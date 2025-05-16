Иран – США: Кому выгодно затягивание переговоров?

Михаил Богданов

Почему Вашингтон, традиционно предпочитающий силовое давление, оказался втянут в затяжной диалог и как Тегерану удалось превратить угрозы Трампа в инструмент легитимации своей позиции – расскажем в этом материале.

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе, завершившийся 11 мая в Маскате, стал очередным этапом в сложной дипломатической игре. С одной стороны, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявляет о «неприкосновенности ядерных прав» страны, исключая отказ от обогащения урана даже под угрозой санкций или военных ударов. С другой — Дональд Трамп, несмотря на агрессивную риторику, называет переговоры «продуктивными» и выражает уверенность в скором заключении сделки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тактика Ирана: игра на времени и противоречиях

Иранская стратегия строится на двух столпах: сохранении «мирной» ядерной программы и готовности к частичным уступкам. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран согласен на временные ограничения масштабов обогащения урана (например, до 3,67%), но категорически отвергает полный отказ от него. Это позволяет Ирану сохранять рычаг давления, одновременно демонстрируя «гибкость».

Предложение создать международный консорциум по обогащению урана с участием арабских стран и США — еще один тактический ход. Идея, озвученная Аракчи, позволяет Тегерану позиционировать себя как «ответственного участника» ядерного диалога, перекладывая часть контроля на внешних партнеров. Однако, как отмечают эксперты, реализовать такой проект почти невозможно из-за отсутствия дипотношений между Ираном и США с 1980 года.

© Фото: Сайт президента Ирана

Ответ на угрозы Трампа: «Не боимся, но готовы к диалогу»

Угрозы Трампа («случится что-то плохое») стали неотъемлемой частью переговорной динамики. Однако вместо эскалации Тегеран использует их для консолидации внутренней поддержки и международной симпатии. Пезешкиан неоднократно подчеркивал, что Иран «не стремится к войне», но и «не боится угроз». Это создает образ страны, вынужденной защищать суверенитет, но открытой к компромиссам.

Ключевым моментом стало письмо Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в марте 2025 года. В нем содержались как предложение о сделке, так и угроза военного удара. Иран ответил отказом на прямые переговоры, но согласился на непрямой формат через Оман. Это позволило Тегерану сохранить лицо, избегая прямого контакта с «большим сатаной».

© Фото: Сайт Белого дома

Почему Трамп пошел на поводу у Ирана?

Для Трампа важен внешнеполитический успех в качестве подтверждения своей состоятельности в глазах собственного электората. Возвращение к ядерной сделке могло бы стать козырем, но только при условии, что Иран пойдет на значительные уступки. Однако, как отмечают источники в администрации США, Вашингтон осознает, что полный демонтаж ядерной программы Тегерана — утопия.

Поэтому Трамп балансирует между риторикой «жесткой силы» и реальными шагами. Его заявление о передаче Ирану «предложения» по сделке (май 2025) — попытка создать иллюзию прогресса, даже если детали остаются тайной.

Турне Трампа по Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ (13–16 мая) совпало с переговорами. Это символизирует двойную игру: давление на Иран через союзников и попытки диалога. Однако, кажется, угроза ударов по ядерным объектам Ирана остается реальной лишь до тех пор, пока Тегеран не пересечет «красную линию» — обогащение урана до 90%. Сейчас Иран производит уран с концентрацией 60%, что позволяет ему оставаться в «серой зоне».

Что ждет переговоры в будущем?

Обе стороны заинтересованы в продолжении диалога, но не готовы к радикальным шагам. Иран будет настаивать на поэтапном снятии санкций в обмен на ограничение программы, США — требовать «полного и необратимого» разоружения. Как отметил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, «прекращение ядерной программы не стоит на повестке дня».

Оман, выступая посредником, усиливает свой статус регионального миротворца. Однако участие арабских стран в гипотетическом консорциуме по обогащению урана маловероятно: Саудовская Аравия и ОАЭ видят в Иране угрозу, а не партнера.

Окончание действия резолюции СБ ООН 2231 (18 октября 2025) — ключевая дата. Если к этому моменту сделка не будет заключена, Иран может легализовать свою ядерную программу, что спровоцирует новый виток кризиса.

На сегодня же складывается впечатление, что тягучий переговорный процесс выгоден обеим сторонам: Иран получает время для развития ядерных технологий, Трамп — возможность маневрировать между избирателями и союзниками. Однако отсутствие четких договоренностей увеличивает риски случайной эскалации. Как заметил Пезешкиан, «в словах Трампа есть противоречия», и это главная слабость американской позиции. Пока Вашингтон колеблется между угрозами и уступками, Тегеран мастерски использует эту неопределенность, превращая переговоры в бесконечный спектакль с непредсказуемым финалом.