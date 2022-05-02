Хосе Мухика - самый скромный президент в мире

Кто такой Хосе Мухика?
Хосе Мухика - бывший президент Уругвая, небольшой южноамериканской страны с населением в три с половиной миллиона человек. К власти он пришел в 74 года, а управлял государством всего 5 лет, с 2010 по 2015 год. Сам себя он называл философом-анархистом, а прославился невероятной харизмой, скромным образом жизни и скептицизмом к капитализму. Став президентом, он отказался от проживания в трёхэтажной резиденции, возвращаясь из международных поездок в фермерский дом жены, Лусии Тополански, где вместе они выращивали цветы на продажу. Политические достижения Мухика считаются противоречивыми, однако его убеждённость в том, что жадность уничтожает общество, завоевала сердца уругвайцев и сторонников политика-социалиста по всему мира.
Биография Хосе Мухика
- Хосе Мухика родился в 1935 году в пригороде столицы Уругвая, Монтевидео. Его мама, итальянка по происхождению, торговала цветами, а отец был коммивояжером, который умер, когда Мухика было всего 7 лет.
- В конце 1960-х годов Хосе Мухика присоединился к марксистско-ленинистской организации Тупамарос, вдохновлённой деятельностью кубинского революционера Че Гевара. Леворадикальная организация занималась похищением чиновников и владельцев компаний, а также ограблением банков. Нередко похищенные средства они раздавали малоимущем. Изначально уругвайцы поддерживали Тупамарос, поскольку страна переживала длительный период инфляции.
- В 1970-м году Мухика попал в перестрелку с полицией, после чего он был арестован и отправлен в тюрьму. В 1971м году он вместе с другими членами Тупамарос бежал.
- В середине 1970-х годов власть в Уругвае перешла в руки военных, которые активно боролись с городскими партизанами. Мухика был вновь арестован и провел более 10 лет в одиночной камере.
- В 1985 году, в возрасте 49 лет Мухика вышел из тюрьмы по амнистии, а в 1994 стал первым членом Тупамарос, который был избран в парламент. В ходе своей предвыборной кампании он, в основном, обращался к левым избирателям, которые на тот момент большинством уругвайских политиков игнорировались. К моменту избрания Мухика был самым популярным политиком Широкого фронта - коалиции более 15 партий и политических организаций, в основном социал-демократических.
- В 2005 году президент Табаре Васкес, одержавший победу на выборах от Широкого фронта, назначил Мухика министром сельского хозяйства.
- В 2010 году Хосе Мухика был избран президентом Уругвая.
Какой была политика Хосе Мухика?
Хосе Мухика, который руководил Уругваем всего пять лет, несмотря на свои достаточно радикальные взгляды в отношении богатств и их распределения, считался хорошим управленцем и достаточно умеренным политиком, умевшим наводить мосты и находить общий язык с политическими противниками. Будучи президентом, Мухика удалось добиться улучшения уровня жизни в стране, в том числе за счёт государственных программ: экономика Уругвая выросла, а уровень бедности снизился. Часто его вспоминают, как президента, который добивался легализации марихуаны, что ему удалось в 2013 году. Сам он говорил, что это необходимо для контроля за оборотом наркотиков в стране и борьбы с незаконными наркоторговцами. Он был сторонником более либеральной семейной политики и зелёной энергетики. Критикуют Мухика за рост преступности во время его президентства и чрезмерные государственные расходы.
Мухика - революционер или политик?
Ко времени своего президентства Хосе Мухика разочаровался в кубинском марксизме настолько, что в ходе своего визита в Гавану, он сказал: ”Каким бы ужасным ни был капитализм, именно он может способствовать росту”. Бывший революционер стал политиком, который, несмотря на свой скромный образ жизни, опирался на капитализм и демократию, осознавая, как на самом деле происходят политические процессы. Хосе Мухика с удовольствием общался с прессой, выступал на международных форумах и совершал международные визиты, пытаясь донести до мира, в том числе идею, что счастье не в бесконечном потребительстве, а в умении найти своё место в жизни и заниматься тем, что тебе нравится.
Хосе Мухика - философ
Мухика обрел популярность, в первую очередь, своими мудрыми и нередко острыми высказываниями, которые радикально отличаются от всего того, что можно услышать от большинства политиков мира. Даже после того как ”самый бедный президент” отошел от дел, ради интервью к нему домой приезжали журналисты со всего мира. У Мухика был свой взгляд на жизнь, а его цитаты нередко не уступают фразам, некогда сказанным великими философами.
- ”Если у тебя мало вещей, тебе не нужно работать всю жизнь, словно раб, чтобы их иметь, а значит, у тебя больше времени для себя”.
- ”Я позволяю роскошь говорить то, что мне хочется”.
- ”Проблема нашего мира в том, что им руководят старики, которые забыли, каково это быть молодым”.
- ”Не знаю, нравится ли мне эта планета или нет, но приходится её принимать”.
- ”Жизнь прекрасна, но нужно найти причину жить”.
- ”Политика не бизнес, а страсть. Она в тебе либо есть, либо ее нет”.