День Казанской иконы Божией Матери 2025: что это за праздник, в чем его важность и что нельзя делать

В России несколько важных икон, которые считаются покровительствующими стране, включая Казанскую. Ее православные чтят настолько, что в году ей посвящено целых два праздника, один из которых 20 лет назад был выбран датой Дня народного единства. За что любят Казанскую икону Божией Матери, о чем ей молятся и как поздравляют с ее праздником?

Что такое Казанская Божия Матерь?

Казанская Божия Матерь - это икона с одноимённом названием, которая появилась в России, благодаря чуду, а затем и сама стала чудотворной. Казанская икона одна из покровительниц страны, силу которой признавали многие русские цари, начиная с Ивана Грозного. На иконе - Богоматерь, Дева Мария, рядом с которой Иисус Христос в образе ребенка. На голове у Богородицы красная накидка-мафорий, ее рук не видно. Христос облачён в тогу, правой рукой он благословляет верующих. И Пресвятая Мария, и Иисус смотрят с иконы прямо на зрителя.

Когда День иконы Казанской Божией Матери?

Казанская икона чествуется дважды в год: летом, 21 июля, и 4 ноября. День народного единства было решено отмечать в День Казанской иконы в честь чуда, которое совершилось в начале XVII века, когда Москва была освобождена от поляков, благодаря Минину и Пожарскому, собравшим ополчение, взяв с собой икону.

Храмы и церкви Казанской Божией Матери

Строительство первого храма, посвященного Казанской иконе, неразрывно связано с ее историей. Обретен чудотворный образ был в Казани - вот почему она так называется - в 1579 году, после сильнейшего пожара в городе. Тогда одной из юных жительниц, 10-летней Матрене, во сне пришла Богородица, которая показала ей, где нужно искать. На следующий день Матрена нашла в указанном месте икону, и в том же году на месте её обнаружения заложили храм - Казанский Богородицкий монастырь. Сегодня в нем хранится список (копия) иконы, переданный Ватиканом в 2004 году.

С тех пор в России появилось огромное количество храмов и церквей, посвященных одной из самых любимых икон верующих. На сегодняшний день в стране почти 150 соборов, церквей и монастырей в честь чудотворного образа, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Практически в каждом храме есть образ Казанской Божией Матери, зачастую украшенный многочисленными ценными вещами, которые люди отдают иконе в благодарность за помощь, ею оказанную.

Почему Казанская икона явилась в Казани?

Свидетелем чуда в Казани стал священник Гермоген, который позднее будет Патриархом Московским и всея Руси. Он и записал историю обретения иконы. Причина, по которой образ Пресвятой Богородицы явился именно в Казани - значительное количество иноверцев, проживавших в городе, за четверть века до этого бывшем столицей Казанского ханства. Найденная икона сразу же начала творить чудеса: больные люди, оказавшись с ней рядом, стали выздоравливать, а количество верующих в Христа начало стремительно расти.

О чем молятся иконе Казанской Божией Матери?

С самых первых дней обретения Казанская икона дарует людям здоровье, поэтому, традиционно ей о нем и молятся. Считается, что образ особенно помогает тем, кто страдает от глазных болезней. Кроме того, икона защищает от злых сил, дарует терпение, утешает в горе, помогает найти выход из непростой ситуации. Также Казанской Божией Матери молятся о мире, о помощи военнослужащим, о защите от неприятелей и недругов. Образ помогает как женщинам, так и мужчинам. Есть несколько особых молитв, посвящённых Казанской иконе, а также тропарь, кондак и акафист, которые можно читать, обращаясь к чудотворному образу.

Где находится икона Казанской Божией Матери?

Где сегодня оригинал иконы, неизвестно. Более того, считается, что уже в начале XVII Минин и Пожарский, отправляясь спасать Москву, взяли с собой из Казани копию образа. Эта икона, Московская Казанская, до 1918 года хранилась в Казанском соборе на Красной площади, затем она пропала более чем на 100 лет, и только в 2023 году была вновь возвращена в тот же собор. Сегодня в России десятки почитаемых списков иконы во множестве храмов и церквей.

Чего нельзя делать в День Казанской Божией Матери?

Церковных запретов на День Казанской иконы нет, кроме тех, которые верующие должны придерживаться всегда, то есть не злословить, не впадать в уныние и не отказывать в оказании помощи. Более запретов в этот день нет: убирать в доме, работать и заниматься другими делами в праздник можно, главное, не забывать обращаться с благодарственной молитвой Богородице, которая помогает всем верующим.

Поздравления в День Казанской Божией Матери

В праздник Казанской иконы, по традиции, люди поздравляют своих близких, желая им заступничества Богородицы, здоровья, мира, благополучия, а также добрых отношений между супругами.

Приметы на Казанскую Божию Матерь

В народе осенний праздник Казанской иконы почитали и праздновали его с размахом, устраивая застолья. Есть и несколько примет, связанных с этим днем: