IX-X веках построили храм Святого Георгия, который стал центром праздника.

: после принятия Грузией христианства (IV век) образ быка был отождествлен со святым Георгием Победоносцем - воином-всадником, покровителем Грузии. На месте языческого капища в IX-X веках построили храм Святого Георгия, который стал центром праздника. Легенда о чудесном быке: ключевой сюжет, объясняющий переход к христианству, - это легенда о быке с иконой Св. Георгия.

Сохранение традиций вопреки историческим вызовам

Советский период : несмотря на антирелигиозную политику СССР, праздник не прервался благодаря семьям хранителей традиции "деканози".

: несмотря на антирелигиозную политику СССР, праздник не прервался благодаря семьям хранителей традиции "деканози". Современность: сегодня Ломисоба остается примером сочетания христианской литургии с языческими жертвоприношениями.

Некоторые упоминания о Ломисобе в исторических источниках

Раннехристианская эпоха : первые письменные свидетельства о Ломисоба относятся к раннехристианскому периоду (V-VI века), но ритуалы все равно сохранили черты язычества. Например, остались жертвоприношения животных, против которых выступает христианская церковь.

: первые письменные свидетельства о Ломисоба относятся к раннехристианскому периоду (V-VI века), но ритуалы все равно сохранили черты язычества. Например, остались жертвоприношения животных, против которых выступает христианская церковь. Средневековые хроники: в XIII веке легенда о быке Лома была записана в связи с нападениями персидского военачальника Джалал ад-Дина, что подтверждает глубокую укорененность праздника в народной памяти.

Какого числа Ломисоба в 2025 году?

В 2025 году Ломисоба пройдет 11 июня. Дата праздника определяется по лунному календарю: это среда на 7-й неделе после Пасхи и первая среда после Дня Святой Троицы. Торжества длятся сутки - с ночи вторника до утра среды.

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Где отмечают Ломисобу?

Ломисобу празднуют на северо-востоке Грузии в монастыре Ломиси, расположенном на высоте около 2200 метров над уровнем моря на хребте между долинами рекам Арагви и Ксани. Церковь расположена на горе Ломиси около села Млета Душетского муниципалитета края Мцхета-Мтианети, это недалеко от курорта Гудаури.

При этом храм находится на границе между Грузией и Южной Осетией. По легенде, дверь церкви - на южноосетинской стороне, а ключ - на грузинской, и праздник невозможен без участия обеих сторон. Границу на время праздника открывают для паломников, но решение принимается каждый год. В этом году проход через КПП "Раздахан" и "Переу" уже открывали на Пасху.

Ритуалы Ломисобы: от ночного шествия до жертвоприношений

Подготовка к празднику начинается во вторник. Вечером колокола храма Ломиси созывают верующих в селе Квемо Млета, священники выносят иконы, крест и знамена. А ближе к ночи отсюда начинается шествие к храму. Сотни паломников с фонарями и факелами идут 4,5 км по горной тропе (подъем в гору 750 м). Путь занимает 2-3 часа и люди делают это целыми семьями, включая стариков и детей, но некоторые специально усложняют себе восхождение на гору: идут босиком, несут бревна или животных. Люди молятся об исцелении, плодородии земли, рождении детей. Во время восхождения дежурят спасатели, что помочь при необходимости.

Цепь покаяния : паломники трижды обходят церковь с очень тяжелой железной цепью на плечах. По преданию, 200 лет назад ее принесла сюда девушка, молящаяся о больном брате, который бежал в этой цепи из плена.

: паломники трижды обходят церковь с очень тяжелой железной цепью на плечах. По преданию, 200 лет назад ее принесла сюда девушка, молящаяся о больном брате, который бежал в этой цепи из плена. Жертвоприношение: на рассвете забивают баранов, быков и кур, а мясо используют для трапезы, а осанки оставляют для хищных животных. Ритуал чаще проводят вдали от церкви из-за протестов зоозащитников, в основном в низинах.

Помимо истории о быке, с праздником связана легенда о двери. Царские воины сожгли дубовую дверь храма для костра. В наказание они ослепли, но их зрение вернулось после молитвы и обещания выковать новую железную дверь.

Как присоединиться к Ломисобе?

Из Тбилиси до Млеты можно доехать по Военно-Грузинской дороге за 2 часа (106 км). На гору можно взойти только пешком. Паломники делятся друг с другом едой, поют. Людей много, поэтому если приезжать в день фестиваля, то скорее всего будут сильные пробки.