Казахстан станет первой страной Центральной Азии, которая присоединится к Авраамовым соглашениям. Решение Астаны беспрецедентно: до нее соглашения, инициатором которых выступает Дональд Трамп, подписывали только те страны, которые ранее не имели, по крайней мере, официальных отношений с Израилем. Насколько крепко партнерство между Казахстаном и Израилем?

Когда Казахстан признал Израиль?

Отношений между Казахстаном и Израилем не было до 1992 года, в первую очередь по причине того, что независимой Республики Казахстан не существовало до 1991 года. Всего через пять месяцев после образования государства Казахстан, наряду с другими центральноазиатскими республиками, признал Израиль, установив с ним дипломатические отношения. Посольство Израиля в Казахстане было открыто в том же году, а консульство и посольство Казахстана в Тель-Авиве открылось спустя четыре года. В 1995 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил первый визит в Еврейское государство.

Какие отношения у Израиля и Казахстана?

Казахстан - светское государство с мусульманским большинством, что, однако, не мешает стране поддерживать крепкие связи с Израилем. Государства сотрудничают в сфере торговли, обороны, инноваций, культуры туризма и многих других. Более чем за 30 лет отношений две страны подписали десятки соглашений и договоров.

Чем торгуют Казахстан и Израиль?

Двусторонний объем торговли между государствами составляет в среднем $ 250-400 млн в год. Самыми активными с точки зрения торговли были 2018-2023 годы. 2025 год показывает более слабую динамику товарооборота между странами, чем 2024 год.

Казахстан поставляет в Израиль:

нефть (до 2025 года - основной экспортный товар)

серу

каменный уголь

алюминиевую проволоку и тросы

сушеную и соленую рыбу

электронику.

Израиль поставляет в Казахстан:

удобрения

тропические фрукты

косметологические продукты

инструменты

смарт-устройства

ветеринарные продукты

протезы и импланты.

Инвестиции и бизнес

С целью развития двустороннего инвестиционного и бизнес-партнерства в 2004м году появилась платформа под названием Торгово-промышленная палата Израиль-Казахстан. Она содействует контактам предпринимателей из двух стран, продвигает экономические интересы компаний и выступает посредником между бизнес-сообществом и государственными структурами. В рамках этой платформы израильские и казахстанские компании сотрудничают в сфере управления водными ресурсами, авиасообщения, технологий и сельского хозяйства.

Оборона и безопасность

В январе 2014 года Астана и Тель-Авив подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности с целью развития, в первую очередь, оборонного экспорта. С тех пор израильские компании продают Казахстану беспилотники, высокоточные ракеты, радиолокационные и коммуникационные системы, а также системы наблюдения и слежения.

Как Казахстан относится к Палестинскому вопросу?

Как и с Израилем, с Палестиной Казахстан установил отношения в 1992м году, признав арабское государство. При этом в отношении Палестинского вопроса страна старается поддерживать дипломатический баланс: с начала активной фазы палестино-израильского конфликта Астана неоднократно призывала стороны к прекращению военных действий. Казахстан осудил нападение ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, а в сентябре 2025 года поддержал Резолюцию ООН о признании независимой Палестины в рамках политического решения ”два государства для двух народов”.

Зачем Казахстану Авраамовы соглашения?

Помимо символической важности присоединения Казахстана как первого государства за пределами Ближнего Востока к Авраамовым соглашениям, этот документ, скорее всего, станет основой для трехстороннего сотрудничества Казахстана, США и Израиля, поскольку его текст предусматривает партнерство с Вашингтоном в ближневосточном регионе по вопросам безопасности, поддержания мира, а также в рамках экономических программ развития.