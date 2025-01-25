Ильгар Мамедов: путь к победам на фехтовальной дорожке

Заниматься фехтованием Ильгар Мамедов начал в родном Баку, дважды становился олимпийским чемпионом — в составе сборных СССР и России. Расскажем о спортивной карьере рапириста, работе главным тренером российской сборной, а также о Центре фехтования Ильгара Мамедова, открывшемся в Подмосковье в 2018 году.

Когда Ильгар Мамедов начал заниматься фехтованием?

Ильгар Мамедов родился 15 ноября 1965 года в Баку. Его отец — Яшар Мамедов — 16-кратный чемпион Азербайджана по шпаге, многолетний главный тренер сборной республики по фехтованию. Однако в этот вид спорта Ильгар пришел не сразу: сначала была музыка. В детстве он, по собственному признанию, "во всем подражал старшему брату, а тот занимался фортепиано". Ильгар тоже пошел в музыкальную школу, но очень скоро понял, что пианистом быть не хочет. В 11 лет отец отдал его в секцию бокса, а когда мальчик окреп физически, перевел в секцию фехтования.

Папа и обоих моих братьев тоже отправил фехтовать. Старшего определил на шпагу, младшего — на саблю, а меня — на рапиру: специально разделил, чтобы мы не соперничали друг с другом

— Мамедов

Вместе с командой отца он часто ездил на соревнования: смотрел, как взрослые спортсмены тренируются и выходят на бой, наблюдал, в каких условиях они готовятся к поединкам.

Ильгар Мамедов — двукратный олимпийский чемпион

Сначала Ильгар занимался в бакинском клубе "Динамо", а в 1986 году получил приглашение в московский ЦСКА. Там у него появился знаменитый тренер — двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Марк Мидлер, работая с ним, Мамедов "сразу почувствовал совсем другое качество фехтования". В 1987-м он окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, а на следующий год отправился в Сеул на свои первые Олимпийские игры. По словам спортсмена, ни о каких медалях он тогда даже не мечтал, было интересно просто выступать на соревнованиях такого уровня. Но дебют оказался победным: вместе с Владимиром Апциаури, Анваром Ибрагимовым, Борисом Корецким и Александром Романьковым Мамедов стал олимпийским чемпионом в командном первенстве рапиристов.

В том же 1988-м он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, в июле следующего года на чемпионате мира в Денвере в составе советской сборной выиграл золотую медаль, а в июле 1995-го на чемпионате мира в Гааге уже в составе российской команды завоевал серебряную. В 1996 году в Атланте российские рапиристы оказались лучшими в командном зачете — так Мамедов стал двукратным олимпийским чемпионом. А еще он — многократный чемпион СССР и России, четырехкратный обладатель Кубка Европы.

Ильгар Мамедов — главный тренер сборной России по фехтованию

После завершения спортивной карьеры Мамедов учился в Дипломатической академии МИД России, окончил ее в 2008-м. В 2008-2016 годах он работал в судейской комиссии Международной федерации фехтования (FIE), в 2013-м был включен в ее Зал славы.

Главным тренером сборной России Мамедов стал осенью 2012 года. Начиная с 2013-го российские фехтовальщики не раз побеждали на чемпионатах Европы и мира в общекомандном зачете и дважды — в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2020-м в Токио — становились олимпийскими чемпионами, его ученики на этих соревнованиях добивались высоких результатов в индивидуальном зачете.

Ближайшим крупным международным турниром для российской сборной станет чемпионат Европы, он стартует во французском городе Антони 16 июня, а в июле команда выступит на чемпионате мира в Гонконге.

Заслуженным тренером России Мамедов стал в 2015 году, в 2017-м получил орден Почета, в 2022-м — орден Дружбы. Есть у него и награда Национального олимпийского комитета Азербайджана — орден "Олимпия".

С 2021 года Мамедов также является президентом Федерации фехтования России.

Когда открылся Центр фехтования Ильгара Мамедова?

22 сентября 2018 года в Химках, на территории спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня Новогорск", открылся Центр фехтования Ильгара Мамедова. Осенью 2021-го появились два его филиала: в спорткомплексе "Чкалов Арена" в Москве и в спорткомплексе "Сириус Арена" в Сочи.

Саблистов и рапиристов в Новогорске тренирует жена Мамедова Елена Жемаева. Она — чемпионка России и Европы, двукратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира, заслуженный тренер России. Фехтовальную династию продолжают обе дочери чемпионов: старшая — Милена — саблистка, младшая — Айла — рапиристка. Ильгар Мамедов, как и его отец в свое время, выбрал для девочек разные виды оружия, чтобы не было конкуренции. Третье поколение известной спортивной семьи представляет также его племянник — саблист Салех Мамедов.