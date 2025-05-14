Подробности ситуации вокруг ядерной сделки раскрыли в Иране

Аббас Аракчи высказался о подробностях ядерного соглашения. Он подчеркнул, что США пока так и не ответили на идеи по этой сделке, представленные ранее американской стороне в письме.

Иран пока не получил от Соединенных Штатов письменных предложений по ядерному соглашению. Об этом поведал 15 мая министр иностранных дел Исламской Республики.

Аббас Аракчи отметил, что американцам были представлены определенные идеи по сделке, однако ответа пока никакого не было.

"В ходе переговоров американской стороне были представлены наши идеи (по ядерной сделке - ред.) в письменно виде. Однако до сих пор мы не получили письменных идей от США"

– иранский министр

Представители Ирана и США провели уже четыре раунда переговоров по ядерной сделке. Последний на данный момент раунд состоялся в минувшие выходные в Омане. Ему предшествовали три раунда, прошедшие в прошлом месяце. Первый и третий раунд переговоров состоялись в Омане, а второй – в Италии.