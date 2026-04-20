Исрафил Ашурлы — первый азербайджанский восходитель на Эверест

Исрафил Ашурлы первым из азербайджанских альпинистов поднялся на Эверест, а еще он совершил восхождения на 8 других вершин мира, высота которых больше 8 тысяч метров. Расскажем, кем Ашурлы хотел быть в школьные годы, почему решил заняться альпинизмом и где находится флаг Азербайджана, который он установил на высочайшей вершине мира.

О какой профессии мечтал школьник Исрафил Ашурлы?

Исрафил Ашурлы родился 16 января 1969 года в Баку. Школьником он хотел поступить в МГУ и стать астрономом, однако потом планы изменились: Исрафил выбрал энергетический факультет Азербайджанского института нефти и химии (теперь это Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Окончив вуз, он создал и возглавил телекоммуникационную компанию "Инсол", работающую в нескольких странах. А среди увлечений молодого человека были дайвинг, сноуборд, мотоцикл и парашют.

Как начался путь Исрафила Ашурлы в альпинизме?

Как-то Ашурлы прочитал в журнале GEO статью о трагедии на Эвересте, произошедшей в 1996 году, и эта история запомнилась ему. А впервые в горы Исрафил попал в 1999-м — и, по собственному признанию, "совершенно случайно".

Думал, что еду в какую-то туристическую заграницу, а оказалось, что иду в трекинговый поход к подножью Канченджанги в Гималаях — одной из высочайших вершин мира

— альпинист

Рассказы руководителя группы мастера спорта СССР Руфины Арефьевой о восхождениях очень заинтересовали Ашурлы, тем же летом он приехал в альпинистский лагерь в Таджикистане. Первой вершиной стали "Борцы за мир" (3760 м) в Фанских горах, на нее Исрафил поднялся вместе с Арефьевой. Там же состоялось знакомство с известным альпинистом и тренером Владимиром Шатаевым, который помог ему "увидеть свой путь в альпинизме".

У меня были правильные учителя, и, возможно, это сыграло роль в моем спортивном долголетии

— Ашурлы

Исрафил Ашурлы — первый представитель Азербайджана в клубе "Семь вершин"

В рамках программы "Семь вершин" Ашурлы совершил восхождения на высочайшие вершины всех континентов и стал первым представителем Азербайджана, выполнившим ее. А началось все в январе 2001 года, когда он взошел на легендарную вершину Килиманджаро (5895 м). Для самого альпиниста эта поездка в Танзанию "была в первую очередь возможностью ощутить дух, которым был пронизан африканский цикл произведений любимого Хемингуэя", и только во вторую — "попыткой взойти не ее вершину".

В 2022 году он совершил восхождение на гору Косцюшко (2228 м) в Австралийских Альпах

В 2003-м — на Эльбрус (5642 м).

На вершину Аконкагуа (6962 м) в Аргентине он поднялся в 2004-м

В июне 2005-м — на Мак-Кинли (другое ее название Денали, 6190 м) — высочайшую гору Северной Америки,

В декабре 2005-го состоялось восхождение на массив Винсон (4892 м) — самые высокие горы Антарктиды.

В марте 2007 года началась экспедиция на Эверест (Джомолунгма, 8848 м), а 19 мая Ашурлы установил флаг Азербайджана на высочайшей вершине мира.

"Покорять горы", по его мнению, просто "бравурный литературный оборот".

Гору нельзя покорить, на нее можно лишь взойти

— альпинист

"Корона Земли": восьмитысячники, на которые восходил Исрафил Ашурлы

Участником проекта "Корона Земли" (он известен еще и как "Корона мира" или "14 восьмитысячников"), включающего в себя восхождения на все 14 гор планеты выше 8 тысяч метров над уровнем моря, Ашурлы стал в 2007 году.

В мае 2011 года, уже после Эвереста, он поднялся на третий по высоте восьмитысячник мира Канченджанга (8586 м).

В мае 2019-го он поднялся сразу на две вершины — Лхоцзе (8516 м) и Манаслу (8163 м).

В июле 2022 года восхождение на Броуд-Пик (8051 м) Ашурлы прервал, чтобы спасти румынского альпиниста Джео Бадеа, а потом поднялся на вершину.

В мае 2023-го состоялось восхождение на Макалу (8485 м)

В июле 2024-го — на Гашербрум II (8035 м)

В апреле 2026 — на Аннапурну (8091 м).

Исрафил Ашурлы — первый "Снежный барс" из Азербайджана

Неофициальный титул "Снежный барс" с 1967 года получали альпинисты, достигшие вершин пяти высочайших гор на территории Советского Союза. Им вручали памятный номерной жетон с надписью "Покоритель высочайших гор СССР". После распада Советского Союза традиция сохранилась, а жетон стал называться "Покоритель высочайших гор Памира и Тянь-Шаня".

В 2004 году Ашурлы поднялся на пик Ленина (7134 м), в 2005-м — на пик Корженевской (7105 м), в 2006-м — на пик Коммунизма (7495 м), в 2009-м — на Хан-Тенгри (7010 м) и пик Победы (7439 м). Так он стал первым азербайджанским "Снежным барсом".

В 2005 году Ашурлы первым из представителей Азербайджана высадился в Антарктиде, а в 2009-м достиг Северного полюса.

Альпинист отмечен государственной наградой Азербайджана — медалью "Терегги" ("Прогресс"), он — мастер спорта Азербайджана, соучредитель Федерации альпинизма Азербайджана, в 2010-2016 годах был ее президентом, а в 2022-2024 годах — генеральным секретарем.

Ашурлы — инструктор-методист по альпинизму, судья международной категории по скалолазанию, один из организаторов Азербайджанского альпинистского клуба, в его рамках занимается тренерской работой.

Где находится флаг Азербайджана, побывавший на Эвересте?

Флаг Азербайджана, который был с ним на всех высочайших вершинах всех континентов и почти во всех горных системах планеты, на Северном полюсе и в Антарктиде, альпинист в 2014 году подарил Музею государственного флага Азербайджана. Теперь, отправляясь в экспедицию, Ашурлы забирает его у директора музея под расписку. Знаменитый альпинист надеется, что "и в будущем кто-то другой", когда ему это "будет уже не по силам, будет брать с собой именно этот флаг и продолжит его славную историю восхождений".