Вашингтон передал Тегерану предложение по ядерной сделке

Белый дом передал Тегерану предложения по ядерной сделке. Ранее Дональд Трамп заявил, что сделка по ядерной программе близка к завершению.

Администрация президента США Дональда Трампа передала иранской стороне предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров, пишет портал Axios.

Спецпосланник США Стивен Уиткофф и его команда подготовили предложение, в котором излагаются параметры для ядерной программы и требования для мониторинга.

Отмечается, что Уиткофф передал руководителю иранской дипломатии Аббасу Арагчи данное предложение 11 мая. Спецпосланник проинформировал СБ ООН о переговорах.

Ранее Трамп сказал, что сделка по иранской ядерной программе близка к завершению. Он выразил оптимизм по поводу предотвращения удара по иранским объектам.