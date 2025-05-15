Иран категорически отверг возможность приостановки обогащения урана

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам категорически отверг возможность приостановки обогащения урана, назвав ее правом страны и выдающимся достижением.

Право Ирана на обогащение урана – абсолютная красная линия для ИРИ, и страна никогда не приемлет требование приостановить этот процесс, написал в своем аккаунте в одной из соцсетей заместитель министра иностранных дел ИРИ по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади.

Это стало его ответом на опасения пользователей социальной сети, которые были высказаны в отношении дальнейшего возможного развития иранской ядерной программы по освоению мирного атома, передает иранское государственное информационное

"Наши переговорные стороны прекрасно знают, что Исламская Республика Иран никогда не поставит на карту достижение, которое было получено ценой крови мучеников и огромных затрат"

- Казем Гарибабади

Право на обогащение это не только абсолютное право страны, но и запретная линия для любых переговоров, которую власти ИРИ никогда не переступят, добавил чиновник.