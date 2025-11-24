День Святой Екатерины 2025: кем была Великомученица, чья она покровительница и как поздравить в день ее памяти

7 декабря православные верующие России отмечают День Святой Екатерины. Великомученица, которая 1700 лет назад бросила вызов жестокому римскому императору, одна из самых почитаемых как в православии, так и в католицизме. Кто такая Святая Екатерина, о чем ей молятся и что делают в день ее памяти?

Кто такая Святая Екатерина?

Святая Екатерина - это великомученица, которая жила в конце третьего - в начале IV века в египетском городе Александрия. Екатерину называют великомученицей, потому что она была девушкой знатного рода (отсюда первая часть слова- ”великая”) и перед смертью ей довелось пережить мучения. День Святой Екатерины, который отмечается 7 декабря православной церковью (24 ноября по старому стилю), был установлен приблизительно в X веке, почти через 700 лет после её смерти, при этом почитание великомученицы началось чуть раньше, в VIII веке, когда на горе Синай, где находится монастырь Святой Екатерины, названный в честь Святой, обрели её мощи.

Почему Святая Екатерина - невеста Христова?

История Святой Екатерины началась примерно в 287 году: будущая великомученица родилась в греко-египетской семье губернатора Александрии и к 14 годам была чрезвычайно эрудированной и к тому же красивой девушкой. Согласно ранним жизнеописаниям Святой Екатерины, в 14 лет в видении к ней пришла Богородица с Младенцем Иисусом, после чего она приняла христианство. Когда Богородица с Младенцем вновь явилась девушке, она попросила Иисуса Христа дать Екатерине перстень в знак того, что теперь она невеста Христова - чистая и вечная. Именно по этому перстню через 500 лет после гибели Екатерины опознают её мощи.

Почему Святая Екатерина бросила вызов римскому императору?

Примерно в 305 году, в возрасте 18 лет Екатерина Александрийская, как еще называют Святую, бросила вызов императору Максимиану. Максимиан в то время управлял Римской империей, в состав которой также входил Египет, где жила Екатерина. Храбрая девушка не побоялась пойти к правителю империи из-за гонений на христиан, которые были распространённой практикой в III - начале IV века. Екатерина попыталась вразумить Максимиана, обличая его жестокость. По легенде, Максимиан для спора с Екатериной, которая была невероятно умна и эрудированна, призвал 50 языческих мудрецов, но никто из них не смог сравниться с юной девушкой. Мудрецы, принявшие в итоге христианство, были сожжены Максимианом, а сама Екатерина была подвергнута пыткам и затем казнена через обезглавливание.

Где находятся мощи Святой Екатерины?

По легенде, после казни тело Екатерины перенесли на гору Синай ангелы. Сегодня мощи Святой Великомученицы, в частности, ее голова и левая рука, находятся в монастыре, носящем её имя, на Синайском полуострове.

В чем помогает Святая Великомученица Екатерина?

Великомученицу почитают как покровительницу девочек и незамужних девушек, всех, кто причастен к науке и образованию, ремесленников, юристов и богословов. Святой Екатерине молятся о здоровье, мудрости, терпении, защите и покровительстве, успехах в учёбе и хорошем замужестве. Молитвы Екатерине Александрийской или Синайский можно читать не только в день её памяти, 7 декабря, но и в любой другой день.

Что изображают на иконах Святой Екатерине?

На иконах Святая Екатерина изображается в короне, которая символизирует ее принадлежность к знатному роду, и в красной накидке-мафории. На некоторых иконах в руках у Екатерины - свиток, символизирующий её мудрость, и пальмовая ветвь - знак победы жизни над смертью. Есть также иконы, которые изображают Екатерину Александрийскую с колесом, которое является отсылкой к её мученичеству. Прежде чем отрубить голову юной христианке, Максимиан попытался казнить её с помощью колесования, однако у него не вышло: едва Екатерина прикоснулась к колесу, оно тотчас развалилось.

Как отмечают День Святой Екатерины?

В День Святой Екатерины принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, которых зовут Екатерина, поскольку 7 декабря считается их именинами. Люди верующие, по возможности, ходят в этот день на службу в храм и читают молитвы Святой Великомученице. Сегодня особенных традиций в этот день нет, но раньше на Руси 7 декабря в первый раз выезжали на санях, прокладывая в снегу дорогу, а сам день назывался Катерина Санница.

Поздравления в День Святой Екатерины

В день Святой Екатерины поздравлять можно не только Екатерин, но и всех, кому покровительствует Святая и в целом любого православного верующего. Пожелать в этот день можно мудрости, здоровья, терпения, защиты небесных сил, успехов в работе и в учебе, а незамужним девушкам - хорошего спутника жизни.

Приметы на День Святой Екатерины

Поскольку День Великомученицы Екатерины не только церковный, но и народно-христианский праздник, с ним связаны определённые приметы и даже ритуалы. Девушки, в частности, в Катеринин день гадали на будущего мужа и пекли круглый хлеб, призывая суженого. В старину считалось, что с дня Екатерины зима крепнет, то есть морозы становятся всё сильнее.