Франция на постсоветском пространстве

Игорь Митрофанов

Политический и экономический кризис, охвативший Францию, неизбежно скажется на внешнеполитической активности Парижа. К такому выводу приходят эксперты из стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Партнеры всерьез сомневаются в способности французского руководства последовательно реализовывать заявленные внешнеполитические цели.

Неопределенность стратегии руководства Франции усугубляется грядущими президентскими выборами, которые могут полностью перезагрузить как международную, так и социально-политическую повестку Парижа. Особенно в случае прихода к власти крайне правых. В подобной ситуации крайне сложно выстраивать долгосрочные проекты, предлагать партнерам из постсоветских стран взаимовыгодные программы сотрудничества.

События во Франции приводят к существенным имиджевым издержкам. Один из столпов ЕС сталкивается с масштабными акциями протеста, погромами, противостоянием с полицией, что негативно влияет на образ Франции как стабильного государства, способного эффективно помогать своим партнерам из постсоветского региона.

Последние несколько лет усилия президента Франции Эммануэля Макрона были сосредоточены на украинском направлении, а неудачные попытки личного посредничества в период армяно-азербайджанского конфликта только подчеркивали очевидный факт – международная политика не самый сильный ресурс французского руководства.

Доля экономического присутствия Парижа в постсоветских странах существенно снижается, с учетом внутренних проблем – огромного государственного долга, ограниченных возможностей для инвестиций. Не стоит забывать и о возросшей конкуренции со стороны России, Китая, США и государств Юго-Восточной Азии. По объему инвестиций в страны региона Франция уступает и своим европейским партнерам – Германии и Италии.

Видимая активность на армянском направлении не компенсирует общую потерю темпа французскими политиками. Действительно, в мае 2026 года Армения и Франция подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. В ней зафиксировано, что стороны будут консультировать друг друга, чтобы поддерживать сближение Армении с ЕС: укреплять демократические институты в Армении, защищать права человека, содействовать торговому обмену и привлекать европейские инвестиции. Однако не следует забывать, что вопрос о движении Еревана в сторону Европейского союза крайне сложная и спорная тема, которую невозможно решить только через диалог Париж-Ереван.

Со стороны французского руководства исходит много деклараций и обещаний, однако нет практического ответа на вопрос, какие именно выгоды получит население Армении от переформатирования ключевого вектора экономического сотрудничества от ЕАЭС к ЕС. Участие французских компаний VINCI Construction Grands Projets и Razel-Bec в проекте Баргушатского тоннеля — крупнейшего инфраструктурного проекта Армении пока только красивая декларация, поскольку эксперты серьезно расходятся в оценке финальной стоимости объекта и сроках его сдачи. Напомним, что будущий тоннель протяженностью около 8,6 км должен войти в состав новой трассы Сисиан–Каджаран длиной 60 км, которая является частью стратегического транспортного коридора «Север–Юг».

Неудачей завершилась попытка Макрона добиться строительства АЭС в Казахстане по французскому проекту. Компания EDF предлагала казахстанской стороне построить атомную станцию на основе реактора EPR1200. Президент Франции выступил в качестве личного лоббиста проекта. Однако, как отмечали аналитики inbusiness.kz, «EPR1200 ранее нигде не строился и нес значительные риски задержек и перерасхода средств, а его предшественник, EPR1650, столкнулся с серьёзными проблемами: проект Flamanville 3 во Франции задержался на 12 лет, а стоимость выросла с €3,3 млрд до €13,2 млрд. Поэтому для Казахстана выбор EDF мог рассматриваться как крайне рискованный». На фоне проекта «Росатома» французское предложение смотрелось откровенно слабо, уступая не только российскому, но также китайскому и южно-корейскому кейсам.

Что изменится в политике Франции в отношении стран Центральной Азии и Южного Кавказа после президентских выборов 2027 года прогнозировать сложно. Вполне вероятно, что во втором туре сойдутся Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. При таком раскладе коррекция внешнеполитического курса Макрона становится неизбежной.