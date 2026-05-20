Где в Китае побывать в Европе?

В Китае можно найти все и даже Европу. В XXI веке способность китайских инженеров и дизайнеров повторять то, что уже кем-то было создано, буквально достигло новых высот: в стране появились локации, дублирующие знаменитые города мира. Это явление получило название ”дуплитектура”, то есть архитектура, которая копирует то, что уже где-то есть.

Бум дуплитектуры завершился в 2020 году, когда Минстрой страны запретил создавать сооружения, вдохновленные Западом, однако в Китае все еще можно ощутить себя как в Европе. Где именно - рассказываем в нашем материале.

Венеция в Китае

Китайская Италия представлена в Даляне на северо-востоке страны. Район, повторяющий архитектуру итальянской жемчужины, Венеции, называется Даляньский восточный водный город ”Венеция”. Осуществление проекта стоимостью в $ 5 млрд началось в 2014 году с целью создания культурного и рекреационного объекта. Представлена китайская Венеция, вобравшая множество европейских архитектурных стилей, в том числе романский, готический и стиль Возрождения, была спустя четыре года. Главная изюминка Венеции Китая - четырехкилометровый искусственный канал, который проходит через 200 сооружений - церквей, дворцов, колоколен и мостов - повторяющих классическую европейскую архитектуру. И, конечно же, в Даляне, как и в Венеции, можно прокатиться на гондоле. Кроме того, в течение года в городе-реплике проводятся культурные мероприятия и фестивали, в том числе Венецианская международная фотовыставка.

Британский город в Китае

В Китае нет своего Лондона, зато есть город Темза, получивший название по реке, пересекающей столицу Великобритании. Темза находится всего в 30 километрах от Шанхая и построена была в 2006 году. Архитектура китайской Темзы повторяет архитектуру типичных британских пригородов: в городе есть пабы, красные телефонные будки, терассы в викторианском стиле, дома в стиле неотюдор и даже Церковь Христа как в Бристоле. Сфотографироваться можно со статуями Джеймса Бонда, Гарри Поттера и Уинстона Черчилля. Построили Темзу в окрестностях Шанхая с тем, чтобы жители мегаполиса активнее переезжали в пригороды, тем самым снижая загруженность самого населенного города в мире. Рассчитанная на 10 тысяч жителей Темза так и не стала шумным городом: недвижимость в ней скупили в основном более обеспеченные жители Китая в качестве вторых домов, поэтому в ней практически никто не живет постоянно.

Где находится Париж в Китае?

Побывать в Париже без необходимости оформлять шенгенскую визу можно, отправившись в китайский Тяньдучэн, название которого переводится как ”Небесный город”. Тяньдучэн, который иногда называют городом-призраком, хотя это и не совсем так, жилой район в городе Ханчжоу, первоначально рассчитанный на 10 тысяч жителей, а затем расширенный с тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на недвижимость в нем. К 2017 году в Тяньдучэне проживало 30 тысяч человек. В китайском Париже есть все, чтобы почувствовать себя как в Париже: и Эйфелева башня, и Елисейские поля, и дома в стиле Османа, и обсаженные деревьями французские бульвары и уютные кафе как на берегу Сены. Эйфелева башня, правда, в три раза ниже, чем оригинал, а уличные торговцы продают не французские багеты, а китайские пельмени. Тем не менее, Тяньдучэн пользуется популярностью как у внутренних, так и у международных туристов.

Как в Испании

Испанским духом, как и британским, тоже можно проникнуться в окрестностях Шанхая. Город Фэнчэн, рассчитанный на 70 тысяч жителей, имитирует испанский город с модернистскими зданиями кремово-желтого цвета и ярко-красной черепицей, ветряными мельницами и бронзовой скульптурой тореадора на площади. Есть в китайской Испании и торговый центр, напоминающий рынок Сантандеры. Самое удивительное в Фэнчэне, что его жители понятия не имеют, что живут в китайской Испании, а архитектура города навеяна историей и культурой иберийского полуострова. За более чем 20 лет своего существования Фэнчэн стал походить на типичный китайский городок с местными лавками, магазинами и многочисленными неоновыми вывесками.