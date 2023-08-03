Что такое ”Старлинк-3” и когда они появятся?

17 июля 2026 года с космодрома в Техасе в 13 раз должна была быть запущена ракета Илона Маска Starship, однако запуск был перенес на следующую неделю в связи с неисправностью двигателей. Зачем нужны Starlink V3, какими они будут и в чем их преимущество по сравнению с другими спутниками?

Если все сложится удачно, в рамках будущей миссии SpaceX на очень низкую околоземную орбиту будут выведены 20 новых спутников Starlink V3.

Что такое Starlink V3?

Starlink V3 - это последнее самое технологически продвинутое поколение космических интернет-спутников, которые разрабатывает компания Илона Маска SpaceX. Третье поколение спутников разительно отличается от второго Starlink V2 mini, которые сегодня обслуживает миллионы пользователей по всему миру. Стоимость каждого нового спутника компании SpaceX составляет от миллиона до полутора миллионов долларов (первые спутники Starlink стоили по $200 млн), всего планируется запустить 100 тысяч Starlink V3.

Для чего нужны Starlink V3?

Starlink V3 - это шаг в будущее по сравнению как с привычным магистральным оптоволоконным интернет-соединением, так и со спутниковым интернетом, которые есть сейчас. Если развертывание пройдет успешно, то новые Starlink обеспечат:

минимальную задержку сигнала до 20 мс за счет работы на очень низкой околоземной орбите (320-475 км по сравнению с нынешней высотой работы спутников в 500 км);

орбитальные вычисления и работу искусственного интеллекта. Поскольку V3 оснащены онборд-компьютерами (вычислительными узлами), их созвездие может использоваться как дата-центр в космосе;

инфраструктуру для будущего использования искусственного интеллекта по всему миру за счет базовой емкости спутника в 1Тбит/с;

прямую связь со смартфонами без использования терминалов за счет фазированных антенных решеток;

сверхскоростную межконтинентальную связь за счет лазерных каналов связи, которые ускорят обмен данных между континентами через космос.

Почему Starlink V3 запускают на корабле Starship?

”Старлинки” предыдущих поколений запускали на ракетах-носителях Falcon 9, однако для Starlink V3 они не годятся, поскольку они значительно больше и тяжелее, чем все предыдущие спутники Илона Маска. Спутники V2 mini, например, весят всего 800 кг, тогда как V3 - от полутора до двух тонн.

Когда начнут работать Starlink V3?

Запланированный на следующую неделю запуск новых спутников будет тестовым. После выпуска со Starship спутники развернут солнечные антенны и панели и попытаются подключиться к созвездию Starlink, которое в настоящее время развернуто в космосе. Передача данных будет осуществляться с помощью оптических лазеров. Тестирование займет всего 20 минут, после чего все спутники упадут в атмосферу, где и сгорят.

Когда будет развернуто новое поколение Starlink?

Первые спутники V3 Илон Маск планирует запустить в конце 2026 года, с октября по декабрь. Созвездие новых ”Старлинков” будет создаваться за счет одновременного запуска до 60 спутников. Конечная цель - запуск 100 тысяч. Starlink V3 на очень низкой околоземной орбите, что почти в 10 раз превосходит количество нынешнего мега-созвездия спутников в 10,8 тысяч.

Зачем в космосе спутники на искусственном интеллекте?

Starlink V-3, оснащенные вычислительными узлами, кардинально изменят принцип работы с данными. Вычисления будут производиться прямо в космосе, что позволит быстрее реагировать на чрезвычайные происшествия, например, лесные пожары или наводнения, а скорость интернета будет оптимизироваться без участия оператора на Земле. Но есть и обратная сторона настолько продвинутых аппаратов: они будут использоваться для сбора разведданных и ведения боевых действий, что, возможно, еще больше усугубит глобальные проблемы безопасности.