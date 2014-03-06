Фазиль Искандер — писатель, открывший Абхазию миру

Фазиль Искандер называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию. А некоторые литературоведы сравнивают его с Габриэлем Гарсиа Маркесом: он нанес на карту мировой литературы родную Абхазию, как Маркес — Колумбию. Расскажем о самых известных произведениях Искандера, снятых по ним фильмах и о наградах, которые получал писатель.

Детство Фазиля Искандера: высылка отца, жизнь в Сухуме и Чегеме

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме в семье иранца и абхазки. Его дед по отцовской линии — Ибрагим Искандер — приехал в Абхазию еще в XIX веке, основал там один из первых кирпичных заводов, женился на абхазской девушке Хамсаде Агрба. Женой их старшего сына Абдула стала Лели Мишелия. В 1938 году в семье произошла трагедия: Абдула Искандера, как иностранного подданного, выслали в Иран. Маленький Фазиль навсегда запомнил "невероятно горестное ощущение", испытанное при прощании с отцом. Больше они никогда не виделись, о том, как сложилась судьба Абдула Искандера, точной информации нет. По некоторым сведениям, в Иране он был арестован, выйдя на свободу, устроился работать на железную дорогу. Несколько раз Абдул Искандер писал домой, просил помочь с возвращением, даже отправлял посылки с сушеными иранскими фруктами. О кончине отца в 1956 году Фазиль Искандер узнал из письма его товарища.

Детство Фазиля прошло в Сухуме, на каникулы его отправляли к родственникам матери в село Чегем — часть большого села Джгерда. Он любил книги, одинаково свободно говорил по-русски и по-абхазски, учился в русской школе.

Учеба в Москве

В 1947 году Искандер окончил школу в Сухуме с золотой медалью, поступил в Московский государственный библиотечный институт (теперь это Московский государственный институт культуры). Там он проучился три года, а потом, как рассказывал сам писатель, ему "пришло в голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг". На творческий конкурс в Литературный институт имени Горького Искандер представил стихотворный цикл, успешно прошел его — 31 августа 1951 года был зачислен на второй курс, а уже через две недели переведен на третий. Его наставником в Литинституте стал поэт Александр Коваленков, который, по словам Искандера, "был очень образованным человеком" и "много дал" своим студентам.

Я в те юные времена писал "под Маяковского", и он достаточно жестко старался мне показать, что это — подражание, что я иду неправильным путем, и я внял его критике

— писатель

В июне 1952-го в газете "Советская Абхазия" впервые было напечатано его стихотворение "В горах Абхазии", в следующем году состоялась публикация уже в московском издании: в журнале (тогда это был альманах) "Молодая гвардия" появилось стихотворение "Первый арбуз".

Во время учебы в Литинституте Искандер проходил стажировку в Сухуме — в 1952 году в "Советской Абхазии" и в Махачкале — в 1953-м в газете "Дагестанская правда". В июне 1954 года по решению Государственной экзаменационной комиссии ему была "присвоена квалификация литературного работника".

В Литинститут писатель еще вернется, но уже совсем в другом статусе: в 1971-1973 годах он как старший преподаватель кафедры художественного перевода руководил семинаром абхазской переводческой группы.

Фазиль Искандер — "литературный работник" и поэт

В августе 1954 года Искандер по распределению отправился в Брянск и стал сотрудником газеты "Брянский комсомолец", потом переехал в Курск, в августе 1956-го начал работать в "Курской правде" и вскоре даже получил премию за фельетон "Эпопея". В том же году состоялся его дебют в прозе: в журнале "Пионер" вышел рассказ "Первое дело". В 1957-м Искандер вернулся на родину, стал редактором в абхазском отделении Госиздата и выпустил книгу стихов "Горные тропы", в 1960-х в Сухуме и Москве было опубликовано еще несколько его поэтических сборников.

Как Фазиль Искандер стал знаменитым прозаиком?

В 1962 году Искандер переехал в Москву, тогда же в журнале "Юность" были напечатаны его рассказы "Петух" и "Рассказ о море". По словам писателя, переход к прозе "состоялся на удивление просто".

Первый мой рассказ "Петух" появился, когда мне было за тридцать — лучшее время для смены жанра. И потом, совсем их разграничивать все-таки неправильно: и в стихах, и в прозе одинаково важно чувствовать ритм

— Искандер

В апреле — июле 1964 года в газете "Неделя" публиковался коллективный пародийный детективный роман "Смеется тот, кто смеется", в создании которого он поучаствовал в компании с такими известными прозаиками, как Валентин Катаев и Георгий Владимов.

