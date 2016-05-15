4 ноября 2026 - Казанская икона Божией Матери: суть праздника, история, чудеса и традиции

Икона Казанской Божией Матери - одна из основных православных святынь России, которой в году посвящено два праздника. 4 ноября 2026 года - второй праздник иконы - Осенняя Казанская. Как была обретена икона? В чем суть православного праздника 4 ноября? Какие чудеса связаны с иконой и где она сейчас?

Когда Казанская Божия Матерь в 2026 году?

День Казанской иконы Божией Матери всегда 4 ноября по новому стилю. Эту дату легко запомнить, потому что она совпадает с государственным праздником - Днем народного единства. Причем это совпадение не случайно: освобождать Москву от поляков Минин и Пожарский в 1612 году пошли вместе со списком (копией) этой важнейшей иконы. По церковному, или старому стилю, Осенняя Казанская отмечается 22 октября.

В чем суть праздника?

Суть праздника, посвященного Казанской иконе - ее почтить. Для России эта икона - защитница народа. Кроме того, она считается чудотворной: к ее спискам, самые известные из которых находятся в Казанском соборе в Москве и в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, приезжают со всей страны, чтобы помолиться и поблагодарить именно этот образ Богоматери за покровительство. Оба праздника, посвященные Казанской иконе - Казанская летняя, которая справляется 21 июля в честь обретения иконы, и Казанская Осенняя - в честь чуда освобождения Москвы - возможность выразить свою признательность и уважение 450-летней православной святыне.

Как появилась Казанская икона?

Автор Казанской иконы Божией Матери неизвестен: икона была обретена, то есть обнаружена при чудесных обстоятельствах в Казани в 1579 году. Летом того года в городе случился разрушительный пожар. Через несколько дней после трагедии местной девочке Матроне во сне явилась Богородица, которая рассказала ей, где нужно искать. Девочка послушалась, и на указанном месте нашла святой образ. Обретенную икону очень быстро стали называть чудотворной: люди, рядом с которыми ее проносили, показывая горожанам, чудесным образом выздоравливали. На месте находки возвели первый на Руси Казанский храм - Казанский Богородицкий монастырь, где и была размещена та самая икона, со списком которой через 33 года Минин и Пожарский освободили Москву.

В чем помогает и кому покровительствует Казанская икона?

Казанская икона покровительствует всем, кто живет в России, а также самой России как стране. Список Казанской иконы брали с собой и ополченцы, которые шли на Москву в начале XVII века, и русские войска, которые боролись с Наполеоном в 1812 году, и солдаты, которые воевали с нацистами в Великую Отечественную войну. Вот почему образу, в первую очередь, молиться о:

помощи в разрешении трудных дел

даровании здоровья

избавлении от бед

наставлении на путь истинный

разумении

защите для близких, в том числе тех, кто на военной службе.

Верующие в знак благодарности иконе за ее помощь в самые разные церкви России приносят свои драгоценные вещи: крестики, кольца, цепочки, браслеты и т.д., которыми служители церквей украшают чудотворную икону.

Как молиться Казанской иконе?

Казанской иконе можно молиться как в церкви, так и дома. Саму икону очень легко узнать: на ней Богородица изображена с Христом-ребенком. Изображение не в полный рост, оно доходит только до груди Богородицы, на которой красный хитон-накидка. Нередко образ Казанской богоматери в золотом окладе - именно такой список хранится в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Свою просьбу иконе можно сформулировать простыми словами, а затем прочитать молитву, которая начинается словами ”О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице!” Также перед иконой можно читать тропарь и акафист Пресвятой Богородице пред иконой ”Казанская”. В церкви верующие ставят перед этой иконой свечки о здравии.

Где сегодня Казанская икона Божией Матери?

Оригинальная Казанская икона, обретенная в 1579 году, была украдена в 1904 году из Казанского Богородицкого монастыря в Казани. Найти ее так и не удалось. В 1918 году, после Революции, пропал и список иконы, с которым в Москву отправились Минин и Пожарский. Эта икона была возвращена в 2023 году в Казанский Московский собор.

В Казани находится список XVIII века, который после Революции был вывезен за границу, а в начале 1990-х годов оказался в личном владении Иоанна Павла II - ныне покойного Папы римского, который в 2004-м году передал ее России.

Еще один известный список, санкт-петербургский, был выполнен, по одной из версий, в конце XVII- начале XVIII века для Прасковьи Федоровны, русской царицы, супруги Ивана V, брата Петра I.

Сегодня во многих городах России есть храмы и церкви, посвященные Казанской иконе, где, соответственно, есть списки этой иконы, не менее ценные и важные для верующих, чем те образы, которые хранятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Что делают в день Казанской иконы?

В день праздника верующие молиться Богоматери, благодарят ее за покровительство, поздравляют близких с праздником и вспоминают историю чудес, состоявшихся, благодаря иконе.

3 ноября, накануне праздника Осенней Казанской в храмах совершается торжественное богослужение, Всенощное бдение, а в сам праздник в церквях проходит литургия, причем в престольных церквях (Казанских) литургии может быть две - ранняя и поздняя. На эти службы верующие стараются, по возможности, сходить. Также в праздник помогают ближним, в том числе подают милостыню, а также воздерживаются от конфликтов и ссор.

В 2026 году 4 ноября - среда, день постный. Для тех, кто соблюдает пост, в этот день предписана пища без мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Алкоголь тоже должен быть исключен из меню.

Чудеса Казанской иконы Богородицы

Общенародными чудесами Казанской иконы считаются победа над поляками в 1612 году и над Наполеоном в 1812 году. Более частные случаи начались еще раньше, в день ее перенесения из пепелища в Казани: когда икону проносили по городу двое слепых горожан чудесным образом прозрели. Среди первых чудес иконы, записанных патриархом Гермогеном, который в момент обретения Казанской иконы был священником в Казани, помощь людям, страдавшим от проблем с опорно-двигательным аппаратом, со зрением, а также от лихорадки и бесноватости.

Что нельзя делать в Осеннюю Казанскую?

В народной традиции к празднику Казанской иконы завершали все строительные работы. Рабочие, будь то каменщики, плотники или землекопы, старались заказать в этот день благодарственный молебен, поскольку считалось, что кто без благословения отправится в путь, тому добра ждать не стоит.

Церковных запретов на день Казанской иконы нет, как и прочих народных. Работать, в том числе и на земле, а также заниматься любыми другими бытовыми делами не воспрещается.

Традиции на Казанскую

4 ноября, точнее, 22 октября по старому стилю, в деревнях и селах народ традиционно гулял: люди пировали всем приходом, не жалея денег на щедрые застолья. Также в этот день устраивали ярмарки.

Сегодня в России 4 ноября справляют не менее торжественно, в том числе и потому, что это День народного единства: в Кремле вручают госнаграды, а жители страны отдыхают в праздничный выходной.

Приметы 4 ноября

Среди примет праздника Казанской иконы Божией матери сохранились следующие: