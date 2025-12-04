Химик Юсиф Мамедалиев: авиатопливо, коктейль Молотова, спутники и ракеты

В Баку завершилась двухдневная международная конференция «Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации», посвященная 120-летию химика, профессора, академика, который в свое время сумел поднять советскую науку на новый уровень. Расскажем, кто такой Юсиф Мамедалиев и что о нем говорили на конференции руководители международных организаций.

Биография Юсифа Мамедалиева

Юсуф Мамедалиев родился 31 декабря 1905 года в нахчыванском Ордубаде.

В 21 год окончил Бакинский пединститут, а в 25 – химический факультет МГУ им. М. Ломоносова, где учился у химика-органика Николая Зелинского.

Работал на московском химзаводе, а потом вернулся на родину, где с 1933 года и до окончания Великой Отечественной войны возглавлял лабораторию в Азербайджанском нефтяном исследовательском институте. В военные годы стал доктором химических наук и профессором, получил орден Ленина за работу по обеспечению фронта важнейшими нефтепродуктами.

После войны избран академиком АН Азербайджанской ССР, работал директором Нефтяного института АН АзССР. Через год занял пост председателя Научно-технического совета министерства нефтяной промышленности СССР.

В начале 1950-х был академиком-секретарем отделения Физики, химии и нефти АН Азербайджанской ССР.

В середине 1950-х - ректор Азербайджанского госуниверситета.

Также занимал пост президента АН Азербайджанской ССР. Тогда по его инициативе был создан Институт нефтехимических процессов в Баку, Рукописный фонд, Институт востоковедения, Шемахинская астрофизическая обсерватория и Республиканский вычислительный центр.

Умер в 15 декабря 1961 года в возрасте 55 лет.

Что сделал Юсиф Мамедалиев?

Понял, как можно использовать попутный газ.

Выдвинул идею использования водорода в двигателях внутреннего сгорания.

На основе хлористых соединений создал средство для борьбы с инфекционными болезнями.

Определил лечебные свойства нафталановой нефти, став родоначальником нафталановой курортологии.

На базе его разработок стали производить авиационный бензин с более высоким октановым числом, который существенно усиливал мощность авиационных двигателей и не замерзал. Во время войны это давало огромное преимущество советским самолетам перед немецкими.

Разработанный Мамедалиевым метод синтеза толуола позволили применять его для создания взрывчатых веществ (тротила), который использовали для артиллерийских снарядов и мин.

Пожалуй, самое известное изобретение Мамедалиева - бутылка с зажигательной смесью, названная «Коктейлем Молотова», по имени народного комиссара иностранных дел СССР, который во время войны был зампредом Государственного комитета обороны. Подобные «зажигалки» использовались и ранее, но именно Мамедалиев предложил закладывать в бутылки смесь с таким окисляющим веществом, которое плавило танковую броню.

Другое топливо, изобретенное Мамедалиевым, применялось для запусков спутников и ракет.

Говорят, последние два изобретения позволили ему дважды поняться на трибуну мавзолея во время парадов - по случаю Дня Победы и когда встречали Гагарина.

Мамедалиева также хотели выдвинуть на получение Нобелевской премии за исследования в области хлорирования алканов, но гриф «секретно» помешал это сделать.

Как оценивает Мамедалиева мировоее сообщество?

ЮНЕСКО высоко ценит научное наследие академика Юсифа Мамедалиева, который внес вклад в мировую науку и сыграл важную роль в развитии научного потенциала Азербайджана

- заместитель гендиректора ЮНЕСКО Лидия Брито

Блестящие достижения Мамедалиева внесли значительный вклад в научные прорывы, ставшие основой первых великих шагов человечества за пределами Земли. Азербайджан стал одним из ведущих центров нефтехимических инноваций, и одной из основных причин этого являются созданные Мамедалиевым научные школы и институты, служащие храмом знаний для подготовки нового поколения исследователей. Наследие, созданное им, доказывает, что гармония науки и культуры остается главным условием прогресса народов

- гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малики

Исследования ученого внесли огромный вклад в развитие страны. Его богатейшее научное наследие продолжает служить важным ориентиром и в наши дни. Каждое научное направление, созданное Мамедалиевым, стало фундаментальным в своей области

- министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев