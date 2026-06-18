Летнее солнцестояние в 2026 году: когда, что это такое, открытки и поздравления

День летнего солнцестояния 2026: что это такое? Расскажем, когда летнее солнцестояние в 2026 году. Представим открытки, картинки и поздравления с Днем летнего солнцестояния

Скоро наступает летнее солнцестояние – это когда Солнце как бы стоит в самой высокой точке, световой день самый длинный в году, а ночь – самая короткая. В этот день в Северном полушарии больше всего света – и начинается астрономическое лето.

Когда День летнего солнцестояния в 2026 году?

Самый распространенный вопрос про этот праздник – какого числа День летнего солнцестояния 2026? Дата этого астрономического события практически не меняется: для Северного полушария это, как правило, 21 июня. Если год високосный, то летнее солнцестояние происходит обычно 20 июня. В очень редких случаях праздник может выпасть на 22 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итак, какого же числа День летнего солнцестояния в 2026 году? Оно произойдет 21 июня, а точнее – в 11:24 по московскому времени.

Что это такое – солнцестояние?

Смысл солнцестояния как астрономического явления заключается в том, что в этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике (круг небесной сферы, по которому происходит видимое движение светила), приходит в наиболее удаленное от небесного экватора положение в сторону Северного полюса Мира.

В результате в Северном полушарии получается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Причина заключается в том, что Солнце поднимается на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, при этом оказываясь на максимальной высоте над горизонтом на юге в полдень. То есть, в полдень 21 июня в Северном полушарии самые короткие тени и самое высокое Солнце за весь год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в этот день наступает астрономическое лето.

Солнцестоянием это время названо потому, что несколько дней Солнце остается на этой максимальной высоте, как будто останавливаясь на ней. А затем высота Солнца в полдень над горизонтом с каждым днем будет сокращаться, а световой день – становиться короче, вплоть до дня зимнего солнцестояния, когда процесс пойдет в обратную сторону.

Открытки и картинки с праздником День летнего солнцестояния

Самый светлый день в году стоит того, чтобы поздравить с ним тех, кто дорог, – родных и близких, друзей и подруг, коллег, соседей и просто знакомых.

Порадовать их можно просто отправив в любом мессенджере красивую открытку с Днем летнего солнцестояния. Такую картинку можно послать и в групповой чат, и в личные сообщения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытку с праздником летнего солнцестояния можно быстро найти и бесплатно скачать в интернете. Красивых картинок много на специальных сайтах с поздравлениями и открытками, а также в специальных публикациях СМИ, посвященных этому празднику.

Поздравления с Днем летнего солнцестояния

Прекрасным дополнением к яркой красивой открытке с Днем летнего солнцестояния станет поздравление – такое же теплое, как солнце в этот чудесный день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Днем летнего солнцестояния! Пусть этот особенный день наполнит твою жизнь ярким солнечным светом и теплом, которое согреет в ненастную погоду! Пусть энергия самого длинного светового дня зарядит тебя силами для воплощения самых смелых мечтаний, а ночь подарит мудрые озарения и покой!

Поздравляю с ярким и солнечным праздником – Днем летнего солнцестояния! Желаю, чтобы яркое солнышко освещало твой путь, подсказывая верные решения, а природа вдохновляла на новые свершения. Пусть все задуманное тобой сбывается! Желаю много света, гармонии и чудесных моментов!

С праздником – Днем летнего солнцестояния! Пусть этот волшебный день, когда наше светило щедро дарит нам максимум света и тепла, станет точкой отсчета для чего-то по-настоящему прекрасного. Желаю, чтобы энергия этого особенного времени года наполнила тебя силой и уверенностью, помогла отпустить лишнее и открыть сердце новому. Будь счастлив!

Прими мои поздравления с праздником летнего солнцестояния! Пусть в этот день, да и вообще всегда, рядом с тобой будут верные друзья, с которыми легко смеяться и мечтать, и любимая семья, дарящая поддержку и уют. Пусть каждый луч солнца напоминает о том, как ты важен для близких, а впереди ждут только светлые перемены, яркие впечатления и гармония во всем!

Сегодня – День летнего солнцестояния! Пусть этот дивный день, когда солнце льет на землю особенно щедрые лучи, подарит тебе море светлой энергии и вдохновения. Пусть солнечное тепло согревает сердце, а в душе расцветает искренняя любовь – к близким, к жизни, к самому себе. Счастья!