Кто такой Дэниел Дрисколл?

Восходящая звезда администрации Трампа, спец по дронам и возможный будущий министр войны США - все это говорят о Дрисколле, новом участнике переговоров по разрешению украинского кризиса. Кто на самом деле такой Дэниел Дрисколл и почему он внезапно оказался в центре усилий по достижению соглашения между Россией и Украиной - рассказываем в нашем материале.

Биография Дэниела Дрисколла

Родился Дэниел Дрисколл в городе Бун, в Северной Каролине, население которого чуть меньше 20 тысяч человек, в 1985 году. Рос в городке Валле-Крукс с населением менее 500 человек, куда его семья переехала в 1994 году.

О родителях Дрисколла мало что известно, кроме того, что его мама - домохозяйка, а отец - ветеран Вьетнамской войны и работал в компании American Express. Дрисколл - младший из троих детей.

Дэниел Дрисколл сперва учился в небольшой христианской школе, старшую школу закончил в городе Бун. Получил степень бакалавра по бизнес-администрированию в одном из университетов Северной Каролины.

В 2007-2011 годы служил в армии, большую часть времени в Ираке. Из армии ушел в звании первого лейтенанта и с несколькими боевыми наградами.

После армии по особым льготам для бывших военнослужащих поступил в Йельскую школу права, которую окончил в 2014 году со степенью по юриспруденции.

До начала политической карьеры работал в финсекторе: занимался частным и венчурным капиталом.

Семья Дэниела Дрисколла

Жена Дэна Дрисколла, Касси, вместе с ним училась в старшей школе. Она работает пластическим хирургом, у пары двое детей.

Как Дрисколл стал министром армии?

На сегодняшний день 39-летний Дрисколл - самый молодой американский министр армии за всю историю. Его кандидатура была предложена Дональдом Трампом в начале декабря 2024 года. В то время Дрисколл был старшим советником Джей Ди Вэнса, нынешнего вице-президента США. С Джей Ди Вэнсом Дрисколла связывает давняя дружба: они вместе учились в Йельской школе права. Выдвигая его кандидатуру в качестве министра армии, Трамп предложил следующую формулировку: ”как бывший военный, инвестор и советник, Дэн обладает мощным набором качеств, которые нужны, чтобы разрушать старое и строить новое”.

Чем занимается министр армии?

Министр армии - это гражданская должность в Министерстве обороны США. Главные обязанности министра армии: комплектование, оснащение и обучение сухопутных войск. Одним из приоритетных направлений, по которому работает Дрисколл, это модернизация технической составляющей армии. Его задача: инвестировать в технологии и оружие, которые дадут американским военным преимущество в новых и сложных условиях ведения боя.

Почему Дрисколла называют ”спецом по дронам”?

Дональд Трамп называет Дрисколла своим ”парнем по дронам”, поскольку министр сухопутных войск делает акцент на новых технологиях, в том числе беспилотниках и искусственном интеллекте. По его словам, нет смысла сбивать дроны, которые стоят $ 400, ракетами за $ 4 млн. В начале ноября Дрисколл заявил, что американская армия в ближайшие два-три года закупит более миллиона дронов. По его собственным словам, его главная задача обеспечить, чтобы США могли производить достаточно дронов для любой будущей войны, поскольку они являются эффективным средством ведения боевых действий, что доказал конфликт с Украиной.

Как Дрисколл оказался в переговорном процессе по Украине?

Со стороны кажется, будто Дэниел Дрисколл совершенно внезапно оказался участником мирного процесса по Украине. Однако несмотря на то, что Дрисколл ранее напрямую не участвовал в урегулировании украинского кризиса, он внимательно следил за происходящим. В ноябре он собирался в Киев, чтобы обсудить технологии по производству дронов в стране, однако президент Трамп внезапно велел ему заставить Украину вернуться за стол переговоров с Россией. В результате, менее чем через неделю после поручения Дрисколлу есть что показать американскому президенту: Киев согласился по ключевым позициями мирного соглашения из 28 пунктов, благодаря совместным усилиям Дрисколла и госсекретаря Марко Рубио.

Зачем Трамп отправил Дрисколла на переговоры с Россией?

В начале недели Дональд Трамп отправил Дэниела Дрисколла на встречу с российской делегацией в Абу-Даби, чтобы предложить уже России американский мирный план по Украине. И хотя Дэн Дрисколл не дипломат, лидер США делает на него ставку, не в последнюю очередь по рекомендации Джей Ди Вэнса. Для Трампа главное - результат, а кто его обеспечит, это уже другой вопрос. За время своей работы министр Дэн Дрисколл зарекомендовал себя как человек, который умеет договариваться и улаживать разногласия, что как раз и нужно Трампу.

Дрисколл станет новым министром войны или спецпосланником по Украине?

В последнее время среди американского истеблишмента все чаще обсуждается возможность того, что Дрисколл может в скором времени получить новое назначение. Одни считают, что он заменит Пита Хегсета, нынешнего главу Пентагона, поскольку тот теряет авторитет и уважение среди старших офицеров армии, в том числе из-за своих ограничивающих инициатив. Другие уверены, что он займет место официального спецпосланника американской администрации по Украине, Кита Келлога, который планирует уйти в отставку в январе следующего года. Не исключено также, что Дэниел сохранит свою нынешнюю должность министра армии, поскольку он, по словам коллег, действительно хорошо справляется со своими обязанностями.