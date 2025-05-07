Что такое Персидский залив и почему он так называется?

Накануне поездки на Ближний Восток Дональд Трамп, который уже успел переименовать Мексиканский залив в Американский, заявил о решимости переименовать Персидский залива в Арабский. Между тем на гугл-картах залив отображается под двумя названиями. Расскажем, что такое Персидский залив, чем он важен и почему так называется.

Пока США официально такого решения не принимали, но Иран уже успел выразить возмущение.

Что такое Персидский залив?

Персидский залив - это неглубокое внутреннее море Индийского океана, находящееся между Аравийским полуостровом и Ираном. Площадь залива - 241 тысяча квадратных километров, он в 6,5 раз меньше, чем Мексиканский (ныне Американский) залив. Через Ормузский пролив он соединяется с Оманским заливом, выходящим в Аравийское море. Иногда Персидским заливом называют оба залива и соединяющий их пролив вплоть до Аравийского моря, которое является частью Индийского океана.

Интересный факт: по мнению геологов, Персидский залив сформировался более полумиллиона лет назад.

Персидский залив на карте мира

Длина Персидского залива, территориально относящегося к материку Евразия, 990 километров, а его ширина колеблется от 340 до 55 километров. На севере, северо-востоке и востоке залив омывает Иран, на юго-востоке и юге - Оман и ОАЭ, на юго-западе и западе - Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию, на северо-западе - Ирак и Кувейт. Шесть из семи государств Персидского залива, кроме Ирана - арабские. Среди городов, которые находятся на берегу внутреннего моря столица Кувейта — Эль-Кувейт, столица ОАЭ Абу-Даби и город Дубай, столица Катара - Доха, столица Бахрейна - Манама, иранские города Бушир и Бендер-Аббас.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Интересный факт: в Персидский залив впадают Тигр, Евфрат и Карун, тем не менее пресноводный приток незначительный. Из-за этого и высокой температуры (от 24 до 32 °C) вода в заливе очень солёная.

Чем богат Персидский залив?

До XX века Персидский залив был важным регионом рыболовства и вылова жемчуга. Жители побережья строили традиционные арабские суда, шили паруса и выращивали верблюдов. Земля вокруг залива считалась бесплодной и не пригодной для ведения сельского хозяйства. История Персидского залива резко меняется в 1908 году, когда в Иране была обнаружена нефть и в других странах региона начали её активную разведку. После завершения Второй мировой войны Персидский залив стал важнейшим источником углеводородов: считается, что в регионе сосредоточено около 75% глобальных запасов нефти и треть всех доказанных запасов газа. Разведка новых месторождений как на суше, так и в заливе продолжается по сей день, а сам регион приобрёл стратегическое значение для всего мира. Сегодня добыча нефти в Персидском заливе - основной источник дохода для большинства стран региона.

Интересный факт: контроль за ресурсы Персидского залива - одна из причин многочисленных конфликтов, которые случились в регионе во второй половине XX - начале XXI века, в том числе Ирано-Иракской войны 1980х годов, Войны в Заливе 1991 года и Иракской войны 2003 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Персидский залив так называется?

Персидский залив, соединяющий Оманский залив и дельту реки Шатт-эль-Араб, образованной слиянием Тигра и Евфрата, назывался по-разному в разные исторические периоды. Самое старое и наиболее часто употребляемое в отношении этого водоёма название: Персидский залив и его производные. В эпоху Первой Персидской Империи (V-II до н.э.) залив был Парским морем. Греческие и римские географы эпохи Античности, в том числе Птолемей во II веке, иногда называли залив Персидским морем. После распространения ислама на Аравийском полуострове в VII веке арабские географы продолжали называть внутреннее море Персидским заливом. Португальцы в XVI веке, а после них и британцы, начиная с XVIII века, тоже приняли название Персидское море.

Интересный факт: до установления державы Ахеменидов, ассирийцы называли Персидский залив Горьким морем.

Персидский залив или Арабский?

До середины XX века название Арабский залив встречалось у греческих историков, однако применялось оно в отношении Красного моря. В 1951 году Иран национализировал Англо-Персидскую нефтяную компанию, после чего британцы начали отходить от традиционного названия моря у берегов Ирана и Аравийского полуострова. Первым название ”Арабский” в отношении Персидского залива в своей книге 1955 года применил британский советник шейхов Бахрейна Чарльз Белгрейв.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В 1960-х годах на фоне усиления позиций арабских государств, а также ввиду поддержки Ираном Израиля, всё чаще залив начинают называть Арабским. После Исламской Революции в Иране в 1979 году отношения между Ираном и арабскими соседями стали еще более напряжёнными и борьба за название залива усилилась. По сей день жители арабских стран региона называют залив Арабским, что вызывает крайне негативную реакцию со стороны Ирана.

Интересный факт: в 2012 году Google, дабы не становиться участником политического спора о заливе, оставил его вообще без названия. Иран пригрозил компании судом. Сегодня на гугл-картах два названия: Персидский и в скобках Арабский залив.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Персидский залив станет Арабским?

7 мая Дональд Трамп накануне своего визита в ближневосточные государства, намекнул на то, что возможно, США переименуют Персидский залив, если вдруг принимающие его страны спросят о том, как залив называют в Америке. При этом американский лидер подчеркнул, что не собирается никого обижать. Трамп может принять решение о переименовании Персидского залива у себя в стране, однако оно не приведёт к изменениям на международном уровне. Вероятнее всего, Персидский залив останется Персидским, в том числе и в США, поскольку Вашингтон вряд ли захочет усугублять отношения с Ираном на фоне продолжающихся усилий по заключению ядерного соглашения.