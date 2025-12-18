Что такое эффект домино в медицине?

”The heart must go on. Новое прочтение. Эффект домино” – конференция с таким названием прошла в Москве. ”Эффект домино” в названии научно-образовательного проекта - метафора, объясняющая цепную реакцию в такой сложной системе как здоровье организма, ведь маленькие сбои в процессах в итоге создают большие проблемы.

Чтобы избежать ”эффекта домино” для здоровья, в том числе инфаркта и инсульта, раннего дебюта эндокринных и ревматологических заболеваний, а также онкологии, рекомендуется контролировать факторы риска, вести здоровый образ жизни, нередко принимать медикаментозное лечение, а также регулярно проходить медицинские осмотры. О том, как избежать эффекта домино, на полях мероприятия рассказали врачи разных специальностей, которые ежедневно лично ведут пациентов.

Константин Иванов, врач высшей категории, руководитель Центра кардиологии и терапии НКЦ № 3 Российского научного центра хирургии имени Б.В. Петровского:

Буквально год назад мы сделали нашу первую школу, научно-образовательную школу. Основной посыл заключается в том, чтобы сделать пространство, где встречаются лучшие спикеры, лучшие врачи, лучшие ученые, чтобы это пространство было максимально дружелюбное. Чтобы молодые специалисты не боялись задавать вопросы, чтобы в аудитории была живая дискуссия, чтобы это все пространство было живое. Главная цель - предвосхитить заболевания.

Мы говорим исключительно с позиции доказательной медицины, никак иначе. То есть речь идет о том, что мы используем в нашей работе большие метаанализы, большие работы, большие математические данные. И только исходя из этих цифр, мы можем свидетельствовать о том, что тот или иной препарат работает или нет, или работает та или иная схема лечения

- Иванов

Здесь представлена мультидисциплинарная команда специалистов, которых многие на обычных конференциях никогда в жизни не увидят. Скажем, например, это врачи-иммунологи, это врачи оториноларингологи, гепатологи, врачи спортивной медицины. То есть это мультидисциплинарная команда, которая между собой не просто дружит, но и развивает такое новое научное направление

- врач

На протяжении этого года мы посетили достаточно много регионов России, мы услышали отклик, который был для нас очень важен. Мы решили, что мы будем это продолжать. Раз в 6 месяцев программа меняется. Меняется она исходя из того, что важно для нашей аудитории. Всегда есть какой-то фидбэк, всегда есть какие-то вопросы и запросы от нашей аудитории. Это аудитория не только врачей, но и пациентского сообщества. Исходя из этого мы делаем нашу программу

- Константин Иванов

По его словам, программа ”Эффект домино” напоминает, что из-за маленького сбоя в цепи, может возникнуть очень серьезная и большая проблема. Важно попробовать предвосхитить эту проблему, вовремя найти метод диагностики и если мы ее уже нашли, постараться эту проблему решить.