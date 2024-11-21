Лейла Генджер: как уроженка Стамбула покорила Ла Скала

Лейла Генджер — одна из самых известных оперных певиц второй половины XX века. 25 лет она выступала в Ла Скала, также пела во многих других знаменитых театрах в разных странах, а потом занималась преподаванием. Расскажем, у кого Генджер училась вокалу, какие партии исполняла, с какими дирижерами и режиссерами сотрудничала.

Как Лейла Генджер стала известной певицей в Турции?

Айше Лейла Чейрекгиль родилась 10 октября 1928 года в пригороде Стамбула, который называется Полонезкей. Ее отец — Хасан Ибрагим бей Чейрекгиль — был состоятельным предпринимателем, мать — Александра Анжела Минаковска — происходила из аристократической польской семьи.

После окончания Итальянского лицея Лейла поступила в Стамбульскую консерваторию, но довольно быстро покинула ее: считала, что педагоги неправильно работают с ее голосом. Она отправилась в Анкару и начала брать частные уроки у итальянской певицы Джаннины Аранджи-Ломбарди, которую называли лучшим сопрано 1920-1930-х годов. Оставив сцену, артистка переехала в Турцию и стала заниматься с певцами в столичном Национальном оперном театре. В эту труппу в 1950-м поступила Лейла Генджер (это фамилия ее мужа — банковского служащего Ибрагима Генджера) — сначала в хор, потому что не было вакансии солистки. Но в том же году она исполнила главную партию в "Сельской чести" Масканьи, а вскоре после успешного дебюта спела Тоску в одноименной опере Пуччини. Летом 1951-го скончалась Аранджи-Ломбарди, и Генджер начала заниматься у другого итальянского педагога — баритона Аполло Гранфорте. Певица быстро приобрела известность в Турции, часто выступала на официальных концертах: на этих вечерах ее слушали президенты США Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр, греческий король Павел I и королева Фредерика, иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви.

Как началась карьера Лейлы Генджер в Италии?

Летом 1953 года Генджер дебютировала в неаполитанском театре Сан Карло: сначала, как и в Анкаре, это была Сантуцца в "Сельской чести", а в начале 1954-го она спела главную партию в "Мадам Баттерфляй" Пуччини и Татьяну в "Евгении Онегине" Чайковского. Специалисты отметили, что у Ренаты Тебальди — лучшей исполнительницы сопрановых партий в Сан Карло того времени — появилась достойная конкурентка, а публика стала называть Генджер "турецкой неаполитанкой".

В 1954-1956 годах певица выступала в нескольких театрах в Италии, гастролировала по Европе. В США она впервые спела в 1956-м: в Сан-Франциско заменила Тебальди во "Франческе да Римини" Дзандонаи.

Лейла Генджер в Ла Скала

Оперу "Диалоги кармелиток" Франсис Пуленк написал специально для Ла Скала. Ее мировая премьера состоялась 26 января 1957 года, а Генджер в тот вечер дебютировала в прославленном миланском театре, спев партию мадам Лидуан. Через месяц, 18 февраля, в Миланском соборе прощались со знаменитым маэстро Артуро Тосканини. Реквием Верди прозвучал в исполнении солистов, хора и оркестра Ла Скала, и партию сопрано дирижер Виктор де Сабата поручил именно ей.

В 1950-х первой среди сопрано в миланском театре была Мария Каллас, Генджер разучивала многие партии из ее репертуара, заменяла примадонну в спектаклях и, по собственному признанию, многому у нее училась. О Каллас она вспоминала так:

У нее было полно недостатков, но в ней горел священный огонь. Она была великолепна

Генджер не потерялась на фоне знаменитой певицы. В апреле 1957 года Лукино Висконти поставил в Ла Скала "Анну Болейн" Доницетти, главную партию на премьере пела Каллас, но для записи на радио и телевидении в 1958-м пригласили недавнюю дебютантку.

Гастроли Генджер проходили в Бергамо, Турине, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Варшаве, Лодзи, Вене, Кельне, Рио-де-Жанейро, Париже, Палермо, Буэнос-Айресе, Лондоне, многих других городах; она выступала на "Флорентийском музыкальном мае", Зальцбургском, Глайндборнском, Эдинбургском и других фестивалях. Солисткой оперного театра в Анкаре певица была до осени 1958 года, а потом возвращалась в Турцию с концертами. В марте — апреле 1960-го она побывала в СССР: в Большом и Кировском (нынешнем Мариинском) театрах спела в "Травиате" Верди, а также выступила на сцене Азербайджанской государственной филармонии в Баку.

Генджер сотрудничала с Тулио Серафином, Гербертом фон Караяном, Джанандреа Гаваццени, Витторио Гуи, Георгом Шолти, Риккардо Мути и другими знаменитыми дирижерами, работала с выдающимися режиссерами Франко Дзефирелли и Жаном Виларом.

В ее репертуаре было больше 70 партий в операх разных эпох и стилей, в их числе: "Альцеста" Глюка, "Аида", "Риголетто" и "Дон Карлос" Верди, "Норма" и "Сомнамбула" Беллини, "Свадьба Фигаро" и "Дон Жуан" Моцарта, "Пиковая дама" Чайковского, "Турандот" Пуччини, "Огненный ангел" Прокофьева, "Мефистофель" Бойто, "Манон" и "Вертер" Массне. По инициативе певицы ставились забытые и редко исполнявшиеся оперы, например, "Елизавета, королева Англии" Россини и "Мария Стюарт" Доницетти. А на премьеру "Роберто Девере" — еще одной оперы Доницетти — в мае 1964 года в Неаполь съехались не только слушатели со всей Италии, но и специалисты из разных стран. Критики отмечали, что турецкая певица стала "столпом оперы в Италии", а поклонники называли ее "Турецкой дивой" и "Королевой из Турции".

Генджер была отмечена международными музыкальными премиями, итальянскими и французскими наградами, в 1988 году получила звание "Государственный артист Турции", в 2007-м — медаль "За заслуги перед Турцией", в 2004-м в Турции в ее честь выпустили памятную монету.

Чем певица занималась после ухода со сцены?

Последний спектакль Генджер спела в феврале 1983 года в театре Ла Фениче в Венеции: для прощания с публикой она, возможно, несколько неожиданно, выбрала не очень известную комическую оперу "Репетиция оперы" Франческо Ньекко. До 1992 года певица продолжала давать концерты, также она участвовала в семинарах и конференциях, проводила мастер-классы, была членом жюри многих международных конкурсов. В сентябре 1995 года в Стамбуле состоялся I международный конкурс вокалистов имени Лейлы Генджер.

В январе 1983 года она была назначена художественным руководителем студии Ла Скала, а в сентябре 1997-го стала художественным руководителем Академии молодых певцов при Ла Скала и оставила этот пост за несколько месяцев до смерти.

Как в Турции сохраняют память о Лейле Генджер?

Генджер скончалась 10 мая 2008 года в Милане. В тот вечер в Ла Скала шел спектакль под управлением Лорина Маазеля. Перед его началом дирижер сообщил грустную новость:

Сегодня мы потеряли Лейлу Генджер — несравненную оперную диву

Свою речь маэстро завершил словами:

Здесь, в Ла Скала, был ее дом, был ее очаг, который она создала

Оркестр и публика почтили память певицы минутой молчания. 16 мая прах артистки, согласно ее завещанию, был развеян над Босфором.

Перед оперным театром в Анкаре установлен памятник Генджер, в Стамбуле в ее честь назван Центр оперы и искусства, состоявшиеся в Турции в сентябре 2014 года 17-е Оперные дни ТЮРКСОЙ были посвящены памяти певицы, международный конкурс вокалистов имени Лейлы Генджер по-прежнему проводится на ее родине.