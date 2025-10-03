Каменные стражи Стамбула: история и символика четырех колон

В Стамбуле сохранились колонны, легенды о которых уходят корнями в эпоху Древнего Египта и Византии. Эти архитектурные памятники служили талисманами, которые обещали процветание, изобилие и защиту от бед.

Обелиск Феодосия

В конце IV века н. э. римский император Феодосий I перевез в Константинополь обелиск, который и сегодня считается самым высоким в мире. Обелиск высотой чуть больше 20 метров изготовлен из розового гранита. На основании обелиска, помимо египетских иероглифов, можно увидеть сцены из эпохи правления Феодосия I. Турки называют его Дикилита.

Колонна Константина

Колонна Константина, известная как Сожженная колонна или Обелиск Чемберлиташа была возведена в IV веке н. э. во времена правления Константина I Великого. С тех пор колонна неоднократно разрушалась из-за землетрясений, пожаров, штормов и набегов крестоносцев. В XVIII веке после очередного пожара колону укрепили железными обручами. Теперь она стала одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что эта колонна защищает народ от зла, болезней и ненависти. Многие верят, что прикосновение к колонне принесет удачу и богатство.

Колонна Маркиана

Цилиндрическая колонна Маркиана или «Кызташы» («Девичий камень») была воздвигнута в V веке н. э. в честь императора Маркиана. Памятник, расположенный в районе Фатих, выполнен из египетского гранита, а пьедестал облицован мрамором. Считается, что желание, загаданное после того, как прикоснешься к колонне, обязательно исполнится. А в древности говорили, что колонна защищала дочь императора от муравьев, сороконожек и змей.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Змеиная колонна

Змеиная колонна стоит в городе более 2500 лет. Одна из трех бронзовых змей, обвивающих центральную колонну, сейчас выставлена в Археологическом музее Стамбула. Эта древнегреческая реликвия расположена на Константинопольском ипподроме, ныне известном как площадь Султанахмет.

В IV веке Змеиный столб был перевезен в Константинополь из святилища Аполлона в Дельфах, где его устанавливали честь победы греков над персами в битве при Платеях. Колонна использовалась в религиозных ритуалах. Считалось, что ее змеи обладают магической силой, а потому памятник защищает город от насекомых и рептилий. Змея была популярным персонажем в древнегреческом искусстве и литературе, поскольку считалось, что она дарует мудрость и исцеление. В турецкой культуре змея считается символом силы и мудрости поэтому часто задействована в народных сказках и мифах.