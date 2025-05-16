США хотят отказа Ирана от ядерных амбиций

Тегеран должен отказаться от ядерных амбиций, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио. При этом президент Трамп желает, чтобы Иран был процветающей страной.

США желают, чтобы Иран отказался от своих ядерных амбиций, и готовы добиваться этого мирными способами, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио в разговоре с журналистами.

Они спросили у него, требует ли Вашингтон от Тегерана отказа от обогащения урана на любом уровне.

"Если вы можете обогащать уран на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. В этом заключается суть, и это было проблемой сделки, заключенной 44-м президентом США Бараком Обамой"

- Марко Рубио

Он подчеркнул, что цель заключения новой сделки заключается в том, что Иран не должен иметь возможностей создать ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп, со слов Рубио, желает урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы исключительно мирным, а не военным путем. Глава Белого дома желает, чтобы Иран был богатой и процветающей страной, но без ядерного оружия, добавил госсекретарь.

Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели четыре раунда переговоров при посредничестве Омана. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента Стив Уиткофф.