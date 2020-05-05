27 января 1994 года во время полета на Боинге 747 на высоте в 12500 метров один таджикский пилот и трое граждан США стали свидетелями неопознанного аномального явления. Объект, находящийся гораздо выше, представлял собой яркий свет невероятной интенсивности и приближался с восточной стороны горизонта на огромной скорости. Объект напоминал пулю в полете
Это не начало научно-фантастического романа, и не синопсис к фильму об НЛО на постсоветском пространстве, а выдержка из реальных файлов про неопознанные летающие объекты, которые уже чуть больше месяца публикует Пентагон. Откровения свидетелей, фотографии странных светящихся объектов, цитаты астронавтов, комментарии экспертов, выдержки из докладов - все это теперь доступно абсолютно всем гражданам мира, у кого есть интернет. Однако, как ни странно, никакого фурора они не произвели: сенсация обернулась обычной рутиной, а вместо ликования от долгожданной откровенности американских спецслужб наступило разочарование. Что такое файлы Пентагона об НЛО и что с ними не так - разбираемся в нашем материале.
Что такое НЛО-файлы США?
Публикует файлы Пентагон или Министерство войны США на специально созданном для этого сайте (war.gov/ufo). По состоянию на 13 июня 2026 года, Пентагон опубликовал 294 файла: в первый раз - 158, во второй - 64 и в третий - 72. На сайте, внешне напоминающем интерфейс шпионской игры про агентов ЦРУ, есть удобный поиск по министерствам и управлениям, от которых публикуются файлы, релизам и типам файлов. Также файлы можно искать по названию, дате, стране наблюдения и так далее. Как сообщает Министерство войны США, с момента запуска сайта, его посетили 1,7 млрд раз, что было оценено Пентагоном как ”беспрецедентный интерес к теме и историческим усилиям Трампа по обеспечению прозрачности власти”.
Что в американских файлах про НЛО?
Рассекреченные файлы содержат информацию не только об НЛО, неопознанных летающих объектах, но и о НАЯ, неопознанных аномальных явлениях, которые фиксировались в США, Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Какой-либо системы в публикуемых файлах нет: многие из них не более чем страница из отчета, несколько строк доклада, нечеткие видео с камер дронов, размытые фотографии и даже художественные интерпретации тех или иных событий, связанных с наблюдениями за НЛО, созданные на основе показаний свидетелей. Информации в большинстве файлов крайне мало: нередко лишь краткое описание того, как некто наблюдал странный объект и это было зафиксировано офицерами спецслужбы.
Почему Пентагон опубликовал файлы об НЛО?
Официальное объяснение того, зачем Министерство войны разглашает файлы об НЛО, представлено на сайте самого министерства: по указу президента, который ввиду невероятного интереса со стороны общественности, принял решение о публикации ранее засекреченных файлов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, НЛО и НАЯ. Интересно, что распоряжение Трампа появилось через день после того, как он раскритиковал бывшего президента США, Барака Обаму в том, что он назвал инопланетян реально существующими.
Он не должен был этого делать. Это большая ошибка
- Трамп
Где сенсация?
Файлы с НЛО ждали с нетерпением как те, кто верит в неземную жизнь, так и скептики: интерес к этой теме в США действительно вырос в последние годы. Однако то, что было опубликовано Пентагоном в координации с ФБР, ЦРУ, НАСА, американским правительством, госдепартаментом и другими управлениями, сенсацией не стало, скорее, наоборот, вызвало разочарование. Да и могло ли оно произвести фурор? Ни одна страна в мире до сих пор не признала существование внеземной жизни, не рассказала о контакте с внеземными цивилизациями и не предъявила действительно вызывающих интерес секретных материалов. И вряд ли США станут первыми.
Зачем на самом деле нужны ”секретные материалы”?
Теорий в отношении того, зачем на самом деле Пентагон начал публикацию рассекреченных документах, несколько:
- Отвлечение внимания. Это наиболее вероятная версия того, зачем Министерство войны тратит свои ресурсы на откровенно скучные файлы, многие из которых уже и так десятки лет есть в открытом доступе. После публикации файлов Эпштейна в январе 2026 года и начала непопулярной войны с Ираном, Трамп оказался под шквалом критики даже тех, кто считает себя его сторонниками, а рейтинг одобрения президента крайне низок. Заявив об открытости и прозрачности своей администрации и сыграв на интересе граждан Америки к теме НЛО, Трамп надеется укрепить свои позиции среди избирателей накануне промежуточных выборов 2026 года.
- От обратного. Еще одна интересная теория заключается в том, что файлами об НЛО правительство США пытается убедить даже самых отчаянных сторонников теорий заговора в том, что внеземной жизни нет. Опубликованные документы настолько тривиальны, а фото- и видео-свидетельства настолько плохого качества, что после их просмотра создается впечатление, будто наблюдавшиеся объекты действительно не более, чем оптическая иллюзия, обман зрения или разыгравшаяся фантазия.
- Ради славы. Третья теория касается личности самого Трампа в отрыве от политического имиджа. Трамп мечтает о Нобелевской премии мира, называет себя самым лучшим переговорщиком и самым успешным бизнесменом. ”Я самый умный”, ”Я был лучшим спортсменом”, ”Я очень симпатичный”, ”Я очень богатый”, ”Я строю самые лучшие здания”, ”Я создал самый великий бренд”, ”Никто не справится лучше меня” - лишь малая часть цитат Дональда Трампа о самом себе. Очевидно, что 45-й и 47-й президент США хочет войти в историю, как самый первый и лучший во всем. И публикация файлов про НЛО соответствует его устремлениям: он действительно первый, кто этим занялся.