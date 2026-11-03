Дмитриевская родительская суббота 2026: какого числа, как поминать умерших, что нельзя делать?

7 ноября - последняя в 2026 году родительская суббота, которая называется Дмитриевской. Как поминать умерших в этот день? Связана ли эта суббота с Дмитрием Донским? Что нужно делать в церкви? Можно ли работать и заниматься домашними делами? Что приготовить на родительскую субботу?

Когда Дмитриевская родительская суббота?

В этом году Дмитриевская суббота 7 ноября или 25 октября по старому стилю. Дата этого поминального дня меняется из года в год, но всегда выпадает на субботу перед Дмитриевым днем, у которого дата одна и та же: 8 ноября. В 2027 году, например, Дмитриевская суббота будет 6 ноября, а в 2028 - 4 ноября. В 2026 году день 7 ноября - последний поминальный. Ближайшая родительская суббота после Дмитриевской, Вселенская суббота перед Масленицей, будет 6 марта 2027 года.

Что такое Дмитриевская суббота?

Дмитриевская или Дмитриева, как ее называют в народе, суббота - поминальный день. Традиционно поминальные дни в церковном календаре называют родительскими, и 7 ноября 2026 года не исключение. Правда, поминать в эту субботу можно не только родителей, но также и других близких усопших людей. Обычно в этот день стараются сходить на утреннюю службу в церковь, во время которой происходит поминовение усопших, побывать, по возможности, на кладбище, чтобы украсить цветами могилы близких, а также собраться семьей за ужином, чтобы вспомнить близких.

Что нужно делать в Дмитриевскую субботу?

Традиции Дмитриевской субботы можно разделить на три категории:

церковные

связанные с посещением кладбища

домашние.

Церковные традиции родительского дня

В Дмитриеву субботу утром или накануне вечером в пятницу верующие ходят в церковь, это не обязательно, но желательно: в пятницу - на заупокойное богослужение, в субботу - на литургию с поминальной молитвой. Перед этой службой по желанию можно подать записки с именами умерших людей (в родительном падеже), которых вы хотите помянуть, в церковную лавку: имена будут прочитаны во время службы. Также принято приносить еду на канун. Кануном называется особый стол, куда прихожане складывают продукты, принесенные с собой перед поминальной службой. В качестве угощения на канун можно взять свежий хлеб/булочки, конфеты, печенье и любые другие не скоропортящиеся продукты.

В церкви можно зажечь свечи за упокой на специально отведенном для этого подсвечнике: обычно он стоит отдельно от всех остальных, но в каждой церкви у него свое место, поэтому, чтобы не запутаться, можно уточнить, где он находится, у кого-нибудь из служителей.

Еще одна традиция родительского дня - подавать милостыню. Обычно люди, ее собирающие, находятся возле храмов. Но если у вас есть возможность, вы можете оказать помощь другим людям в нужде.

Посещение кладбища

В Дмитриевскую субботу можно ходить на кладбище, желательно, не пропуская утреннюю службу в церкви. Обычно в этот день на могилах порядок не наводят (это лучше сделать заранее), а просто оставляют цветы. Резко негативно православная церковь относится к распитию алкогольных напитков у памятников. Оставлять еду на могилах тоже не стоит.

Как помянуть усопших дома?

Нередко в Дмитриеву субботу верующие собираются семьей за поминальным ужином. В качестве особого угощения в этот день можно испечь блины или пирог, приготовить кутью. Многие готовят более привычные блюда, а затем за столом поминают своих близких.

Дома в эту субботу можно читать любые молитвы за усопших, в том числе и короткую ”Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное”.

Что нельзя делать в Дмитриевскую субботу?

В Дмитриевскую субботу запретов нет: работать, убирать в доме, мыть полы, стирать и заниматься любыми другими делами можно, поскольку все это православной церковью не воспрещается.

Можно ли поминать самоубийц в Дмитриевскую субботу?

В Дмитриевскую субботу поминовение самоубийц в церкви не разрешается: за них нельзя подавать записки и нельзя ставить свечи за их упокой. Однако дома помянуть тех, кто по своей воле ушел из жизни, можно и молитвой, и зажжением свечи.

Как Дмитриевская суббота связана с Дмитрием Донским и Куликовской битвой?

Связь Дмитриевской субботы с Куликовской битвой косвенная. Этот поминальный день так называется, потому что приходится он накануне Дня памяти Дмитрия Солунского - святого великомученика из Греции, казненного римским императором Максимианом в начале IV века за его христианскую деятельность. А вот установлена эта суббота на Руси как поминальный день была Дмитрием Донским в середине XIV века после битвы на Куликовом поле.

Дмитриевская суббота и Осенние Деды

Осенние Деды - это народные дни поминовения умерших предков, которые установились на Руси до принятия христианства. В эти дни славяне зажигали костры и свечи, украшали могилы умерших цветами, готовили поминальные блюда и ”угощали” ими усопших.

Какие есть приметы на Дмитриевскую субботу?

Традиционно в Дмитриеву субботу в народе смотрели за тем, какая погода: снег сулил позднюю весну, а сухой день - теплую Пасху. Теплая последняя родительская обещала мягкую зиму.