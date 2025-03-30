Как выглядят современные мечети?

Разнообразие архитектурных форм и стилей мечетей XXI века связано с применением современных строительных технологий и материалов. Расскажем о четырех современных мечетях, которые выделяются своим необычным дизайном и масштабом.

Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (2007)

Крупнейшая мечеть ОАЭ и одна из шести самых больших в мире названа мечеть в честь шейха Заида ибн Султана Аль Нахайяна — первого президента ОАЭ, которому страна обязана своей процветающей экономикой и социальной политикой, в которой граждане играют важную роль. Мечеть стала последним пристанищем Шейха Заида — его тело покоится на территории мечети.

Площадь мечети составляет 22 400 кв. метров, что дает возможность вместить одновременно 40 тыс. молящихся.

К созданию этого шедевра современной архитектуры 3 тыс. рабочих и специалистов из разных стран и континентов приступили в 1996 году.

Материалы для отделки - золото, мрамор и драгоценные камни - привозили из разных уголков Азии, Африки, а также Европы и Новой Зеландии.

Достроена мечеть была в 2007 году.

По четырем углам территории мечети расположены четыре минарета высотой 106 метров каждый. Архитектура минаретов представляет собой синтез разных стилей — марокканского, андалузского, а также использует элементы эпохи Мамлюкского султаната (XIII-XVI века) и Османской империи (XIV-XX века). Фонари из золотого мозаичного стекла, венчающие минареты, напоминают нам архитектуру эпохи Фатимидов (X-XII века).

© Фото: الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

У мечети 82 купола, высота самого большого 84 метра. Выполнены из белого мрамора, покрытого мозаикой из золотого стекла.

Особую роль в оформлении мечети занимает цветочная тематика — площадь двора, а также многочисленные колонны украшены элементами лилий, тюльпанов и ирисов.

Главный молитвенный зал на 8000 человек поражает ковром ручной работы и хрустальными люстрами. Над созданием ковра 1200 мастеров трудилось в течение двух лет. Главная люстра в центре зала (диаметр 10 метров), покрытая золотом и кристаллами, весит 12 тонн. Остальные восемь весят по 8 тонн и представляют собой точные копии основной.

Мечеть Шакирин в Стамбуле (2009)

Мечеть Шакирин называют современным шедевром Стамбула. Получить такую оценку в городе с множеством мечетей — большая честь.

Расположена мечеть у одного из входов на историческое кладбище Караджа -Ахмет в Ускюдаре (азиатская часть Стамбула).

Строительство мечети заняло четыре года. Площадь составляет 10 тыс. кв. метров. Она построена на частные деньги арабо-турецкой семьи Шакир, проживающей в Лондоне.

© Фото: Tokerm at Turkish Wikipedia/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Мечеть Шакирин известна как первая, оформленная женщиной-дизайнером Зейнап Фадиллиоглу. Она построена в авангардном для мечетей стиле и в отдельных своих элементах напоминает космический корабль — стены из стекла, а купол и внутренний фонтан — из металла.

У мечети два минарета высотой 35 метров. Особо привлекает дизайн люстры — выполнена из зеркал, вырезанных в виде 99 имен Аллаха.

Еще одна особенность мечети Шакирин — женская секция здесь равна мужской по размерам и орнаменту. Как говорит сама дизайнер:

Я разместила женщин на верхнем балконе, потому что во время молитвы женщины должны находиться позади мужчин. Одновременно я решила сделать уровень балкона одним из самых красивых мест — с люстрой, которая имитирует падающие капли воды.

Мечеть Санджаклар в Стамбуле (2014)

В районе Бююкчекмедже построена одна из самых удивительных мечетей мира и одна из самых популярных достопримечательностей турецкого мегаполиса.

Спроектированная архитектором Эмре Аролатом она разрушает представления о том, как должна выглядеть традиционная мечеть. Ее архитектурный облик больше похож на модный музей современного искусства или концертный зал. Мечеть Санджаклар являет собой пример нового взгляда на архитектуру религиозных сооружений. Построенная за 33 месяца она открылась для посещения в 2014 году.

© Фото: соцсети/Арабский клуб НИУ ВШЭ СПб

Основная часть мечети расположена на глубине 7 метров под землей. По словам Эмре Аролата он вдохновился пещерой Хира (расположена в 3,5 км от Мекки), где пророк Мухаммед получил в виде откровения от Аллаха первые строки Священного Корана.

Общая площадь мечети составляет 7400 кв.метров, внутренняя — 1200 кв. метров.

В мечети Санджаклар женщины имеют возможность молиться вместе с мужчинами.

Мечеть города Риека в Хорватии (2013)

Мечеть Риека - часть одного из крупнейших исламских культурных центров в Европе, построенного на берегу Адриатики в 2013 году. Кроме мечети в его состав входят школа, библиотека и центр исламской культуры.

В создании центра принимали участие хорватский скульптор Душан Джамоней и архитекторы Дарко Влахович и Бранко Вучинович.

Проект мечети был профинансирован катарским эмиром шейхом Хамадом бин Халифа Аль-Тани.

© Фото: соцсети/Духовное управление мусульман СПб и СЗ России

Купола мечети Риека спроектированы таким образом, что ее части отделены и как бы перекрывают друг друга, словно раскрываясь навстречу небу. Минарет выполнен в виде закрученной спирали высотой 23 метра и также устремленного в небеса.

Внутренний дизайн мечети минималистичен, что создает особую атмосферу духовности и умиротворенности.

По вечерам благодаря искусной подсветке мечеть Риека выглядит очень стильно и по-настоящему современно.