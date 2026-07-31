Ильин день 2026: когда, приметы, открытки и поздравления, что нельзя делать

Поздравляем с Ильиным днем 2026! Расскажем, какого числа праздник, о народных приметах, что нельзя делать, почему нельзя мыть пол и купаться после Ильина дня. Представим красивые открытки и картинки.

Праздник Ильин день – один из самых популярных и любимых в народе. С ним связано множество примет и традиций. В этот день православные поздравляют друг друга с Ильиным днем и чтят память ветхозаветного пророка Илии.

Когда Ильин день в 2026 году?

Ильин день входит в число так называемых непереходящих праздников. Таким образом, каждый год его празднуют в один и тот же день, а именно 2 августа по новому стилю (20 июля по старому).

В 2026 году 2 августа приходится на воскресенье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки на Ильин день

Ильин день посвящен памяти ветхозаветного пророка Илии. Это один из самых любимых церковных праздников, с ним связан ряд народных примет. Поэтому поздравлению с ним будет рады все, не только воцерковленные и верующие люди, но и те, кто с уважением относится к народным верованиям и культуре.

Лучший способ поздравить с Ильиным днем – отправить красивую открытку с праздником. Такие открытки можно легко найти и быстро и бесплатно скачать в интернете.

А еще можно сделать праздничную открытку "своими руками", такое поздравление будет даже более трогательным. Для этого нужно взять сделанную вами же красивую фотографию какого-либо храма и использовать ее как картинку для поздравления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильин день: поздравления

В Ильин день, как и в любой праздник, надо пожелать родным и близким всего самого лучше, того, что идет от сердца и от Бога.

С Ильиным днем! Пусть Илья-пророк хранит от невзгод, а жизнь радует светом и добром!

Поздравляю с Ильиным днем! Желаю, чтобы в доме царили уют и тепло, а в душе – свет и благодать!

С праздником Ильи-пророка! Пусть небо будет ясным, сердце – полным счастья и покоя, а душа – веры, надежды и любви!

Прими мои самые искренние поздравления с Ильиным днем! Пусть Илья-пророк оберегает семью, а в доме живут покой и счастье! Теплых дождей и хорошего урожая!

Поздравляю с Ильиным днем! Желаю мира, добра и светлой радости в сердце! Пусть громы и молнии обходят тебя стороной, а дождик будет только грибным! Будь счастлив!

С праздником пророка Илии! Пусть в этот день небо будет высоким и ясным, а жизнь – полной чудес и тепла! Пусть молитва утешает и дарует мир душе! Да хранит тебя Господь!

Ильин день: приметы

Пророк Илия жил приблизительно за 900 лет до н.э. в Древнеизраильском царстве, он умел управлять силами природы. Поэтому на Руси считали, что именно Илья-пророк властвует над громами и молниями, а также дождями, и соответственно несет ответственность за обильный урожай. Именно у Ильи-пророка просили дождя во время созревания хлеба для хорошего урожая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, согласно народным поверьям, Ильин день выполняет важную разграничительную функцию: он отделяет лето от осени.

"На Илью до обеда – лето, после обеда – осень"

"До Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекою прощается"

Неудивительно, что происходящее в природе в Ильин день считалось особенно важным: такие приметы тщательно отслеживали.

Дождь на Ильин день – август и сентябрь будут прохладными.

Долгий гром – будет ненастье, короткий – придет ясная погода.

Если в Ильин день льет дождь, то урожай пшена будет хорошим.

В Ильин день нельзя пускать в дом кошку или собаку, потому что это может рассердить Илью Пророка.

Чтобы избавиться от сглаза, надо умыться водой от дождя на Ильин день.

Что нельзя делать в Ильин день?

Так как Ильин день входит в число важных церковных праздников, то существует ряд правил, которые нужно соблюдать верующим в этот день.

В народной традиции они несколько видоизменились и вылились в достаточно строгие запреты.

В Ильин день нельзя:

работать;

делать уборку дома;

купаться, иначе Илья-пророк разгневается; запрет действует во все время после Ильина дня.

Стоит отметить, что по церковным канонам работать в Ильин день все-таки можно, особенно если дело нельзя отложить, так как главное в этот православный праздник – почтить память пророка Илии, то есть сходить в храм и помолиться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если говорить о запрете на купание, то в последнее время, особенно в Центральной и Южной России, его часто не придерживаются. Однако в более северных регионах вода с начала августа действительно становится уже слишком прохладной, осенней, так что этот запрет вполне разумен.

С праздником!