В 1966 году в "Новом мире" была напечатана повесть "Созвездие Козлотура", она принесла Искандеру широкую известность. Редколлегия журнала во главе с Александром Твардовским дважды выдвигала автора на соискание Государственной премии СССР. Отдельным изданием повесть вышла в 1968-м, а через два года была включена в сборник "Дерево детства" вместе с новыми рассказами, которые много позже войдут в роман "Сандро из Чегема" и цикл "Детство Чика".

История "Сандро из Чегема"

"Сандро из Чегема" сам автор определял как "эпос о жизни в Абхазии с центром в Чегеме", он печатался в 1973 году в нескольких номерах "Нового мира", но с большими цензурными изъятиями. В 1979-м в США публикацию полного текста романа осуществило издательство "Ардис", во второй половине 1980-х в Советском Союзе стали выходить ранее не печатавшиеся новеллы из "Сандро из Чегема", а полный вариант в трех томах увидел свет в 1989-м. В том же году за этот роман Искандер получил Государственную премию СССР.

"МетрОполь" и недолгая опала

В 1978 году Искандер вместе с Василием Аксеновым, Беллой Ахмадулиной, Андреем Битовым, Владимиром Высоцким и другими писателями стал участником неподцензурного альманаха "МетрОполь", который годом позже выпустил тот же "Ардис". В сборник писатель отдал повесть "Маленький гигант большого секса", которая потом под названием "О, Марат!" вошла в канонический текст "Сандро из Чегема", и рассказ "Возмездие", который в 1977 году опубликовал, правда, с купюрами, журнал "Дружба народов".

После выхода "МетрОполя" Искандера, как и других его авторов, перестали печатать. Впрочем, опала длилась недолго, писатель, по собственному признанию, "был подвергнут легкому остракизму". В начале 1980-х стали появляться его рассказы, небольшим тиражом издали сборник, а потом общественно-политическая обстановка в СССР изменилась — были опубликованы и старые, иногда написанные еще в 1970-х, и новые вещи Искандера. В 1987 году в "Юности" вышла повесть-притча "Кролики и удавы", еще в 1982-м напечатанная в "Ардисе". В 1993 году был издан роман "Человек и его окрестности", в 1997-м — сборник "Софичка", в 2000-м появился рассказ "Чик и белая курица" — последний в цикле "Детство Чика".

Со второй половины 1980-х писатель активно занимался общественно-политической деятельностью, в 1989 году был избран одним из 11 народных депутатов СССР от Абхазии, а потом входил в Комиссию по вопросам помилования при президенте России и Совет по культуре и искусству при президенте России.

Искандер дважды становился лауреатом Государственной премии России, был отмечен премией правительства России. Среди его литературных наград — премия "Ясная Поляна", спецприз "За честь и достоинство" премии "Большая книга".

Самые известные экранизации и инсценировки произведений Фазиля Искандера

В 1969 году на "Мосфильме" поставили картину "Время счастливых находок", Искандер был соавтором сценария и даже сыграл в ней эпизодическую роль. В 1988-м Юрий Кара на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького снял криминальную драму "Воры в законе" с Анной Самохиной, Валентином Гафтом и Владимиром Стекловым в главных ролях. В следующем году тот же Кара поставил "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" с участием Алексея Петренко, Евгения Евстигнеева, Сергея Никоненко и других известных актеров. В 1989-м на "Грузия-фильме" был сделан трехсерийный телефильм "Праздник ожидания праздника", в том же году на "Мосфильме" экранизировали "Созвездие Козлотура", главные роли в этой картине исполнили Семен Фарада и Армен Джигарханян. Владимир Мотыль в 1991 году поставил фильм "Расстанемся, пока хорошие", Николай Досталь в 1992-м — комедию "Маленький гигант большого секса".

Самой известной инсценировкой произведений Искандера стал спектакль московского Театра сатиры "Привет от Цюрупы". Он был создан в 2004 году на основе "эссе-диалога" "Думающий о России и американец", главные роли сыграли Александр Ширвиндт и Михаил Державин.

Искандер скончался 31 июля 2016 года на своей даче в Переделкине. Простились с ним 2 августа в Центральном доме литераторов, писатель похоронен на Новодевичьем кладбище. В этот день в Абхазии был объявлен траур.