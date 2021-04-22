Кто и когда станет новым Далай-ламой?

6 июля нынешний Далай-лама XIV справил свой 90-й день рождения. Он пребывает в добром здравии, однако напряженность по поводу того, кто станет следующим духовным лидером тибетских буддистов нарастает: в геополитическую борьбу за контроль над спорным регионом вступили Китай, Индия и даже США. Кто такой Далай-лама, как его выбирают и кто может стать следующим?

Далай-лама - духовный лидер Тибета, региона в Центральной Азии, большая часть которого в статусе автономного региона находится в составе Китая. До 1959 года Далай-ламы были не только духовными, но и политическими лидерами региона. Основная идея института Далай-ламы, существующего с XV века, заключается в том, что каждый последующий лидер - реинкарнация самого первого Далай-ламы, Гендуна Дуба. Когда Далай-лама умирает, лидеры тибетского буддизма с помощью разных способов пытаются определить, где он переродился или переродится, чтобы вновь сделать его своим предводителем.

Что такое Тибет?

Тибет часто называют крышей мира. Его население сегодня составляет более 3,6 млн человек. Самый высокий регион на Земле, где проживает уникальное культурное и религиозное сообщество со своим языком и религией, после Синьхайской революции 1911 года стал де-факто независимым государством, при этом оставаясь в значительной степени изолированным от остального мира. В 1950х годах Китайская Народная Республика начала процесс интеграции Тибета, который многие жители региона восприняли как оккупацию. Тибет попытался добиться международного признания как независимая территория, однако потерпел крах, и в 1951 году вошел в состав Китая.

Правительство Тибета под руководством Далай-ламы продолжало управлять регионом до 1959 года, когда случилось восстание с целью восстановления независимости. В результате восстания более 90 тысяч тибетцев погибли, а правительство бежало в соседнюю Индию. По сей день в индийском городе Дхарамсала существует Правительство Тибета в изгнании, которое не признаётся Китаем, более 100 тысяч тибетских беженцев живут в разных регионах Индии.

В чем важность Далай-ламы?

Далай-лама - голос Тибета. Нынешний Далай-лама XIV - чрезвычайно популярная фигура в мире, борец за мир и права тибетского народа, Лауреат Нобелевской премии мира и символ борьбы Тибета за автономию и сохранение культурного наследия. К нему прислушиваются и за ним идут, он, на самом деле, лидер тибетских буддистов, деятельность которого направлена на сохранение идентичности Тибета и его богатого наследия. По большому счету, он во многом политическая фигура, и то, кем будет следующий Далай-лама, немаловажный вопрос как для самого Тибета, так и для Китая, Индии и даже США.

Почему Китай хочет выбрать нового Далай-ламу?

Китайские чиновники настаивают на том, что новый Далай-лама должен быть рождён исключительно на территории Китая: если будет избран иностранец или житель Тибета в изгнании, то КНР его не примет. Такой интерес Пекина к кандидатуре будущего духовного лидера тибетцев обусловлен несколькими причинами:

Китай хочет утвердить легитимность своей власти на территории Тибетского автономного района: если у него получится выбрать нового Далай-ламу, то, фактически, это будет означать ослабление движения за независимость Тибета; если Далай-лама будет из Китая, вероятность протестных движений на территории региона будет сведена к минимуму; у Китая будет больше рычагов давления на автономию.

Какова роль Индии?

Индия, которая в конце 1950-х годов приняла десятки тысяч тибетцев, против того, чтобы Далай-ламу выбирал Китай, хотя Пекин и закрепил за собой право на выбор всех представителей тибетского буддизма в 2007 году. Нью-Дели рассматривает тибетцев, их духовного лидера и правительство в изгнании как своего рода геополитический козырь в приграничных спорах с Китаем.

Что связывает США и Далай-ламу?

В 1950-е годы ЦРУ оказывало поддержку тибетскому движению сопротивления, в том числе обучая тибетских бойцов и предоставляя им оружие. Помимо этого, американская спецслужба приложила немало усилий для того, чтобы сохранить идею о создании автономного Тибета. Вашингтон до сих пор выступает за религиозную автономию тибетских буддистов, в том числе и в вопросе выбора следующего Далай-ламы.

В 2020 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп подписал Закон о политике в отношении Тибета, который предусматривает, в том числе финансирование неправительственных организаций, поддерживающих тибетские сообщества. Помимо этого, закон предполагает введение американских санкций в отношении китайских чиновников, если они вмешаются в процесс выбора нового Далай-ламы.

Что говорит Далай-лама о своем преемнике?

Накануне своего дня рождения, 2 июля, Далай-лама XIV заявил, что процесс выбора нового духовного лидера Тибета будет курировать организация Gaden Phodrang Trust, представляющая его интересы и находящаяся в Швейцарии. Никто другой, по словам Далай-ламы, не имеет права вмешиваться. Он также подчеркнул, что новый духовный лидер родится или уже родился в любой стране, может быть взрослым и необязательно мужчиной.

Еще в 2019 году нынешний Далай-лама заявил, что после его смерти, возможно, будут два Далай-ламы: один из свободной страны, а другой назначенный Китаем. Такая вероятность не исключена, если напряженность в отношении того, кто же должен выбирать нового духовного лидера тибетцев сохранится.