Что посмотреть в турецком Дюздже: 5 лучших локаций

Город Дюздже в западном черноморском регионе Турции - место, где богатое культурное наследие гармонично сочетается с захватывающей дух природой Турции. Туристы приезжают сюда круглый год. Расскажем, что посмотреть в Дюздже.

Поселение на этом месте было основано задолго до нашей эры, но город под названием Дюздже стал известен в римско-византийский период. Сегодня он ставится сочетанием богатого исторического наследия и впечатляющих природных ландшафтов. Город был разрушен землетрясением 1999 года, но сейчас полностью восстановлен.

© Фото: Ahmet KAYNARPUNAR/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Водопад Самандере

Расположенный примерно в 26 километрах от центра города водопад Самандере стал одним из первых официально зарегистрированных природных памятников Турции. Он находится под охраной Главного управления лесного хозяйства с 1988 года. Водопад привлекает уникальными геологическими образованиями и богатой растительностью. Самандере занимает площадь около 10 гектаров. На этой территории выделяют три основных части: большой водопад, естественный мост и, так называемый, Ведьмин котел. В долине также есть пешеходные тропы, смотровые террасы и места для пикника.

Озеро Эфтени

Озеро Эфтени и его окрестности служат редким местом остановки перелетных птиц благодаря богатству растительного мира и водным ресурсам. Экосистема включает тростниковые заросли, открытые водные поверхности, болота и иловые отмели, создавая разнообразные места обитания для примерно 150 видов птиц. Посетители часто видят аистов, диких уток, белых цапель, травников и лебедей. Озеро - идеальное место для наблюдения за птицами и фотосъемки природы.

Плато Балыклы

Плато Балыклы примерно в 38 километрах от центра города - высокогорный природный район Дюздже. Расположенное на высоте около 1400 метров над уровнем моря и окруженное густыми лесами плато привлекает посетителей круглый год. Оно названо в честь естественного озера. В летние месяцы это место популярно среди любителей кемпинга, а также фотографов из-за спокойной атмосферы и нежаркой погоды. На плато проводятся традиционные летние фестивали с местной кухней, народными танцами.

Генуэзский замок Акчакоджа

Среди исторических достопримечательностей города можно выделить Генуэзский замок Акчакоджа. Он был построен еще в римско-византийскую эпоху. Сейчас ОН внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание окружено двумя песчаными пляжами и пышной зеленью. Отсюда открываются прекрасные виды на море, напоминающие фьорды.

Центральная мечеть Акчакоджа

Центральная мечеть Акчакоджа сочетает в себе традиционные турецкие и современные архитектурные элементы. Ее необычный купол напоминает шатер кочевников.