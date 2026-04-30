Голубая Луна: второе полнолуние в мае 2026

В мае 2026 года небо дарит редкое и красивое зрелище: два полнолуния в течение одного месяца. Это случается примерно раз в 3 года и всегда вызывает повышенный интерес у любителей астрономии и просто романтиков. Первое полнолуние — Цветочная Луна - было 1 мая, а второе насупит сегодня — 31 мая.

Почему в одном месяце бывает два полнолуния?

Синодический месяц (период от одного полнолуния до другого) длится в среднем 29,53 дня. Календарный май содержит 31 день, поэтому иногда фазы Луны «вписываются» в месяц дважды: в начале и в самом конце. Именно так и происходит в 2026 году. Второе полнолуние месяца традиционно называют Голубой Луной — отсюда и популярное выражение once in a blue moon («раз в голубую луну», то есть очень редко).

Важно: Луна не станет реально голубой. Название чисто календарное. Настоящие «голубые» луны (с голубоватым оттенком) бывают крайне редко и связаны с сильными лесными пожарами или вулканическими извержениями, когда в атмосфере много частиц определенного размера.

Голубая Луна 31 мая 2026

Дата максимальной фазы: 31 мая в 11:45 мск (08:45 UTC).

Особенность: Это классическая календарная Голубая Луна — второе полнолуние месяца. В 2026 году она также станет микролуной и даже одной из самых удаленных в году.

Голубая Луна не имеет отдельного народного имени, потому что обычно месяцы имеют только одно полнолуние. Однако астрологи и современные традиции часто связывают ее с энергией завершения, неожиданных возможностей и «бонусного» времени для размышлений.

Наблюдать ее лучше всего в ночь на 31 мая и вечером 31 мая.

Как и где наблюдать?

Голубая Луна будет видна по всей территории России и в большинстве регионов Северного полушария (при ясной погоде). Специального оборудования не требуется — достаточно глаз или бинокля/фотоаппарата с хорошим зумом.

Советы для красивых снимков:

Выбирайте открытое место с низким горизонтом (поле, берег реки, крыша).

Фотографируйте Луну на восходе или закате, когда она выглядит особенно большой и оранжевой из-за атмосферного рассеивания (эффект «лунной иллюзии»).

В мае ночи еще не слишком светлые, поэтому Луна будет ярко выделяться на темном небе.

Интересные факты о майских лунах 2026 года

Весь 2026 год будет содержать 13 полнолуний вместо обычных 12 — именно поэтому и появляется Голубая Луна.

Оба майских полнолуния — микролуны, то есть Луна будет находиться дальше от Земли, чем в среднем.

Май традиционно ассоциируется с расцветом, плодородием и переходом от весны к лету. Два полнолуния как будто дают «двойную порцию» этой энергии.

Так что запасайтесь камерой или просто теплым пледом и выходите смотреть на небо. Редкие астрономические события напоминают нам, насколько мы маленькие и насколько прекрасна Вселенная вокруг.