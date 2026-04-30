Кто такой Рустам Набиев, покоривший Эверест на руках?

20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества 34-летний Рустам Набиев взошел на вершину Эвереста на одних лишь руках. Расскажем, кто такой Рустам Набиев, почему он остался без ног, как покорял Эверест и другие вершины.

Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в Вас теплится жизнь- боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!

- альпинист

Детство Рустама Набиева

Рустам родился 13 мая 1992 года в башкирском селе. Мальчику был всего год, когда погибла его мать. Вырастила Набиева и его братьев тетя. Уже в школе стало понятно, что Рустам рожден стать спортсменом, причем он делал успехи как в легкой, так и в тяжелой атлетике. К 18 годам юноша находился в прекрасной физической форме, поэтому после призыва в армию его отправили служить в Воздушно-десантные войска. Так он оказался в учебке Омска.

Как Рустам Набиев лишился ног?

12 июля 2015 года в 22:39 Набиев собирался спать после караула. Он находился на втором этаже 4-этажной казармы, и уже снял тельняшку, как вдруг дежурный по роте дал команду "Бегом!"… Казарма рушилась настолько стремительно, что никто не понял, что произошло. Со второго этажа Рустам полетел на первый, а верхние этажи обрушились на него и других солдат.

Под завалами оказалось 45 человек. Рустам слышал и видел, как один за одним погибают его товарищи. Спасателей не дождалось 24 человека – одни умерли под завалами, другие уже в реанимации.

Рустам боролся за жизнь, как мог - экономил кислород, убеждал себя и друзей, что помощь обязательно придет.

Его нашли только под утро.

Набиев пережил две клинические смерти и ампутацию ног, неделю пролежал в искусственной коме. На тот момент ему было всего 23 года.

Как Рустам Набиев обрел семью?

Еще до армии он встречался с девушкой Индирой. Она и ухаживала за Рустамом в больнице, где он провел целый год. Фотография Рустама и Индиры послужила обложкой его книги «Жизнь, собранная по крупицам», написанной в 2018 году. Годом раньше у пары родилась дочка, а в 2020-м - еще одна. Благодаря поддержке семьи и несгибаемой воле Набиев прыгал с парашютом, участвовал в массовых забегах, покорял вершины гор, передвигаясь на руках с помощью ледорубов. Выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс», стал популярным блогером с огромной аудиторией как амбассадор здорового образа жизни.

Параальпинист и блогер

С 2019 году Набиев - член Совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

2020 году вошел в Книгу рекордов как первый человек, покоривший на одних руках высшую точку России и Европы — Эльбрус.

В 2021 году стал первым в мире человеком, который на руках достиг вершины непальского восьмитысячника Манаслу.

И вот в мае 2026 года ему покорилась высшая тока планеты – Эверест. Свое восхождение Набиев подробно описывал в блоге:

Базовый лагерь Эвереста. 5364 метра. И, наверное, самое невероятное - это то, что я здесь, сейчас. Своими глазами смотрю на эти горы, дышу этим холодным воздухом и стою в месте, о котором когда-то мог только мечтать. Ведь путь от моей первой горы до Эвереста занял больше 5 лет… Я приехал сюда не просто полюбоваться видами, а с намерением впервые взойти на вершину мира на одних руках

В свой день рождения, 13 мая, Рустам вышел на самый важный, ответственный путь в своей жизни. Впереди была неизвестность, многокилометровые маршруты, холод, высота и борьба с самим собой.

Именно в таких местах особенно остро начинаешь чувствовать жизнь. Ценить простые вещи. Людей рядом. Возможность двигаться вперед. Возможность мечтать и делать то, что когда-то казалось невозможным… Самые большие вершины человек «покоряет» сначала внутри себя.

- Набиев

Теперь его новая мечта - полететь в Космос.