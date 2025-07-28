Кто такая Рё Тацуки, японка, предсказавшая цунами в 2025 году?

С мая 2025 года Японию охватила волна паники. Туристы, преимущественно из азиатских государства, отказывались от отдыха в стране из-за страшного предсказания Рё Тацуки: в июле 2025 года Японию, согласно видению японской художницы, должно было накрыть невиданное цунами. Кто такая Рё Тацуки и на самом ли деле она современный пророк?

К счастью, катастрофа в стране не случилась, однако после Камчатского землетрясения 30 июля о японской Ванге, как прозвали Рё Тацуки в соцсетях вновь заговорили.

Кто такая Рё Тацуки?

Рё Тацуки - японская художница, которая рисует комиксы в жанре манга. Она родилась в декабре 1954 года в префектуре Канагава. О жизни мангаки известно мало, кроме того, что в возрасте 17 лет, будучи студенткой, она попала в автомобильную аварию и решила посвятить свою жизнь созданию комиксов, притом работая из дома. Свою карьеру она начала в 20 лет, а приостановила в 44 года, в 1999 году. Рё Тацуки, которой 70 лет, редко появляется на публике, однако в 2022 году она вновь начала издаваться.

”Будущее, которое я видела”

Из почти ста работ авторства Рё Тацуки, наиболее знаменитой стала манга под названием ”Будущее, которая я видела”, опубликованная в 1999м году. На обложке манги была надпись: ”Настоящая катастрофа случится в марте 2011 года”. И катастрофа действительно случилась: 11 марта 2011 года японский остров Хонсю потрясло землетрясение, которое затем назвали Великим восточно-японским, силой в 9 баллов. В результате землетрясения и последовавшего цунами, погибло более 19,5 тысяч человек. Именно после этой катастрофы на мангу японской художницы, которая к тому времени ничего не публиковала более 12 лет, обратили внимание, назвав её пророческой.

Катастрофа в июле 2025 года

Рё Тацуки вновь заинтересовались в 2020 году, когда по телевидению показали программу про ее пророческую мангу, возродив интерес публики к художнице и ее предсказаниям. В 2021 году манга, которую к тому времени было невозможно купить, была переиздана с комментариями самой Рё Тацуки под названием ”Будущее, которое я видела. Полное издание”. Манга тиражом в 960 тысяч копий мгновенно разошлась и была переведена на китайский язык. В новом издании надпись на обложке гласит: ”Настоящая катастрофа случится в июле 2025 года”.

Слухи о том, что в июле 2025 года в Японии случится цунами на основе пророчества Рё Тацуки стали распространяться в азиатском сегменте интернета уже в 2023 году, а в июне 2025 года в японский прокат вышел фильм под названием ”4:18, 5 июля, 2025 года” по мотивам предсказания из манги художницы. Сама Рё Тацуки и её издатель отмечают, что никакого отношения к фильму не имеют, однако в массовом сознании закрепилась ”точная дата” катастрофы: 5 июля 2025 года.

Катастрофа действительно произошла: 30 июля Камчатку потрясло 8,8-бальное землетрясение, спровоцировавшее предупреждения, в том числе и в Японии, о возможном цунами, которое, к счастью и облегчению сотен тысяч человек, так и не случилось.

Как Рё Тацуки узнает будущее?

О том, как Рё Тацуки узнаёт будущее, она рассказала еще в 1995 году в своей манге ”Послание из снов”. Оказалось, что дневник снов художница ведет с конца 1970-х, записывая в него всё, что ей снится. Некоторые из снов были настолько яркими и тревожными, что она перенесла их на страницы своих комиксов. В первом и втором издании манги ”Будущее, которое я видела”, Рё Тацуки нарисовала то, что ей пришло во сне, и некоторые события, в том числе землетрясение и цунами 2011 года действительно сбылись. В отношении других пророчеств, в частности, смерти принцессы Дианы и пандемии коронавируса, сама автор говорит, что они, скорее, интерпретация читателей, а не факт предсказания будущего.

Рё Тацуки - современный пророк?

В издании манги ”Будущее, которое я видела” 2021 года, Рё Тацуки отрицает любые утверждения о том, что она особенная или одаренная. По её словам, сны снятся всем, просто не все их записывают, как она.

В мае 2025 года на фоне массовых отказов от бронирований поездок в Японию из-за предсказаний художницы, местная газета Mainichi Shimbun связалась с Рё Тацуки по почте, чтобы узнать, что она думает по поводу происходящего. 70-летняя мангака ответила, что относится к ситуации объективно, а высокий уровень интереса, который проявляют люди, говорит лишь о растущей осведомленности по вопросу предотвращения стихийных бедствий. ”Я воспринимаю такое позитивно, - поделилась Рё Тацуки. - Надеюсь, подобный интерес приведёт к принятию мер безопасности и повышению готовности”.

Каким видит будущее Рё Тацуки?

В комментариях к манге 2021 года Рё Тацуки написала о том, что после землетрясения в июле 2025 года она видит всех людей на Земле в ярком, сияющем свете и полными жизни. По мнению художницы, люди осознают все ужасы войн и конфликтов, после чего начнется новая глава мира на планете.