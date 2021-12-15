Вестник Кавказа

Ильгар Мамедов снова возглавил Федерацию фехтования России

Ильгар Мамедов снова возглавил Федерацию фехтования России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Знаменитый спортсмен, двукратный чемпион Олимпийских игр Ильгар Мамедов снова стал президентом Федерации фехтования России. Он продолжит развивать российское фехтование на протяжении еще как минимум четырех лет.

Президентом российской Федерации фехтования во второй раз стал двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. Такое решение приняли участники отчетно‑выборной конференции организации, которая проходит сегодня в Москве.

Других кандидатов, кроме Мамедова, не было. За его кандидатуру проголосовали все 58 участников конференции, передает Матч ТВ.

"Федерация – это все мы, все регионы России. Благодарен каждому из вас за плодотворную работу и доверие"

– Ильгар Мамедов

Напомним, в первый раз Мамедов стал главой ФФР в 2021 году. До этого на протяжении девяти лет он был главным тренером российской сборной. За это время российские фехтовальщики стали лучшими в общем зачете ОИ в Рио‑де‑Жанейро и Токио.

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