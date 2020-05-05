Что не так с файлами Пентагона об НЛО?

Американские НЛО-файлы - это рассекреченные документы, в которых содержится информация о наблюдениях за неопознанными объектами, собранные за последние 80 лет. Дональд Трамп распорядился их рассекретить 20 февраля 2026 года. Первая часть файлов оказалась в открытом доступе 8 мая, третья и последняя на сегодняшний день, 12 июня

27 января 1994 года во время полета на Боинге 747 на высоте в 12500 метров один таджикский пилот и трое граждан США стали свидетелями неопознанного аномального явления. Объект, находящийся гораздо выше, представлял собой яркий свет невероятной интенсивности и приближался с восточной стороны горизонта на огромной скорости. Объект напоминал пулю в полете

Это не начало научно-фантастического романа, и не синопсис к фильму об НЛО на постсоветском пространстве, а выдержка из реальных файлов про неопознанные летающие объекты, которые уже чуть больше месяца публикует Пентагон. Откровения свидетелей, фотографии странных светящихся объектов, цитаты астронавтов, комментарии экспертов, выдержки из докладов - все это теперь доступно абсолютно всем гражданам мира, у кого есть интернет. Однако, как ни странно, никакого фурора они не произвели: сенсация обернулась обычной рутиной, а вместо ликования от долгожданной откровенности американских спецслужб наступило разочарование. Что такое файлы Пентагона об НЛО и что с ними не так - разбираемся в нашем материале.

Что такое НЛО-файлы США?

Публикует файлы Пентагон или Министерство войны США на специально созданном для этого сайте (war.gov/ufo). По состоянию на 13 июня 2026 года, Пентагон опубликовал 294 файла: в первый раз - 158, во второй - 64 и в третий - 72. На сайте, внешне напоминающем интерфейс шпионской игры про агентов ЦРУ, есть удобный поиск по министерствам и управлениям, от которых публикуются файлы, релизам и типам файлов. Также файлы можно искать по названию, дате, стране наблюдения и так далее. Как сообщает Министерство войны США, с момента запуска сайта, его посетили 1,7 млрд раз, что было оценено Пентагоном как ”беспрецедентный интерес к теме и историческим усилиям Трампа по обеспечению прозрачности власти”.

Что в американских файлах про НЛО?

Рассекреченные файлы содержат информацию не только об НЛО, неопознанных летающих объектах, но и о НАЯ, неопознанных аномальных явлениях, которые фиксировались в США, Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Какой-либо системы в публикуемых файлах нет: многие из них не более чем страница из отчета, несколько строк доклада, нечеткие видео с камер дронов, размытые фотографии и даже художественные интерпретации тех или иных событий, связанных с наблюдениями за НЛО, созданные на основе показаний свидетелей. Информации в большинстве файлов крайне мало: нередко лишь краткое описание того, как некто наблюдал странный объект и это было зафиксировано офицерами спецслужбы.

Почему Пентагон опубликовал файлы об НЛО?

Официальное объяснение того, зачем Министерство войны разглашает файлы об НЛО, представлено на сайте самого министерства: по указу президента, который ввиду невероятного интереса со стороны общественности, принял решение о публикации ранее засекреченных файлов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, НЛО и НАЯ. Интересно, что распоряжение Трампа появилось через день после того, как он раскритиковал бывшего президента США, Барака Обаму в том, что он назвал инопланетян реально существующими.

Он не должен был этого делать. Это большая ошибка

- Трамп

Где сенсация?

Файлы с НЛО ждали с нетерпением как те, кто верит в неземную жизнь, так и скептики: интерес к этой теме в США действительно вырос в последние годы. Однако то, что было опубликовано Пентагоном в координации с ФБР, ЦРУ, НАСА, американским правительством, госдепартаментом и другими управлениями, сенсацией не стало, скорее, наоборот, вызвало разочарование. Да и могло ли оно произвести фурор? Ни одна страна в мире до сих пор не признала существование внеземной жизни, не рассказала о контакте с внеземными цивилизациями и не предъявила действительно вызывающих интерес секретных материалов. И вряд ли США станут первыми.

Зачем на самом деле нужны ”секретные материалы”?

Теорий в отношении того, зачем на самом деле Пентагон начал публикацию рассекреченных документах, несколько: