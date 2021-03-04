Кто на самом деле построил Тадж-Махал: индуисты или мусульмане?

Одно из новых чудес света и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Тадж-Махал, внезапно оказался в центре внимания сторонников теорий заговора. Не в последнюю очередь интерес со стороны любителей альтернативной истории был подогрет Болливудом. Кто построил Тадж-Махал, а кто пытается оспорить историю - рассказываем в нашем материале.

Что произошло?

В октябре 2025 года в индийский прокат вышел фильм ”История Таджа”, в котором под сомнение было поставлено происхождение одного из архитектурных сокровищ Индии: мавзолея Тадж-Махал. Картина, жанр которой определен как судебная драма, оспаривает тот факт, что архитектурный памятник был создан в XVII веке, когда Индией правила мусульманская могольская династия, предполагая, что на самом деле шедевр индо-мусульманской культуры появился гораздо раньше, в IV веке, и был построен как индуистский храм. Фильм вызвал волну возмущения со стороны приверженцев официальной истории и интерес со стороны любителей альтернативной истории, а также спровоцировал критику как пропагандистское произведение, призванное нивелировать достижения мусульман.

Что говорит официальная история?

Согласно официальной истории, Тадж-Махал был построен в XVII веке в городе Агра, примерно в 200 км от Нью-Дели. Мраморный мавзолей на берегу реки Джамна появился по воле Шаха-Джахана, который решил построить гробницу в память об умершей во время родов любимой супруге Мумтаз-Махал. На строительство 74-метрового сооружения ушло около 20 лет. Индийскую жемчужину с традиционными для мусульманской архитектуры куполами и минаретами, стены которой покрыты мрамором и инкрустированы драгоценными камнями, ежегодно посещают почти 7 млн человек, а история любви Шаха-Джахана и Мумтаз-Махал считается одной из самых романтичных в мире. Помимо крипты с останками супругов, на территории комплекса Тадж-Махал также находятся мечеть и гостевой дом.

Что говорит альтернативная история?

Согласно альтернативной теории в отношении жемчужины Индии, Тадж-Махал был построен не в XVII веке, а на 13 столетий раньше, и не мусульманами, а индуистами. Эта теория была изложена еще в 1965 году писателем Пурушоттамом Нагешем Оаком в его книге под названием ”Тадж-Махал был дворцом раджпутов”. Позднее он дополнил свою теорию предположением о том, что в XVII веке индуистский дворец был превращен в мавзолей, которым сегодня восхищается весь мир. Оака называли псевдо-историком и критиковали его за то, что многие известные исторические и религиозные памятники, включая Базилику Святого Петра в Ватикане и Каабу в Мекке, он называл индуистскими храмами.

Кто на самом деле построил Тадж-Махал?

Официальные историки и Археологическое управление Индии считают Тадж-Махал — вершиной могольского зодчества, которая сочетает в себе элементы исламской архитектуры и местной индуистской культуры. Однако сторонники теории Оака в качестве аргументов в свою пользу указывают на индуистские символы мавзолея, в том числе изображения лотоса и лепестки в форме полумесяца, которые ассоциируются с богом Шивой. Также предполагается, что в закрытых 22 подвальных помещениях мавзолея хранятся скульптуры индуистских богов, а само название ”Тадж-Махал” происходит от санскритского ”Теджо Махалайя”, что переводится как ”храм Шивы”. При этом никаких археологических подтверждений тому, что памятник был построен в IV веке нет.

Почему Тадж-Махал оказался в центре внимания в 2026 году?

Теории об индуистских корнях Тадж-Махала более 60 лет, и периодически она вновь становится актуальной. В 2022 году, например, внимание привлекло решение Верховного суда Индии, который отклонил иск с требованием создания комиссии по установлению происхождения памятника, а в 2024 году - в связи с отклонением апелляции с просьбой пересмотреть статус Тадж-Махала как исключительно исламского объекта. В 2026 году о Тадж-Махале вновь заговорили из-за фильма ”История Таджа”, который многими был назван неудачной попыткой разделить нацию, где проживает около 200 млн мусульман (примерно 14% населения).