Кто такой Джаред Кушнер и почему он участвует в переговорах по Украине?

Джаред Кушнер, инвестор и с недавних пор миллиардер, бывший старший советник Трампа и большой друг ближневосточных монархий, участник очередного раунда переговоров с Россией по украинскому вопросу в составе американской делегации. Кто такой Джаред Кушнер и какое отношение он имеет к урегулированию конфликтов - рассказываем в нашем материале.

Биография Кушнера: родители и образование

Родился Кушнер в 1981 году в Нью-Джерси в семье миллиардера Чарльза Кушнера и Серил Кушнер. О матери Джареда Кушнера, Серил, мало известно кроме того, что она участвует в бизнесе семье. Дедушка и бабушка Кушнера по папе - белорусы. Они пережили Холокост и в конце 1940х прибыли в Америку.

Отец Джареда, Чарльз, владелец Kushner Companies, конгломерата, который занимается недвижимостью в Нью-Йорке, в 2005 году был признан виновным в неуплате налогов, подкупе и незаконном финансировании политиков. Кушнер-старший провел 15 месяцев в тюрьме и выплатил штраф в размере более $500 млн за финансовую помощь Демократической партии в собственных интересах. В 2020 году был полностью и безусловно реабилитирован Дональдом Трампом. Сегодня служит послом США во Франции и Монако.

Кушнер, старший из четырех детей, рос в ортодоксальной еврейской семье, в детстве ходил в религиозную школу. Несмотря на довольно средние успехи в учебе в 1999м году был зачислен в Гарвардский университет, благодаря щедрому пожертвованию для учебного заведения в $2,5 млн, сделанному его отцом годом ранее. Гарвард Кушнер окончил со степенью бакалавра по специальности ”госуправление”. В 2007м году получил степень доктора права и MBA, окончив Нью-йоркский университет.

Кушнер-бизнесмен

Когда отец отбывал срок в тюрьме, Джаред в возрасте 20 лет принял управление семейным бизнесом. В 2006 году Кушнер стал издателем: он приобрёл издание The New York Observer. Год спустя Джаред Кушнер купил здание на Манхэттене на Пятой авеню, 666 за $1,8 млрд, что 15 лет назад считалось огромной суммой. В 2008 году стал гендиректором Kushner Companies.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Встречаться с Иванкой Трамп, старшей дочерью Дональда Трампа, Кушнер начал в 2007 году. Через два года пара поженилась. Поскольку Джаред Кушнер - последователь хабада, одного из ответвлений иудаизма, Иванке пришлось сменить религию, предположительно, по настоянию матери Джареда, прежде чем выйти замуж. Свадьба Джареда Кушнера и Иванки Трамп обошлась примерно в миллион долларов. Сегодня у 44-летних супругов трое детей: 14-летняя Арабелла, 12-летний Джозеф и 9-летний Теодор. Джаред и Иванка вместе с детьми живут в Серфсайде, штат Флорида.

© Фото: Office of Senior Advisor Ivanka Trump/Public domain

Джаред Кушнер и Дональд Трамп

В 2015 году Джаред присоединился к предвыборной кампании отца Иванки, Дональда Трампа, в рамках которой он отвечал за цифровые стратегии и ведение соцсетей. По оценкам экспертов, он сыграл важную роль в успехе Трампа на выборах 2015 года. Когда Трамп стал президентом, Кушнер ушел из компании отца, сохранив 20-процентную долю в ней. Он был назначен старшим советником американского лидера, а чуть позднее возглавил Управление американских инноваций, которое занималось налаживанием связей между Белым домом и американской технологической индустрией. Управление было расформировано в 2021 году.

Джаред Кушнер - переговорщик

Во время своей работы в первой администрации Трампа зять президента принимал активное участие как минимум в двух важных переговорах:

в 2018 году - по соглашению о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой;

в 2020 году - по Соглашениям Авраама между Израилем и Ближним Востоком.

После четырехлетнего перерыва, во время второго срока Трампа, Кушнер вновь оказывается в центре внимания: в октябре 2025 года бизнесмен, на этот раз без должности в администрации, активно участвует в разработке мирного плана по Газе. Его усилия были высоко оценены: эксперты признают, что предпринимателю удалось преуспеть там, где дипломаты не справились.

Почему Джаред Кушнер участвует в переговорах с Россией?

После успешного согласования мирного плана по Газе Кушнер постепенно начал работать со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, который занимается вопросами украинского урегулирования c весны 2025 года.

Для Трампа Кушнер - одно из наиболее доверенных лиц и человек, на которого он может положиться. Кроме того, он отлично себя зарекомендовал на переговорах с другими странами. Тот факт, что Дональд Трамп отправил Кушнера вместе с Уиткоффом на переговоры к Владимиру Путину, означает, что он хочет поскорее добиться результата.

Чем сейчас занимается Джаред Кушнер?

В октябре стало известно, что компания Джареда Кушнера, Affinity Partners, созданная им через полгода после окончания срока своих полномочий в первой администрации Трампа, в рамках консорциума с Суверенным фондом Саудовской Аравии приобрела американскую компанию Electronic Arts. Affinity Partners - инвестиционная компания, которая функционирует, благодаря финансированию в основном со стороны ближневосточных монархий, включая Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сегодня в распоряжении Affinity Partners более $ 5,4 млрд, а состояние Кушнера составляет миллиард долларов.